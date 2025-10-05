MetaMask تكشف عن برنامج المكافآت، 30 مليون دولار بعملة LINEA للمستخدمين

تخطط MetaMask لإطلاق برنامج مكافآت رئيسي على السلسلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ستوزع أكثر من 30 مليون دولار من رموز LINEA (LINEA) خلال الموسم الأول.

ملخص تشير هذه الخطوة إلى دفع MetaMask لتعميق مشاركة المستخدمين قبل إطلاق توكن محتمل، حيث تتسابق منصات Web3 الكبرى لمكافأة المستخدمين المخلصين وتعزيز أنظمة المجتمع.

من خلال الجمع بين الحوافز على السلسلة مع سردية التوكن القادمة، تضع MetaMask نفسها في مركز الموجة التالية من نمو المستخدمين اللامركزي.

واحد من أكبر برامج المكافآت على السلسلة على الإطلاق

وصفت محفظة Web3 المملوكة لشركة Consensys المبادرة بأنها "واحدة من أكبر برامج المكافآت على السلسلة التي تم بناؤها على الإطلاق"، مصممة لرد الجميل لمجتمعها بانتظام.

سيتضمن البرنامج مكافآت الإحالة المباشرة، وحوافز العملة المستقرة mUSD، ومكافآت الشركاء، والوصول إلى التوكن. سيحصل مستخدمو MetaMask القدامى على مزايا خاصة، مرتبطة بتوكن MetaMask المستقبلي الذي ألمح إليه الرئيس التنفيذي لشركة Consensys جوزيف لوبين في سبتمبر.

أوضحت MetaMask أن التسريبات السابقة حول تفاصيل البرنامج لا تعكس معلمات الإطلاق الفعلية. تقوم المنصة بتخصيص الحوافز لمجموعات مستخدمين مختلفة، مع التركيز على الداعمين القدامى.

ستكون رموز LINEA بمثابة المكافأة الرئيسية للموسم الأول. أطلقت Linea، وهي شبكة الطبقة الثانية من الإيثريوم التي احتضنتها أيضًا Consensys، توكنها الأصلي في سبتمبر من خلال توزيع 9.4 مليار توكن.

يدمج البرنامج أيضًا العملة المستقرة الجديدة mUSD من MetaMask، التي أصدرتها Bridge المملوكة لشركة Stripe، والتي تم إطلاقها على Ethereum وLinea ولكنها لا تقدم ميزات تحمل العائد.

لا تزال هناك أسئلة حول الأهلية الجغرافية وتدابير مكافحة هجمات سيبيل لمنع إساءة الاستخدام من خلال حسابات متعددة.

أثار الإعلان ردود فعل متباينة على X. استجاب بث التشفير Gainzy بسخرية، كاتبًا: "[سيسير هذا بشكل جيد ولن يشعر أحد بالاشمئزاز ويهينك".

يسلط التشكيك الضوء على مخاوف أوسع من أن برامج التوكن والمكافآت غالبًا ما تفضل المطلعين على أعضاء المجتمع العاديين.

يبدو أن إصرار MetaMask على أن المبادرة ليست "لعبة زراعية" يهدف إلى تخفيف تلك المخاوف. كما أثار الارتباط بتوكن MASK المحتمل التكهنات حول كيفية تأثير المشاركة على تخصيص الرموز المستقبلية.