انخفاض سهم ميتابلانيت رغم امتلاكها 2 مليار دولار من بيتكوين — هل تشتري الآن؟

النقاط الرئيسية

تقدم أسهم ميتابلانيت فرصة للشراء عند الانخفاض وفقًا لنموذج الكمية للقانون الأسي، والذي يشير إلى سعر أرضية قدره 705 ين ياباني.

القيمة العادلة المتوسطة للسهم هي 1,332 ين ياباني، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع للمستثمرين على المدى الطويل.

تمتلك ميتابلانيت الآن 20,136 BTC بقيمة 2.08 مليار دولار، محققة 66% من هدفها البالغ 30,000 BTC بنهاية العام.

بقيمة شراء تبلغ 15.2 مليون دولار. على الرغم من أن الشركة اليابانية تواصل زيادة حيازاتها من BTC، إلا أن سعر سهمها انخفض إلى ما دون 700 ين ياباني.

هل يجب على المستثمرين شراء انخفاضات سهم ميتابلانيت؟

خلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر سهم ميتابلانيت بأكثر من 17%، منزلقًا إلى ما دون 700 ين ياباني، في بورصة طوكيو. منذ ذروته عند 1,900 ين ياباني في يونيو، انخفض السهم بنسبة 63%، مع رؤية بعض المستثمرين فرصًا للشراء فيه.







سلط المحلل زينكس الضوء على نموذج الكمية للقانون الأسي لميتابلانيت، واصفًا إياه بأنه أحد أوضح التصورات للعلاقة بين تراكم البيتكوين وسعر سهم ميتابلانيت (3350.T).

وفقًا للنموذج، يمثل 705 ين ياباني سعر أرضية محتمل لأسهم ميتابلانيت، بينما تقدر القيمة العادلة المتوسطة بـ 1,332 ين ياباني. مع انزلاق سهم ميتابلانيت الآن إلى ما دون سعر الأرضية، يحصل المستثمرون على المدى الطويل على فرصة للشراء عند الانخفاضات.

في الأسبوع الماضي، لاحظ محللو السوق أن نموذج العجلة الدوارة لميتابلانيت قد تباطأ في الأسابيع الأخيرة. يعتمد هذا النموذج على ارتفاع سعر سهمها لتمويل مشتريات البيتكوين الإضافية.

نتيجة لذلك، انخفضت العلاوة على حيازاتها من البيتكوين من ما يقرب من ثمانية أضعاف إلى حوالي ضعفين. وقد أثار هذا مزيدًا من المخاوف بين المستثمرين بشأن احتمال تخفيف قيمة أسهم المساهمين.

الإعلان عن شراء بيتكوين جديد

في 8 سبتمبر، أعلنت ميتابلانيت عن شراء 136 بيتكوين (BTC) بقيمة تقريبية 15.2 مليون دولار، بمتوسط سعر 111,666 دولار لكل BTC. أفادت الشركة بعائد بيتكوين منذ بداية العام بنسبة 487% في عام 2025. حتى الآن، تمتلك ميتابلانيت ما مجموعه 20,136 BTC، تم شراؤها بحوالي 2.08 مليار دولار بمتوسط سعر 103,196 دولار للعملة الواحدة.

تمثل حيازات BTC الحالية للشركة 66% من هدف ميتابلانيت بنهاية العام المتمثل في الاحتفاظ بـ 30,000 BTC في خزينتها. تهدف إلى زيادة حيازاتها إلى 100,000 BTC بحلول نهاية عام 2026 والوصول إلى 210,000 BTC بحلول نهاية عام 2027.

يأتي أحدث شراء لـ BTC في غضون أسبوع من تأمين موافقة المساهمين على جمع 555 مليار ين ياباني إضافي، أو 3.8 مليار دولار، لتمويل مشترياتها من البيتكوين.

