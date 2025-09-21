مايكل سايلور يدعي أن البائعين على المكشوف يستخدمون جيش روبوتات لمهاجمة سهم الاستراتيجية

ملخص سريع

مايكل سايلور يدعي أن البائعين القصيرين يستخدمون شبكات روبوت مدفوعة لنشر انتقادات حول MicroStrategy عبر الإنترنت

وصل سهم MicroStrategy إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 323 دولارًا رغم انخفاض البيتكوين بنسبة 8% فقط من أعلى مستوياته الأخيرة

رفض البائع القصير جيم تشانوس ادعاءات سايلور حول الروبوتات ووصفها بأنها اتهامات خطيرة بدون دليل

أضافت MicroStrategy 7,714 بيتكوين في أغسطس، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 636,505 بيتكوين بقيمة حوالي 46.95 مليار دولار

يقارن تشانوس نموذج خزينة البيتكوين في MicroStrategy بطفرة SPAC المضاربة في عام 2021

اتهم مايكل سايلور، رئيس مجلس إدارة MicroStrategy التنفيذي، البائعين القصيرين بتنظيم هجمات روبوت ضد أسهم شركته. ويدعي أن شبكات منسقة من الحسابات المزيفة تنشر مشاعر سلبية حول شركة خزينة البيتكوين.

وفي حديثه في بودكاست مع ناتالي برونيل، ادعى سايلور أن انتقادات مصطنعة تستهدف MicroStrategy عبر الإنترنت. وقال إن بائعًا قصيرًا دفع لشركة تسويق رقمي لإنشاء حسابات روبوت تنشر محتوى سلبيًا عن الشركة.

تأتي هذه الاتهامات بينما يتم تداول سهم MicroStrategy بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر. وانخفضت الأسهم إلى 323 دولارًا الأسبوع الماضي رغم انخفاض البيتكوين بنسبة 8% فقط من ذروته الأخيرة.

Strategy Inc (MSTR)

أصبحت MicroStrategy أكبر مالك للبيتكوين من الشركات تحت قيادة سايلور. تمتلك الشركة الآن 636,505 بيتكوين تم شراؤها بحوالي 46.95 مليار دولار بمتوسط سعر 73,765 دولارًا للعملة الواحدة.

البائع القصير يرد على ادعاءات الروبوت

رفض البائع القصير المخضرم جيم تشانوس اتهامات سايلور وطالب بأدلة. ووصف تشانوس ادعاءات الروبوت بأنها تصريحات "خطيرة للغاية" تم تقديمها كحقائق دون إثبات.

سبق لتشانوس أن كشف عن فضيحة محاسبة إنرون في عام 2001. وقد قارن نموذج أعمال MicroStrategy بالمبالغات المضاربية في طفرة سوق SPAC عام 2021.

انتقد البائع القصير مرارًا استراتيجية MicroStrategy المتمثلة في إصدار أوراق مالية مدعومة بالبيتكوين لشراء المزيد من العملات المشفرة. ويصف هذا النهج بأنه "هراء مالي كامل" ويحذر المستثمرين من طرق تقييم الشركة.

الشركة تواصل استراتيجية شراء البيتكوين

أضافت MicroStrategy 7,714 بيتكوين خلال أغسطس من خلال عدة عمليات شراء أصغر. وهذا انخفاض من 31,466 بيتكوين تم الاستحواذ عليها في يوليو مع استمرار الشركة في استراتيجية التراكم.

تضمنت أحدث عملية شراء 4,048 بيتكوين مقابل 449.3 مليون دولار بين 25 أغسطس وهذا الأسبوع. دفعت الشركة متوسط سعر 110,981 دولارًا للعملة الواحدة مقابل هذه الحيازات.

وصل البيتكوين لفترة وجيزة إلى 113,000 دولار قبل أن ينخفض إلى ما دون 108,000 دولار خلال فترة الشراء الأخيرة. تقدر قيمة إجمالي مركز البيتكوين لدى MicroStrategy الآن بنحو 69 مليار دولار بالأسعار الحالية.

وصلت ثروة سايلور الشخصية إلى 7.37 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. يأتي معظم ثروته من حصته في أسهم MicroStrategy التي تبلغ قيمتها حوالي 6.72 مليار دولار.

يتم تداول الشركة بعلاوة على حيازاتها من البيتكوين حيث يراهن المستثمرون على ارتفاع قيمة العملة المشفرة في المستقبل.

