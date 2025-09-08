ميتابلانيت تضيف 136 BTC بقيمة 15.2 مليون دولار، مما يدفع إجمالي الأصول المحتفظ بها إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار

ظهر المنشور "Metaplanet تضيف 136 BTC بقيمة 15.2 مليون دولار، مما يدفع إجمالي رصيدها إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار" على BitcoinEthereumNews.com. ظهر المنشور "Metaplanet تضيف 136 BTC بقيمة 15.2 مليون دولار، مما يدفع إجمالي رصيدها إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار" لأول مرة على Coinpedia Fintech News. أضافت Metaplanet، التي غالبًا ما تُسمى "MicroStrategy" اليابانية، 136 BTC بقيمة حوالي 15.2 مليون دولار بمتوسط سعر 111,783 دولار للعملة الواحدة. مع هذا الشراء، ارتفع إجمالي رصيد بيتكوين للشركة إلى 20,136 BTC، وهو ما يمثل استثمارًا إجماليًا يقارب 2.057 مليار دولار. تبلغ قيمة المخزون الآن أكثر من 2 مليار دولار، مما يوضح التزام Metaplanet المستمر بالبيتكوين كأصل خزينة رئيسي ويعزز مكانتها كواحدة من أكبر الشركات المالكة للبيتكوين. المصدر: https://coinpedia.org/crypto-live-news/metaplanet-adds-136-btc-worth-15-2m-pushing-total-holdings-past-2b/ ظهر المنشور "Metaplanet تضيف 136 BTC بقيمة 15.2 مليون دولار، مما يدفع إجمالي رصيدها إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار" على BitcoinEthereumNews.com. ظهر المنشور "Metaplanet تضيف 136 BTC بقيمة 15.2 مليون دولار، مما يدفع إجمالي رصيدها إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار" لأول مرة على Coinpedia Fintech News. أضافت Metaplanet، التي غالبًا ما تُسمى "MicroStrategy" اليابانية، 136 BTC بقيمة حوالي 15.2 مليون دولار بمتوسط سعر 111,783 دولار للعملة الواحدة. مع هذا الشراء، ارتفع إجمالي رصيد بيتكوين للشركة إلى 20,136 BTC، وهو ما يمثل استثمارًا إجماليًا يقارب 2.057 مليار دولار. تبلغ قيمة المخزون الآن أكثر من 2 مليار دولار، مما يوضح التزام Metaplanet المستمر بالبيتكوين كأصل خزينة رئيسي ويعزز مكانتها كواحدة من أكبر الشركات المالكة للبيتكوين. المصدر: https://coinpedia.org/crypto-live-news/metaplanet-adds-136-btc-worth-15-2m-pushing-total-holdings-past-2b/