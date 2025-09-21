النقاط الرئيسية: تغير ميتابلانيت استراتيجيتها لتجنب إصدار أسهم مخففة.

تركز على تراكم BTC المدفوع بقواعد التوافق.

يمكن أن تؤثر الاستراتيجيات المالية الجديدة على اتجاهات السوق.

يؤكد الرئيس التنفيذي لميتابلانيت سيمون جيروفيتش أن إصدار أسهم جديدة بأقل من 1x mNAV يقوض القيمة، مما يدفع الشركة للتركيز على الأسهم المفضلة وإعادة شراء الأسهم لتحسين العائد من BTC.

تسلط هذه الاستراتيجية الضوء على التزام ميتابلانيت بتعظيم قيمة المساهمين والالتزام بقواعد التوافق، مما يؤثر على ديناميكيات سوق BTC واهتمامات الاستثمار عالميًا.

تقييم البيتكوين والتوافق التنظيمي يعززان مصداقية ميتابلانيت

تناول الرئيس التنفيذي سيمون جيروفيتش علنًا التغييرات في استراتيجية رأس مال ميتابلانيت، خاصة فيما يتعلق بشراء البيتكوين. تشمل هذه التغييرات الابتعاد عن إصدار أسهم جديدة عندما ينخفض السعر إلى أقل من 1 مرة mNAV، والذي يقول إنه يدمر قيمة المساهمين. بدلاً من ذلك، يتم تقييم خيارات مثل الأسهم المفضلة وإعادة شراء الأسهم.

يُنظر إلى إصدار الأسهم بأقل من mNAV على أنه ضار من قبل جيروفيتش لأنه سيؤثر سلبًا على عائد BTC للشركة. ستتعامل الشركة مع هذا من خلال النظر في إعادة شراء الأسهم، بما يتماشى مع أهداف BTC الخاصة بهم وفقًا لقواعد التوافق مع الوسطاء اليابانيين.

تسلط ردود فعل السوق على هذه الإعلانات الضوء على المخاوف بشأن البيع القصير، الذي أكد الوسطاء اليابانيون أنه غير قانوني إذا تم تغطيته بتخصيصات أسهم جديدة. يرى مجتمع الكريبتو الأوسع أن استراتيجية ميتابلانيت تتماشى مع قواعد التوافق، حيث تعكس نموذج تراكم BTC الخاص بـ MicroStrategy، مما يضيف إلى مكانتهم كحاملين مهمين للبيتكوين.

بيانات السوق ورؤى المستقبل

هل تعلم؟ إن التزام سيمون جيروفيتش بالجداول الزمنية الاستراتيجية لتراكم BTC يوفر لميتابلانيت المرونة والاستمرارية في الأسواق المتقلبة، مما يعكس الاستراتيجيات المستخدمة من قبل شركات أخرى تركز على خزينة البيتكوين والتي أثبتت فعاليتها تاريخيًا.

اعتبارًا من 20 سبتمبر 2025، تم تداول البيتكوين (BTC) بسعر 115,787.86 دولار، بقيمة سوقية قدرها 2.31 تريليون دولار وانخفاض في حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 42.60٪ وفقًا لـ CoinMarketCap. أظهر BTC تغيرًا طفيفًا في السعر، بارتفاع 0.32٪ خلال 24 ساعة، مما يعكس توقيت جيروفيتش الدقيق للسوق للتراكم الاستراتيجي.

البيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 19:06 UTC في 20 سبتمبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يسلط بحث Coincu الضوء على أن توافق ميتابلانيت مع البروتوكولات التنظيمية يعزز مصداقيتها في السوق، مما يضمن العائد الأمثل من BTC دون مخاطر تخفيف إضافية. تاريخيًا، شهدت الشركات التي تستخدم استراتيجيات تركز على الخزينة عوائد كبيرة للمساهمين، كما يتضح من اتجاهات وبيانات السوق السابقة.