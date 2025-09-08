البورصةDEX+
انخفاض سهم ميتابلانيت رغم امتلاكها 2 مليار دولار من بيتكوين — هل تشتري الآن؟

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:09
النقاط الرئيسية

  • تقدم أسهم ميتابلانيت فرصة للشراء عند الانخفاض وفقًا لنموذج الكمية للقانون الأسي، والذي يشير إلى سعر أرضية قدره 705 ين ياباني.
  • القيمة العادلة المتوسطة للسهم هي 1,332 ين ياباني، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع للمستثمرين على المدى الطويل.
  • تمتلك ميتابلانيت الآن 20,136 BTC بقيمة 2.08 مليار دولار، محققة 66% من هدفها البالغ 30,000 BTC بنهاية العام.

انخفض سعر سهم ميتابلانيت بنسبة 4% أخرى في 8 سبتمبر، على الرغم من إعلان الشركة اليابانية عن 136 BTC إضافية

بقيمة شراء تبلغ 15.2 مليون دولار. على الرغم من أن الشركة اليابانية تواصل زيادة حيازاتها من BTC، إلا أن سعر سهمها انخفض إلى ما دون 700 ين ياباني.

هل يجب على المستثمرين شراء انخفاضات سهم ميتابلانيت؟

خلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر سهم ميتابلانيت بأكثر من 17%، منزلقًا إلى ما دون 700 ين ياباني، في بورصة طوكيو. منذ ذروته عند 1,900 ين ياباني في يونيو، انخفض السهم بنسبة 63%، مع رؤية بعض المستثمرين فرصًا للشراء فيه.


سلط المحلل زينكس الضوء على نموذج الكمية للقانون الأسي لميتابلانيت، واصفًا إياه بأنه أحد أوضح التصورات للعلاقة بين تراكم البيتكوين وسعر سهم ميتابلانيت (3350.T).

وفقًا للنموذج، يمثل 705 ين ياباني سعر أرضية محتمل لأسهم ميتابلانيت، بينما تقدر القيمة العادلة المتوسطة بـ 1,332 ين ياباني. مع انزلاق سهم ميتابلانيت الآن إلى ما دون سعر الأرضية، يحصل المستثمرون على المدى الطويل على فرصة للشراء عند الانخفاضات.

في الأسبوع الماضي، لاحظ محللو السوق أن نموذج العجلة الدوارة لميتابلانيت قد تباطأ في الأسابيع الأخيرة. يعتمد هذا النموذج على ارتفاع سعر سهمها لتمويل مشتريات البيتكوين الإضافية.

نتيجة لذلك، انخفضت العلاوة على حيازاتها من البيتكوين من ما يقرب من ثمانية أضعاف إلى حوالي ضعفين. وقد أثار هذا مزيدًا من المخاوف بين المستثمرين بشأن احتمال تخفيف قيمة أسهم المساهمين.

الإعلان عن شراء بيتكوين جديد

في 8 سبتمبر، أعلنت ميتابلانيت عن شراء 136 بيتكوين (BTC) بقيمة تقريبية 15.2 مليون دولار، بمتوسط سعر 111,666 دولار لكل BTC. أفادت الشركة بعائد بيتكوين منذ بداية العام بنسبة 487% في عام 2025. حتى الآن، تمتلك ميتابلانيت ما مجموعه 20,136 BTC، تم شراؤها بحوالي 2.08 مليار دولار بمتوسط سعر 103,196 دولار للعملة الواحدة.

تمثل حيازات BTC الحالية للشركة 66% من هدف ميتابلانيت بنهاية العام المتمثل في الاحتفاظ بـ 30,000 BTC في خزينتها. تهدف إلى زيادة حيازاتها إلى 100,000 BTC بحلول نهاية عام 2026 والوصول إلى 210,000 BTC بحلول نهاية عام 2027.

يأتي أحدث شراء لـ BTC في غضون أسبوع من تأمين موافقة المساهمين على جمع 555 مليار ين ياباني إضافي، أو 3.8 مليار دولار، لتمويل مشترياتها من البيتكوين.

إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، فإننا نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.

أخبار العملات المشفرة، أخبار


بوشان هو متحمس للتكنولوجيا المالية ولديه فهم جيد للأسواق المالية. جذب اهتمامه بالاقتصاد والتمويل انتباهه نحو تقنية البلوكشين الناشئة وأسواق العملات المشفرة. هو في عملية تعلم مستمرة ويبقى متحفزًا من خلال مشاركة المعرفة التي اكتسبها. في وقت فراغه يقرأ روايات الإثارة الخيالية وأحيانًا يستكشف مهاراته في الطهي.

بوشان أكولكار على X


المصدر: https://www.coinspeaker.com/metaplanet-buy-the-dip-after-stock-dip-bitcoin-purchase/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

