ميتابلانيت تضيف 136 BTC بقيمة 15.2 مليون دولار، مما يدفع إجمالي الأصول المحتفظ بها إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:29
Bitcoin
BTC$101,634.72-1.47%
COM
COM$0.005479-7.85%
SecondLive
LIVE$0.000546-57.41%
Nowchain
NOW$0.00233+0.86%

ظهر المنشور "ميتابلانيت تضيف 136 بيتكوين بقيمة 15.2 مليون دولار، مما يدفع إجمالي الرصيد إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار" لأول مرة على أخبار Coinpedia Fintech

أضافت ميتابلانيت، التي غالبًا ما تُسمى "مايكروستراتيجي" اليابان، 136 بيتكوين بقيمة حوالي 15.2 مليون دولار بمتوسط سعر 111,783 دولار للعملة الواحدة. ومع هذا الشراء، ارتفع إجمالي رصيد الشركة من البيتكوين إلى 20,136 بيتكوين، وهو ما يمثل استثمارًا إجماليًا يقارب 2.057 مليار دولار. وتقدر قيمة المخزون الآن بأكثر من 2 مليار دولار، مما يظهر التزام ميتابلانيت المستمر بالبيتكوين كأصل خزينة رئيسي ويعزز مكانتها كواحدة من أكبر الشركات المالكة للبيتكوين.

المصدر: https://coinpedia.org/crypto-live-news/metaplanet-adds-136-btc-worth-15-2m-pushing-total-holdings-past-2b/

