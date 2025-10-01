أكدت Meteora DEX رسميًا حدث إنشاء الرمز المميز (TGE) والإسقاط الجوي لرمز MET الأصلي الخاص بها

ميتيورا، وهي منصة تداول لامركزية (DEX) رائدة وبروتوكول سيولة يعتمد على بلوكتشين الإيثريوم، أكدت رسميًا أن حدث إنشاء التوكن (TGE) للرمز المميز الأصلي $MET سيحدث في أكتوبر هذا العام.

يمثل الإعلان معلمًا رئيسيًا، حيث من المتوقع أن يعمل $MET كتوكن حوكمة ومنفعة، مما يتيح التصويت على قرارات البروتوكول، والرهان للحصول على المكافآت، وخصومات الرسوم، والمشاركة في حوافز السيولة.

متى سيكون TGE القادم لرمز $MET؟

حصلت الأجواء في النظام البيئي سولانا على دفعة في وقت سابق اليوم بعد إعلان ميتيورا عن token airdrop القادم، والذي سيستهدف المستخدمين الذين جمعوا نقاطًا في الموسمين 1 و 2 من خلال توفير السيولة والتداول على المنصة.

تضمن منشور الإعلان تاريخًا - 23.10.2025 - يُفترض أنه اليوم المحدد الذي سيحدث فيه TGE.

"لقد وصلت نقطة الانطلاق لبياننا،" هكذا قرأ تعليق المنشور. "نحن نضم الموجة التالية من جيش LP وندعم إطلاقات التوكن. سيغذي $MET الفرص والابتكار والمجتمع. نراكم حينها."

قبل عدة أيام من الإعلان في 10 سبتمبر، شاركت ميتيورا تحديثًا من خمسة أجزاء يوضح الطريق إلى الإطلاق. كشف عن مدى عمل الفريق بقوة في الخلفية، مما أدى إلى إطلاق DBC و DAMM V2، اللذين كانا يدعمان منصات الإطلاق الرئيسية مثل Believe وBags وDAOs.fun.

سيتم تحديد تخصيص token airdrop من خلال تخصيص النقاط التي كان المجتمع يراكمها على مدار العام الماضي. في الوقت الذي شارك فيه الفريق التحديث، كشف أن بنيته التحتية يتم توسيعها بمقدار 10 أضعاف للتعامل مع طلب المستخدم.

أما بالنسبة لعملية المطالبة، قالت ميتيورا في منشورها بتاريخ 10 سبتمبر أن المستخدمين سيتمكنون من المطالبة بـ $MET (وربما token airdrop المستقبلية) بسلاسة عبر واجهة ميتيورا.

لقد تم تأكيد أن المشاركين المؤهلين سيستمتعون ببعض هذه الإسقاطات قبل الإطلاق الرسمي لتوكن mMeteora، لذلك هناك المزيد للتطلع إليه في الأيام القادمة.

كما حدد الفريق تحديثات "Met-ober"، بما في ذلك أهداف TGE، وتكاملات مستخدمي Jupiter (مع مكافآت إضافية)، واستراتيجيات مجموعة الإطلاق لتمكين إطلاقات التوكن الجديدة على المنصة.

عمليات token airdrop الأخرى التي يجب مراقبتها

TGE و token airdrop لـ $MET هو واحد فقط من الإسقاطات التي تركز على DeFi （التمويل اللامركزي） المقرر إطلاقها في الربع الرابع من هذا العام. تشمل المشاريع المماثلة الأخرى التي يقوم Degens بالرهان عليها Abstract Chain وPump.fun وKamino Finance وSolayer وLayerZero وBackpack وHyperliquid، على سبيل المثال لا الحصر.

من بين هذه المشاريع، أطلق البعض مثل LayerZero وHyperliquid وKamino Finance بالفعل حملات token airdrop سابقة وهم يكافئون المستخدمين فقط لموسم آخر من المشاركة. ومع ذلك، فإن مشاريع مثل Solayer وAbstract Chain وPump.fun وBackpack تقوم بإسقاط التوكنات للمستخدمين المؤهلين للمرة الأولى.

من المتوقع أن تقوم جميع المشاريع المذكورة أعلاه بعمليات token airdrop في الربع الرابع من هذا العام، باستثناء Backpack، الذي يُقال إن لديه خططًا للإطلاق في الربع الأول من عام 2026.

بين توكن $MET والإسقاطات المتبقية للعام، يدعي المراقبون أنه يمكن ضخ ما يصل إلى 500 مليون دولار+ في صناعة الكريبتو.

