ميتابلانيت تقترب من 500% منذ بداية العام بعد شراء BTC جديد، وسعر البيتكوين يرتد

تقترب ميتابلانيت من تحقيق عائد بنسبة 500% منذ بداية العام على استراتيجيتها للبيتكوين لعام 2025. أعلنت الشركة عن توسيع حيازاتها من BTC من خلال عملية شراء جديدة. وكرد فعل، أظهر سعر البيتكوين مكاسب مستقرة مع استمرار تعافيه.

ميتابلانيت تقترب من 500% منذ بداية العام مع عملية شراء BTC جديدة

أعلنت ميتابلانيت عن شراء 136 BTC إضافية بقيمة 15.2 مليون دولار. مع عملية الاستحواذ الأخيرة هذه، تسيطر الشركة الآن على ما مجموعه 20,136 BTC. وهذا يمثل استثمارًا تراكميًا يبلغ حوالي 2.057 مليار دولار.

كشف الإفصاح أن متوسط سعر الشراء للشريحة الأخيرة كان 111,000 دولار لكل BTC. كما سلطت الشركة الضوء على أداء عائد BTC الخاص بها، والذي يقترب من علامة 500%.

يستخدم هذا المقياس لقياس قيمة المساهمين المرتبطة باستراتيجية خزينة البيتكوين. تم تصميم هذه المعايير لتتبع كفاءة خطة التراكم مع تقليل مخاطر التخفيف.

تأتي عملية الاستحواذ هذه بعد عملية الشراء الأسبوع الماضي. استحوذت ميتابلانيت على 1,009 BTC بقيمة 112 مليون دولار تقريبًا. سمحت تلك المعاملة للشركة بتجاوز علامة 20,000 BTC.

علاوة على ذلك، وافق مساهمو ميتابلانيت على خطة لإصدار ما يصل إلى 550 مليون سهم جديد في الخارج. تقدر قيمتها بـ 884 مليون دولار. سيتم استخدام زيادة رأس المال لمواصلة توسيع احتياطيات BTC. أكد الرئيس التنفيذي سيمون جيروفيتش الموافقة، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والتوافق مع خارطة طريق تراكم البيتكوين الطموحة للشركة.

سعر البيتكوين يتعافى

يتزامن الإعلان أيضًا مع زخم جديد في سعر البيتكوين. تعافى الرمز المميز إلى 111,000 دولار، بارتفاع بنسبة 1% خلال اليوم الماضي وبنسبة تقارب 7% خلال الأسبوع. علاوة على ذلك، ارتفعت أحجام التداول بنسبة 23%. يشير هذا إلى عودة اهتمام المستثمرين حيث يحافظ البيتكوين على قوته فوق المستويات النفسية المهمة.

المصدر: TradingView؛ الرسم البياني اليومي لسعر البيتكوين

في تطورات أخرى للخزينة، أكدت MARA القابضة أنها تمتلك الآن بيتكوين بقيمة 5.9 مليار دولار. حافظت هذه على مكانتها كواحدة من أكبر الشركات المالكة عالميًا، وتأتي في المرتبة الثانية بعد استراتيجية مايكل سايلور فقط. على الرغم من تقلبات السوق الأخيرة، قامت MARA بتعدين 705 BTC في أغسطس، بمتوسط 22.7 BTC يوميًا.

في غضون ذلك، كشفت الاستراتيجية نفسها عن عملية شراء جديدة لـ 4,048 BTC بقيمة 449.3 مليون دولار بمتوسط سعر 110,981 دولار للعملة الواحدة. أدى ذلك إلى زيادة عائد BTC منذ بداية العام إلى 25.7%. حتى أن مايكل سايلور قد ألمح إلى احتمال استحواذ آخر من خلال منشور موجز على X.

مع اقتراب مكاسب ميتابلانيت منذ بداية العام من 500%، أصبحت الشركة واحدة من أكثر مستثمري البيتكوين عدوانية في آسيا. يوضح إنفاقها الشرائي الذي لا هوادة فيه كيف تؤثر خزائن الشركات على طبيعة السوق. كان لهذه الإجراءات أيضًا تأثير مباشر على سعر البيتكوين، مما يدعم فكرة أنه يمكن أن يكون بمثابة أصل احتياطي.

مايكل أديليكي مايكل أديليكي هو صحفي متحمس في مجال العملات المشفرة معروف بتبسيط مفاهيم البلوكتشين المعقدة واتجاهات السوق إلى روايات واضحة وجذابة. يتخصص في تقديم أخبار في الوقت المناسب وتحليل سوق حاد يبقي عشاق العملات المشفرة على اطلاع ومتقدمين على المنحنى. بخلفية هندسية وشهادة من جامعة إيبادان، يجلب مايكل عمقًا تحليليًا ودقة لكل قطعة يكتبها.