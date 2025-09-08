ميتابلانيت، السلفادور تعزز احتياطيات البيتكوين، سايلور يلمح لعملية شراء جديدة

اشترت شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet والدولة الصديقة للعملات المشفرة السلفادور المزيد من بيتكوين يوم الاثنين حيث عاد مؤشر الخوف والجشع للبيتكوين إلى "محايد" بعد عدة أيام في "الخوف".

قالت Metaplanet في إفصاح جديد يوم الاثنين أنها اشترت 136 بيتكوين (BTC) إضافية، مما رفع إجمالي مخزونها إلى 20,136، بقيمة تزيد عن 2.2 مليار دولار بالأسعار الحالية.

في يونيو، قال الرئيس التنفيذي سيمون جيروفيتش إن هدف الشركة طويل المدى هو الحصول على 210,000 بيتكوين بحلول عام 2027، مما سيجعلها ثاني أكبر حامل للبيتكوين بين الشركات العامة، بعد Strategy، وفقًا لـ Bitbo.

تعد Metaplanet حاليًا سادس أكبر وأهم خزينة يابانية للبيتكوين من بين 186 خزينة يتم تتبعها. دفعت ما يقرب من 16,554,535 ين ياباني (111,830 دولار) لكل عملة.

انخفاض سعر السهم

المصدر: Metaplanet

أعلنت Metaplanet لأول مرة عن شراء بيتكوين في 22 يوليو 2024، وقفزت أسهمها بنسبة 19% إلى 1.10 دولار.

ومع ذلك، لم تسفر عمليات الشراء اللاحقة عن نفس النتائج. في جلسة التداول الأخيرة، انخفضت أسهم Metaplanet بنحو 3% إلى 4.65 دولار. لا يزال سعر السهم مرتفعًا بنسبة 92.45% منذ بداية العام حتى الآن.

كما أشارت Metaplanet إلى خطط لجمع 880 مليون دولار أخرى من خلال طرح عام للأسهم في الأسواق الخارجية في 27 أغسطس بعد أن وضع انخفاض أسهمها ضغطًا على "عجلة" جمع رأس المال تحت الضغط.

السلفادور تشتري المزيد من بيتكوين كهدية ذكرى سنوية

في غضون ذلك، قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلي يوم الاثنين إن البلاد اشترت 21 بيتكوين أخرى كجزء من يوم البيتكوين، لتضيفها إلى إجمالي مخزونها البالغ 6,313، كما كشف مكتب البيتكوين.

يحتفل مكتب البيتكوين في البلاد بـ "يوم البيتكوين"، ذكرى القانون الذي جعل البيتكوين عملة قانونية، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2021.

نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا في يوليو يدعي أن السلفادور لم تشتر أي بيتكوين جديدة منذ توقيع اتفاقية قرض بقيمة 1.4 مليار دولار في ديسمبر 2024، والتي تطلبت من البلاد تقليص المشتريات.

سايلور يرسل إشارة شراء أخرى

يوم الأحد، لمح سايلور إلى شراء آخر قادم للبيتكوين. في منشور على X يوم الأحد، شارك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لقطة شاشة لمحفظة البيتكوين الخاصة بالشركة، مع التعليق، "تحتاج إلى المزيد من اللون البرتقالي."

المصدر: مايكل سايلور

يشارك سايلور بانتظام متتبع البيتكوين قبل أن تشتري Strategy المزيد من البيتكوين لخزينتها.

تعد Strategy حاليًا أكبر شركة تمتلك البيتكوين بهامش كبير، مع مخزون يبلغ 636,505، وفقًا لـ Bitbo.

قضى سعر سهمها (MSTR) معظم شهر أغسطس في التخلي عن المكاسب، ولكن في جلسة التداول الأخيرة، ارتفع السهم بنسبة 2.5% ليتداول عند 335.87 دولار، ولا يزال مرتفعًا بنسبة تقارب 12% منذ بداية العام حتى الآن.

يأتي ذلك مع عودة مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة إلى 51، ليصل إلى الحياد بعد قضاء ثلاثة أيام في منطقة "الخوف".

