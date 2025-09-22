مؤسس مشارك فيتاليك بوترين يقول إن عملات الميم لا يمكن أن تكون واجهة الإيثريوم للإيرادات. 'DeFi بدون مخاطر' يمكن أن تكون

لطالما صارعت الإيثيريوم مع مشكلة "غير أوروبوروس": كيفية توليد إيرادات حقيقية تتجاوز حلقات المضاربة من شراء وبيع ورفع الرموز على سلسلتها.

لسنوات، دعمت عملات meme ورموز غير قابلة للاستبدال (NFT) وتطبيقات التمويل اللامركزي المدفوعة بالحوافز النشاط لكنها فشلت في توفير أساس مستدام لاقتصاد DeFi البالغ قيمته ما يقرب من 100 مليار دولار في الإيثيريوم وفقًا لبيانات DefiLlama.

الآن، مع تزايد رهان وول ستريت على الإيثيريوم كعمود فقري لازدهار العملة المستقرة، يجادل المؤسس المشارك فيتاليك بوتيرين بأن "DeFi منخفض المخاطر"، الذي يشمل أشياء مثل المدفوعات والمدخرات والإقراض المضمون، يمكن أن يمنح الشبكة أخيرًا محرك الإيرادات الرئيسي الخاص بها.

"التطبيقات غير المالية والأكثر تجريبية، ذات أهمية حاسمة لدور الإيثيريوم في العالم ولثقافتها،" كتب بوتيرين في منشور مدونة نُشر يوم الأحد. "لكنها لا تحتاج إلى أن يُنظر إليها كمولدات للإيرادات."

هذا تحول كبير من سنوات الإيثيريوم الأولى، عندما كان DeFi مرادفًا لعوائد ذات أرقام مزدوجة على مزارع السيولة المحفوفة بالمخاطر والهوس بالرسوم الكرتونية NFT.

يعترف بوتيرين بأنه كان "أكثر شكًا في DeFi" آنذاك، واصفًا جاذبيته الرئيسية بأنها "كسب المال من تداول الرموز عالية المضاربة."

اليوم، يقول، انتقل مركز الجاذبية نحو منتجات مالية أبسط.

الأرقام الخام والمحللون الآخرون يتفقون.

تضخم عرض العملات المستقرة على الإيثيريوم بنسبة 700% منذ بداية عام 2021 إلى أكثر من 160 مليار دولار، بينما نمت الأصول الحقيقية مثل سندات الخزانة الأمريكية المرمزة من لا شيء تقريبًا إلى سوق بقيمة 9 مليارات دولار.

"العملات المستقرة هي 'ChatGPT' التشفير،" قال توم لي، رئيس شركة خزينة الإيثيريوم BitMine، لـ DL News في أغسطس. "والإيثيريوم هو العمود الفقري. إنه معترف به قانونيًا، وليس لديه وقت توقف."

محركات سوق التشفير

انخفض البيتكوين بنسبة 0.4% في الـ 24 ساعة الماضية ويتم تداوله عند 115,440 دولار.

انخفض الإيثيريوم بنسبة 0.3% في نفس الفترة إلى 4,472 دولار.

كايل بيرد هو محرر عطلة نهاية الأسبوع في DL News. هل لديك نصيحة؟ أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى kbaird@dlnews.com.