البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ملخص: أحيت ميلانيا ترامب مؤخرًا عملة MELANIA الرقمية المبنية على النظام البيئي سولانا بفيديو جديد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بعد أشهر من عدم النشاط. تم التشغيل المنشور ارتفاعًا قصيرًا في السعر، حيث ارتفع رمز MELANIA من 0.16 دولار إلى 0.19 دولار قبل أن يستقر عند 0.18 دولار. أثار محللو البلوكشين مخاوف بشأن شفافية مشروع MELANIA، خاصة فيما يتعلق بـ 10 ملايين دولار في [...] ظهر المنشور "ميلانيا ترامب تروج لعملة MELANIA مرة أخرى بعد أشهر من الصمت" لأول مرة على CoinCentral.ملخص: أحيت ميلانيا ترامب مؤخرًا عملة MELANIA الرقمية المبنية على النظام البيئي سولانا بفيديو جديد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بعد أشهر من عدم النشاط. تم التشغيل المنشور ارتفاعًا قصيرًا في السعر، حيث ارتفع رمز MELANIA من 0.16 دولار إلى 0.19 دولار قبل أن يستقر عند 0.18 دولار. أثار محللو البلوكشين مخاوف بشأن شفافية مشروع MELANIA، خاصة فيما يتعلق بـ 10 ملايين دولار في [...] ظهر المنشور "ميلانيا ترامب تروج لعملة MELANIA مرة أخرى بعد أشهر من الصمت" لأول مرة على CoinCentral.

ميلانيا ترامب تروج لعملة MELANIA مرة أخرى بعد أشهر من الصمت

بواسطة: Coincentral
2025/10/03 18:49
Melania Meme
MELANIA$0.15544+11.33%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.459-6.09%
Memecoin
MEME$0.001518-2.37%
Sleepless AI
AI$0.05798-1.94%
TokenFi
TOKEN$0.006547-3.10%

ملخص سريع

  • أحيت ميلانيا ترامب مؤخرًا عملة meme الخاصة بها المبنية على النظام البيئي سولانا MELANIA بفيديو جديد تم إنشاؤه بواسطة وكيل الذكاء الاصطناعي بعد أشهر من الخمول.
  • تم التشغيل المنشور ارتفاعًا قصيرًا في السعر، حيث ارتفع رمز MELANIA من 0.16 دولار إلى 0.19 دولار قبل أن يستقر عند 0.18 دولار.
  • أثار محللو البلوكشين مخاوف بشأن شفافية مشروع MELANIA، خاصة فيما يتعلق بمبيع التوكن بقيمة 10 ملايين دولار.
  • في أبريل، باع مشروع MELANIA توكنات بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار، مع إزالة 10 ملايين دولار من مجمعات المجتمع.
  • ارتفع سعر التوكن إلى أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) عند 13.73 دولار بعد وقت قصير من إطلاقه لكنه فشل في التعافي منذ الانهيار.

أحيت ميلانيا ترامب مؤخرًا عملة meme الخاصة بها المبنية على النظام البيئي سولانا MELANIA بعد أشهر من الخمول. هذه الخطوة المفاجئة، التي تميزت بفيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أعادت إشعال الاهتمام بالتوكن. على الرغم من ارتفاع قصير في السعر، لا يزال التوكن يعاني من انخفاض كبير من أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير.

فيديو الذكاء الاصطناعي يعزز سعر التوكن، لكن المخاوف بشأن الشفافية مستمرة

روجت ميلانيا ترامب لعملة meme الخاصة بها من خلال فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ونشره على X. كان الفيديو، الذي حمل عنوان "إلى المستقبل"، أول منشور لها منذ يونيو. أدى هذا الترويج غير المتوقع إلى زيادة مؤقتة في سعر التوكن، الذي ارتفع من 0.16 دولار إلى 0.19 دولار قبل أن يستقر عند 0.18 دولار.

على الرغم من هذه القفزة في السعر، لم يكن هناك تعليق من ترامب بشأن ملايين الدولارات من مبيعات التوكن في وقت سابق من هذا العام. أثار محللو البلوكشين مخاوف بشأن شفافية مشروع MELANIA، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع أموال المجتمع. وقالت Bubblemaps، وهي منصة تحليلية تتتبع البيانات على السلسلة: "ميلانيا ترامب لن تتناول مسألة بيع توكنات المجتمع بقيمة 10 ملايين دولار من محافظ الفريق".

فريق MELANIA ترامب يبيع توكنات بقيمة 30 مليون دولار

في أبريل، قام مشروع MELANIA بنقل وبيع توكنات بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار، مما تسبب في ضجة داخل مجتمع العملات المشفرة. كشفت البيانات على السلسلة أن توكنات بقيمة 10 ملايين دولار تم بيعها من قبل محافظ الفريق، مما أثار انتقادات بشأن نقص التواصل. تساءل المستثمرون عن سبب بيع مثل هذه الكمية الكبيرة من التوكنات دون أي تفسير.

لاحظ خبراء البلوكشين أيضًا أن فريق MELANIA باع توكنات بقيمة تزيد عن 1.5 مليون دولار في غضون ثلاثة أيام. ساعد نهج المبيعات المتدرج هذا، المشابه للمتوسط التكلفة الدولارية، في تجنب انهيار فوري للسعر. سمحت الاستراتيجية للفريق بتقليل ممتلكاتهم مع الحفاظ على ضغط بيع متسق على التوكن.

سعر عملة MELANIA لم يتعافى أبدًا من الارتفاع الأولي

تم إطلاق عملة meme MELANIA قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا، ووصلت بسرعة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 13.73 دولار. ومع ذلك، لم يتعافى سعر التوكن أبدًا بعد انهياره. منذ ذلك الحين، كافحت عملة MELANIA للحفاظ على أي زخم تصاعدي كبير.

جاء إطلاق عملة ميلانيا ترامب بعد نجاح توكن TRUMP. شهد توكن TRUMP العديد من الارتفاعات في السعر، خاصة بعد الإعلانات السياسية الرئيسية. ومع ذلك، واجه كلا التوكنين تدقيقًا عامًا كبيرًا، مع اتهامات بالتلاعب في السوق تحيط بكليهما.

ظهر المنشور ميلانيا ترامب تروج لعملة MELANIA مرة أخرى بعد أشهر من الصمت لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,854.50
$101,854.50$101,854.50

-0.37%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,413.33
$3,413.33$3,413.33

-0.43%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.41
$153.41$153.41

-1.47%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3759
$2.3759$2.3759

+0.32%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11159
$0.11159$0.11159

+4.27%