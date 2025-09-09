ميتابلانيت تنمي خزينة البيتكوين مع شراء إضافي بقيمة 136 BTC

أضافت شركة ميتابلانيت (MTPLF) المدرجة في طوكيو 136 بيتكوين إضافية BTC111,922.95 دولار إلى خزينتها، بعد أن وصلت مقتنياتها في وقت سابق من هذا الشهر إلى أكثر من 20,000 عملة.

تم الاستحواذ بمتوسط سعر شراء أقل من 112,000 دولار للبيتكوين الواحد ورفع إجمالي ما أنفقته الشركة على BTC إلى أكثر من 2 مليار دولار.

تتتبع ميتابلانيت أداء استثمارها من خلال مقياس عائد BTC، الذي يقيس نمو البيتكوين المحتفظ به لكل سهم مخفف بالكامل بدلاً من العائد التقليدي المكتسب على الأصول المحتفظ بها.

من أبريل إلى يونيو، سجلت ميتابلانيت عائد BTC بنسبة 129.4%. وحتى الآن في الربع الثالث، تبلغ النسبة 30.8%

مخزون الشركة البالغ 20,136 BTC يجعلها سادس أكبر شركة خزينة بيتكوين متداولة علنًا. بشكل جماعي، تحتفظ هذه الشركات بأكثر من 1 مليون BTC، مع حصة الأسد القادمة من خزينة بيتكوين الاستراتيجية البالغة 638,460.

انخفضت الأسهم بأكثر من 30% خلال الشهر الماضي، متأثرة بانخفاض متواضع في سعر البيتكوين إلى جانب تقلص mNAV - وهو الفارق بين القيمة السوقية للشركة ومقتنياتها من البيتكوين.