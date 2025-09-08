البورصةDEX+
ميتابلانيت تتجاوز علامة 20,000 BTC مع أحدث عملية شراء بقيمة 15 مليون دولار

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:07
بيتكوين

رسخت ميتابلانيت نفسها بهدوء بين أكبر حاملي البيتكوين في العالم، متجاوزة علامة 20,000 BTC بعد عملية استحواذ كبيرة أخرى هذا الأسبوع.

أكدت الشركة اليابانية أنها اشترت 136 BTC في صفقة تقدر بأكثر من 15 مليون دولار، مما يؤكد استراتيجيتها العدوانية في التراكم.

تسلق التصنيفات العالمية

ترفع عملية الشراء هذه ميتابلانيت إلى المركز السادس في قائمة الشركات المتداولة علنًا التي تمتلك أكبر احتياطيات البيتكوين، وفقًا لبيانات من BitcoinTreasuries. فقط حفنة من الشركات - بقيادة استراتيجية مايكل سايلور بأكثر من 636,000 BTC - تتقدم الآن على المستثمر المدرج في بورصة طوكيو.

كم أنفقوا

كشف الرئيس التنفيذي سيمون جيروفيتش على X أن عملية الشراء الأخيرة تمت بمتوسط 111,666 دولار للعملة الواحدة. عبر جميع عمليات الاستحواذ، نشرت ميتابلانيت الآن حوالي 2.08 مليار دولار، مما يعطيها سعر دخول مختلط يبلغ حوالي 103,000 دولار لكل بيتكوين.

صعوبات سعر السهم رغم مكاسب التشفير

بينما تستمر ميزانية البيتكوين الخاصة بها في النمو، واجهت أسهم الشركة نفسها ضغوطًا. انخفض سهم ميتابلانيت المتداول في بورصة طوكيو بنسبة 1.2% يوم الاثنين. يمتد هذا الانخفاض إلى تراجع بنسبة 30% خلال الشهر الماضي، على الرغم من أن الأداء منذ بداية العام لا يزال قويًا بأكثر من 100% فوق مستويات يناير.

ثقة المؤسسات في البيتكوين

يتزامن توقيت هذه الخطوة مع استمرار البيتكوين نفسه فوق 111,000 دولار، بارتفاع 0.5% في الـ 24 ساعة الماضية. يرى المحللون أن عمليات الشراء المستمرة لميتابلانيت تمثل تصويتًا بالثقة في المسار طويل المدى للعملة المشفرة - حتى مع بقاء حركة الأسعار على المدى القريب وأداء الأسهم متقلبًا.

بالنسبة لميتابلانيت، الاستراتيجية واضحة: بناء واحدة من أكبر خزائن البيتكوين في العالم، بغض النظر عن التقلبات قصيرة المدى.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمارية أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

