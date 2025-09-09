ميتابلانيت والسلفادور تزيدان من حيازات بيتكوين مع استقرار السوق

النقاط الرئيسية: ميتابلانيت تضيف 136 بيتكوين ليصل إجمالي احتياطياتها إلى 20,136 عملة بقيمة 2.2 مليار دولار.

السلفادور تشتري 21 بيتكوين في الذكرى السنوية الرابعة لاعتماد البيتكوين كعملة قانونية.

مؤشر العواطف للبيتكوين يعود إلى الحياد بعد أيام في منطقة الخوف.

أضافت شركة الاستثمار اليابانية ميتابلانيت 136 بيتكوين إلى احتياطياتها، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى 20,136 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 2.2 مليار دولار بالأسعار الحالية. دفعت الشركة حوالي 16.55 مليون ين ياباني (111,830 دولار) للعملة الواحدة.

في يونيو، أكد الرئيس التنفيذي سيمون جيروفيتش هدف الشركة المتمثل في الاستحواذ على 210,000 بيتكوين بحلول عام 2027، مما سيجعل ميتابلانيت ثاني أكبر شركة تمتلك البيتكوين بعد ستراتيجي.

أكبر 10 شركات تمتلك البيتكوين. المصدر: خزائن البيتكوين

تحتل ميتابلانيت المرتبة السادسة بين 186 شركة عامة يتم تتبعها وهي أكبر شركة يابانية تمتلك البيتكوين.

أعلنت ميتابلانيت لأول مرة عن شراء البيتكوين في 22 يوليو 2024، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 19% إلى 1.10 دولار. لم يكن للمشتريات اللاحقة نفس التأثير. في أحدث جلسة، انخفضت الأسهم بنحو 3% إلى 4.65 دولار، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 92.45% منذ بداية العام.

تخطط الشركة أيضًا لجمع 880 مليون دولار من خلال وضع العرض العام في الخارج بعد أن أدى انخفاض سعر سهمها إلى الضغط على استراتيجية جمع رأس المال.

السلفادور تحتفل بأربع سنوات من البيتكوين

اشترت السلفادور 21 بيتكوين كجزء من "يوم البيتكوين"، احتفالاً بالقانون الذي جعل البيتكوين عملة قانونية في سبتمبر 2021. وتبلغ إجمالي حيازات البلاد الآن 6,313 بيتكوين.

على الرغم من تقرير صندوق النقد الدولي في يوليو الذي ادعى أن البلاد لم تشتر بيتكوين جديدة منذ توقيع قرض بقيمة 1.4 مليار دولار في ديسمبر 2024، تواصل الحكومة توسيع احتياطياتها.

ستراتيجي تستعد لعملية شراء أخرى

أعلن مايكل سايلور، رئيس ستراتيجي، عن عملية استحواذ جديدة للبيتكوين، كاشفاً أن الشركة اشترت 1,955 بيتكوين باستثمار قدره 217.4 مليون دولار.

لا تزال مايكروستراتيجي أكبر شركة تمتلك البيتكوين، بـ 638,460 بيتكوين، وغالباً ما تشارك التحديثات قبل عمليات الشراء الإضافية، مما يعزز استراتيجيتها طويلة المدى للتراكم.

تتزامن عمليات الشراء الأخيرة مع عودة مؤشر العواطف للبيتكوين إلى 51، مما يشير إلى مشاعر محايدة بعد ثلاثة أيام في منطقة "الخوف".

تستمر عمليات شراء البيتكوين الكبيرة من قبل الشركات حتى خلال فترات عدم اليقين في السوق، مما يؤكد استراتيجية طويلة المدى تركز على تراكم الأصول الرقمية.