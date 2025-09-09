عائد Metaplanet منذ بداية العام يقفز إلى ما يقرب من 500% بعد الاستحواذ على 136 BTC

رؤى رئيسية:

وصل العائد السنوي لميتابلانيت إلى ما يقرب من 500% منذ بداية العام.

يأتي هذا الإعلان بعد شراء ميتابلانيت 136 بيتكوين إضافية بقيمة 15.2 مليون دولار.

على مدار فترة 30 يومًا، انخفض عرض المستثمرين طويلي المدى بمقدار 241,000 بيتكوين

تسير ميتابلانيت على الطريق الصحيح لتحقيق عائد بنسبة 500% منذ بداية العام بعد وصولها إلى 487%. وسعت الشركة حيازاتها من بيتكوين من خلال شراء إضافي جديد قدره 136 بيتكوين، بينما يستمر سعر بيتكوين في التعافي مع مكاسب مستقرة.

أعلنت ميتابلانيت عن شراء 136 بيتكوين إضافية بقيمة 15.2 مليون دولار. ومع خطة الاستحواذ هذه، ارتفع إجمالي حيازات الشركة إلى 20,136 بيتكوين، وهو ما يمثل استثمارًا تراكميًا يبلغ حوالي 2.057 مليار دولار.

وفقًا للإيداع، كان متوسط سعر الشراء لأحدث عملية شراء 111,000 دولار لكل بيتكوين. علاوة على ذلك، أبرزت الشركة أن العائد (المتعلق بالتداول / الاستثمار) من بيتكوين كان يقترب من 500%.

يقيس هذا المقياس قيمة المساهمين المرتبطة باستراتيجية خزينة بيتكوين للشركة. كما أنه يتتبع مدى كفاءة الخطة في إضافة المزيد من بيتكوين إلى محفظتها مع الحد من مخاطر التخفيف.

جاء هذا الاستحواذ بعد عملية الشراء التي تمت الأسبوع الماضي، والتي حصلت فيها ميتابلانيت على 1,009 بيتكوين بقيمة 112 مليون دولار تقريبًا. ونتيجة لذلك، تجاوزت إجمالي حيازات الشركة 20,000 بيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، وافق مساهمو ميتابلانيت أيضًا على خطة لإصدار ما يصل إلى 550 مليون سهم جديد في الخارج، بقيمة 884 مليون دولار. ستدعم الأموال توسيع احتياطيات بيتكوين. وصف الرئيس التنفيذي سيمون جيروفيتش هذه الخطوة بأنها خطوة رئيسية في تعزيز الحوكمة وتحسين استراتيجية تراكم بيتكوين للشركة.

المستثمرون طويلو المدى يتخلصون من 26 مليار دولار من بيتكوين

وفقًا للبيانات الجديدة التي حللها مارتون من كريبتوكوانت، بدأ حاملو بيتكوين على المدى الطويل، وهم المستثمرون الذين يحتفظون بالعملات لمدة ستة أشهر على الأقل، في البيع عندما ارتفع سعر بيتكوين فوق 124,500 دولار في أغسطس. على مدار فترة 30 يومًا، انخفض عرض المستثمرين طويلي المدى بمقدار 241,000 بيتكوين، بقيمة حوالي 26.8 مليار دولار بأسعار يوم الاثنين.

يمكن أن يستمر هذا الاتجاه في التأثير على سعر بيتكوين في الأسابيع المقبلة، خاصة مع بيع الحيتان أكثر من 115,000 بيتكوين خلال نفس الفترة.

في الوقت نفسه، تحتفظ شركات خزينة بيتكوين الآن برقم قياسي يبلغ 1 مليون بيتكوين، على الرغم من أن النمو قد تباطأ بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي.

المصدر: X

تظهر البيانات من كريبتوكوانت أن مشتريات ستراتيجي الشهرية انخفضت بشكل حاد، من أكثر من 134,000 بيتكوين في نوفمبر 2024 إلى 3,700 بيتكوين فقط في أغسطس 2025.

ومع ذلك، توسع تبني الشركات بشكل كبير في عام 2025، حيث تضم الآن أكثر من 200 شركة عامة بيتكوين في خزائنها.

سعر بيتكوين يرتفع فوق 112,000 دولار

في الوقت نفسه، أظهر بيتكوين زخمًا متجددًا، حيث ارتفع مرة أخرى إلى 112,000 دولار. وحقق مكاسب بنسبة 2% خلال اليوم الماضي وما يقرب من 8% على مدار الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 23%، مما يشير إلى نشاط أقوى للمستثمرين مع استمرار الرمز المميز فوق المستويات النفسية الرئيسية.

وبشكل منفصل، أفادت مجموعة تيدا القابضة عن حيازات بيتكوين بقيمة 5.9 مليار دولار، محتفظة بمرتبتها كثاني أكبر حائز للشركات بعد استراتيجية مايكل سايلور. على الرغم من تقلبات السوق، قامت الشركة بتعدين 705 بيتكوين في أغسطس، بمتوسط يومي قدره 22.7 بيتكوين.

في الوقت نفسه، أفادت ستراتيجي بشراء 4,048 بيتكوين مقابل 449.3 مليون دولار بمتوسط تكلفة 110,981 دولارًا للعملة الواحدة الأسبوع الماضي، تليها أحدث عملية شراء لـ 1,955 بيتكوين في 8 سبتمبر. رفع هذا العائد (المتعلق بالتداول / الاستثمار) من بيتكوين منذ بداية العام إلى 25.7%. كان مايكل سايلور قد ألمح إلى عملية الشراء هذه خلال عطلة نهاية الأسبوع في منشور موجز على X.