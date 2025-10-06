ميتاماسك تطلق برنامج مكافآت LINEA بقيمة 30 مليون دولار

يأتي الإعلان بعد فترة وجيزة من تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة Consensys جوزيف لوبين أن توكن MetaMask الخاص، MASK، قيد التطوير ويمكن إطلاقه قبل الموعد المتوقع.

ما الذي يقدمه برنامج المكافآت

سيوفر برنامج مكافآت MetaMask للمستخدمين طرقًا متعددة لكسب رموز LINEA خلال موسمه الأول. يمكن للمشاركين الحصول على عمولة الإحالة، وحوافز mUSD، ومكافآت شركاء حصرية، والوصول المبكر إلى الرموز.

أكدت MetaMask أن هذا البرنامج ليس مصممًا للعائد الإنتاجي. بدلاً من ذلك، يتم تقديمه كـ "طريقة حقيقية لرد الجميل لمجتمعنا بانتظام." سيحصل مستخدمو MetaMask طويلي الأمد على مزايا خاصة، وذكرت الشركة أن المكافآت "ستكون لها روابط ذات معنى مع توكن MetaMask المستقبلي."

المصدر: @MetaMask

يهدف البرنامج تحديدًا إلى مكافأة المستخدمين الذين كانوا مع MetaMask لسنوات، وليس فقط أولئك الذين ينضمون لحصد المكافآت. يختلف هذا النهج عن العديد من برامج حوافز الكريبتو التي تركز بشكل أساسي على جذب سيولة جديدة.

فهم توكن LINEA

LINEA هو التوكن الأصلي لـ Linea، وهي شبكة الطبقة الثانية لإيثريوم طورتها أيضًا Consensys. أطلقت الشبكة توكنها في سبتمبر 2025 مع حدث إنشاء توكن وزع 9.36 مليار توكن على ما يقرب من 750,000 محفظة مؤهلة.

يتميز التوكن بنموذج اقتصادي مثير للاهتمام. على عكس معظم رموز الطبقة الثانية، لا يعمل LINEA كرمز غاز لشبكة Linea. بدلاً من ذلك، يتم حرق 20% من جميع رسوم معاملات Linea (المدفوعة بـ ETH) على مستوى البروتوكول. يتم استخدام الـ 80% المتبقية لشراء وحرق رموز LINEA من السوق، مما يخلق ضغطًا انكماشيًا.

خصص توزيع LINEA 85% من إجمالي العرض للنظام البيئي، دون تخصيص أي شيء لأعضاء الفريق أو شركات رأس المال المغامر. يتماشى هذا النهج الذي يركز على المجتمع مع فلسفة مكافآت MetaMask.

توكن MASK القادم

صرح دان فينلاي، المؤسس المشارك لـ MetaMask، سابقًا أن التوكن سيتم الإعلان عنه مباشرة داخل المحفظة، مما يجعله سهل الوصول للمستخدمين. وبينما لم يقدم لوبين تاريخ إطلاق محدد، تشير تعليقاته إلى أن الفريق لديه خطط ملموسة للمضي قدمًا.

تشير العلاقة بين مكافآت LINEA الحالية وتوكن MASK المستقبلي إلى أن MetaMask قد تختبر آليات توزيع المكافآت قبل إطلاق توكنها الخاص.

تكامل العملة المستقرة mUSD من MetaMask

أطلقت MetaMask مؤخرًا أيضًا mUSD، وهي عملة مستقرة خاصة بها صادرة من خلال Bridge، وهي شركة مملوكة لـ Stripe. العملة المستقرة mUSD مدعومة بنسبة 1:1 بأصول سائلة معادلة للدولار ومتاحة على كل من إيثريوم وشبكة Linea للطبقة الثانية.

يتضمن برنامج المكافآت حوافز mUSD، مما يدمج العملة المستقرة في استراتيجية النظام البيئي الأوسع لـ MetaMask. سيتمكن المستخدمون من الاحتفاظ بـ mUSD وتبادلها ونقلها وربطها داخل MetaMask. تخطط الشركة لتمكين الإنفاق باستخدام بطاقة MetaMask لدى التجار الذين يقبلون Mastercard بحلول نهاية العام.

استجابة السوق والتأثير الاستراتيجي

بعد الإعلان، ارتفع سعر LINEA بنحو 2.31% مع ارتفاع حجم التداول بأكثر من 50% ليصل إلى 244 مليون دولار في النشاط اليومي. تشير استجابة السوق إلى اهتمام حقيقي بالبرنامج على الرغم من بعض ردود الفعل النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم دمج رمز نظام المكافآت في مستودع GitHub الخاص بـ MetaMask قبل حوالي ثلاثة أسابيع من الإعلان، مما يشير إلى أن الفريق كان يستعد لهذا الإطلاق منذ فترة.

يأتي برنامج المكافآت في لحظة استراتيجية. أعلنت Swift مؤخرًا عن شراكة مع Consensys وأكثر من 30 بنكًا رئيسيًا لبناء بنية تحتية قائمة على البلوكتشين للمدفوعات عبر الحدود، مع احتمال استخدام Linea. يضيف هذا الاهتمام المؤسسي مصداقية إلى النظام البيئي Linea.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مساحة محفظة العملات المشفرة أكثر تنافسية، مع توسع شركات الدفع التقليدية مثل PayPal في عروض العملات المستقرة متعددة السلاسل. يضع برنامج مكافآت MetaMask نفسه للحفاظ على ريادة السوق من خلال تحفيز استمرار مشاركة المستخدمين.

الطريق إلى الأمام

تمتلك MetaMask أكثر من 100 مليون مستخدم إجمالي حول العالم، مع ما يقرب من 30 مليون مستخدم نشط شهريًا، مما يمنحها وصولًا كبيرًا لبرنامج توزيع التوكن. يشير الجمع بين مكافآت LINEA، وتوكن MASK القادم، وتكامل العملة المستقرة mUSD إلى أن Consensys تبني نظامًا بيئيًا مترابطًا حول MetaMask.

ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن معايير الأهلية المحددة، أو إجراءات مكافحة هجمات سيبيل، أو ما إذا كانت بعض الولايات القضائية ستواجه قيودًا. من المرجح أن تظهر هذه التفاصيل مع إطلاق البرنامج الكامل في الأسابيع المقبلة.

يجب على المستخدمين المهتمين بالمشاركة مراقبة الإعلانات الرسمية من خلال واجهة محفظة MetaMask وقنوات المصادقة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. حذرت الشركة من أن أي تداول في السوق المبدئي لرموز MASK غير مرتبط بـ Consensys ومن المحتمل أن يكون احتياليًا.

ماذا يعني هذا للمستقبل

يمثل التزام MetaMask بمبلغ 30 مليون دولار استثمارًا كبيرًا في مكافآت المجتمع ويضع سابقة لكيفية رد الجميل من منصات Web3 الراسخة للمستخدمين المخلصين. من خلال ربط مكافآت LINEA الحالية بتوكن MASK المستقبلي، تنشئ MetaMask جسرًا بين الحوافز الحالية والمشاركة طويلة المدى في المنصة.

من المرجح أن يؤثر نجاح البرنامج على كيفية تعامل محافظ الكريبتو الأخرى مع الاحتفاظ بالمستخدمين وتوزيع التوكن في سوق متزايد التنافسية.