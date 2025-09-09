ميتابلانيت تضيف 136 بيتكوين إلى خزينتها ضمن استراتيجيتها المستمرة للبيتكوين

اشترت شركة خزينة البيتكوين ميتابلانيت 136 بيتكوين إضافية بقيمة 2.251 مليار ين كجزء من استراتيجية خزينة البيتكوين المستمرة. تم شراء البيتكوين بمتوسط سعر 16,554,535 ين (~111,666) للبيتكوين الواحد.

يرفع أحدث استحواذ لميتابلانيت إجمالي حيازاتها من البيتكوين إلى 20,136 BTC بمتوسط سعر حوالي 15.1 مليون ين لكل BTC. تبلغ قيمة إجمالي حيازات الشركة من البيتكوين الآن 304.563 مليار ين (2.08 مليار دولار).

ميتابلانيت تحتل المرتبة السادسة بين شركات خزينة البيتكوين

حققت شركة خزينة البيتكوين عائد BTC بنسبة 30.8% من 1 يوليو 2025 إلى 8 سبتمبر 2025. وكان لدى الشركة عائد BTC أعلى بنسبة 129.4% من 1 أبريل 2025 إلى 30 يونيو 2025.

يعتمد أحدث استحواذ لميتابلانيت على خطتها لـ زيادة مخزونها من الأصول الرقمية إلى 100,000 BTC بحلول نهاية عام 2026. يشير مخزون الشركة الحالي البالغ 20,136 BTC إلى أنها حققت ما يقرب من 67% من هدفها لعام 2025 و 20% من هدفها لعام 2026. تهدف الشركة أيضًا إلى الاستحواذ على 210,000 BTC بحلول عام 2027، وهو ما يمثل 10% من إجمالي البيتكوين المتداول.

يعتقد برانافا أغاروال، المدير المستقل في شركة خزينة البيتكوين جيتكينغ إنفوترين الهند، أن ميتابلانيت قد تكون على المسار الصحيح لتحقيق جدولها الزمني الطموح. وجادل بأنه مع بقاء 4 أشهر من العام وثلث آخر من هدف الشركة للوصول إليه، فهذا كافٍ لميتابلانيت لتحقيق أهدافها. كما جادل بأن الانخفاض في سعر السوق للشركة بشكل قريب جدًا من صافي قيمة أصولها BTC يمكن أن يبطئ زخم الاستحواذ.

مخزون ميتابلانيت البالغ 20,136 BTC يضعها في المرتبة السادسة عالميًا بين الشركات العامة ذات استراتيجيات خزينة البيتكوين. أقر أغاروال بأن شركات خزينة البيتكوين قد خزنت الآن أكثر من مليون BTC، أي ما يقرب من 5% من إجمالي BTC المتداول. وهو يعتقد أن تلك الشركات ستواصل الشراء والنمو، مضيفًا أن الاستراتيجية ستوفر قاعدة شراء قوية جدًا للأصول الرقمية.

قال أغاروال أيضًا إن انخفاض ضغط البيع من قبل شركات خزينة BTC يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار على مدى فترة قصيرة، والتي يقول إنها ستباع في النهاية مع إمدادات جديدة. كما ادعى أن ميتابلانيت تدير مخاطرها حاليًا بشكل جيد من خلال التزام دين منخفض الهيكلة مقارنة بإجمالي تعرضها وصافي قيمة أصول BTC.

انخفض سعر سهم ميتابلانيت بنحو 4% إلى 682 ين في أعقاب أخبار أحدث عملية استحواذ لها. كما انخفض سعر سهم الشركة بنحو 65% من ذروته عند 1,930 ين للسهم. في وقت النشر، يتم تداول البيتكوين عند 112,030 دولارًا، بزيادة قدرها 2.64% في آخر 7 أيام.

ميتابلانيت تتطلع إلى جولة تمويل جديدة لتوسيع خزينة البيتكوين

كما كشفت شركة خزينة البيتكوين عن خطط لجمع أكثر من 880 مليون دولار من خلال طرح عام للأسهم في الأسواق الخارجية في أغسطس. وقالت الشركة إن المبادرة جاءت وسط انخفاض أسهمها، مما يضع ضغوطًا على عجلة جمع رأس المال.

تتضمن المبادرة أيضًا إصدار ما يصل إلى 555 مليون سهم جديد. تعتقد ميتابلانيت أنها يمكن أن تزيد إجمالي أسهمها القائمة من 722 مليون إلى حوالي 1.27 مليار سهم. ستحدد الشركة سعر إصدار الأسهم بين 9 و11 سبتمبر وستسوي المدفوعات في وقت لاحق.

شركة خزينة البيتكوين قالت إنها ستوجه الأموال نحو إضافة المزيد من BTC إلى مخزونها البالغ 20,136 بيتكوين. تأمل ميتابلانيت أيضًا أن تحمي الاستراتيجية الشركة من ضعف الين الياباني، وتقليل مخاطر التضخم، وتعزيز قيمة الشركة. يعتقد أغاروال أن إصدار الأسهم المتوازن وبرنامج الديون لميتابلانيت يمنعها من سيناريو التصفية القسرية في المستقبل.

كما تخطط الشركة لتوجيه 45 مليون دولار إضافية نحو أعمال دخل البيتكوين. تولد الأعمال دخلاً من خلال بيع خيارات الشراء المغطاة على حيازاتها من BTC. وفقًا للشركة، فإن المبادرة تحقق بالفعل أرباحًا وسيتم توسيعها بأموال جديدة في المستقبل.

