ميتابلانيت تزيد حيازات البيتكوين بمقدار 5,419 BTC ليصل المجموع إلى 25,555 BTC

أبرز النقاط

اشترت ميتابلانيت، وهي شركة يابانية عامة، 5,419 بيتكوين إضافية، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى 25,555 بيتكوين.

بسعر البيتكوين الحالي، تبلغ قيمة بيتكوين ميتابلانيت حوالي 2.9 مليار دولار.

زادت شركة ميتابلانيت، وهي شركة يابانية متداولة علنًا للتكنولوجيا والاستثمار، من حيازاتها من البيتكوين بمقدار 5,419 بيتكوين اليوم، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 25,555 بيتكوين.

تعكس عملية الاستحواذ استراتيجية الشركة العدوانية في تراكم البيتكوين طوال عام 2025، حيث تتبع النموذج الذي ابتكرته ستراتيجي، التي تمتلك 638,985 بيتكوين.

بأسعار السوق الحالية البالغة حوالي 114,433 دولارًا للبيتكوين الواحد، تقدر قيمة حيازات ميتابلانيت بحوالي 2.9 مليار دولار.

يتماشى هذا الشراء مع اتجاه أوسع لتبني الشركات للبيتكوين، خاصة بين الشركات الآسيوية التي تسعى إلى تقسيم المحفظة وسط عدم اليقين الاقتصادي. اشترى المستثمرون المؤسسيون مجتمعين أكثر من 1 مليون بيتكوين منذ عام 2020.

شهد البيتكوين تقلبات سعر كبيرة في عام 2025، مع دعم الارتفاع بعوامل تشمل البيئة التنظيمية الأمريكية في ظل إدارة ترامب.

أشارت ميتابلانيت إلى خطط للاستحواذ على 30,000 بيتكوين بحلول نهاية العام، معاملة الأصول الرقمية كتحوط ضد التضخم وحيازة خزينة أساسية.