ميلانيا ترامب تروج لعملة MELANIA مرة أخرى بعد أشهر من الصمت

ملخص سريع

أحيت ميلانيا ترامب مؤخرًا عملة meme الخاصة بها المبنية على النظام البيئي سولانا MELANIA بفيديو جديد تم إنشاؤه بواسطة وكيل الذكاء الاصطناعي بعد أشهر من الخمول.

تم التشغيل المنشور ارتفاعًا قصيرًا في السعر، حيث ارتفع رمز MELANIA من 0.16 دولار إلى 0.19 دولار قبل أن يستقر عند 0.18 دولار.

أثار محللو البلوكشين مخاوف بشأن شفافية مشروع MELANIA، خاصة فيما يتعلق بمبيع التوكن بقيمة 10 ملايين دولار.

في أبريل، باع مشروع MELANIA توكنات بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار، مع إزالة 10 ملايين دولار من مجمعات المجتمع.

ارتفع سعر التوكن إلى أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) عند 13.73 دولار بعد وقت قصير من إطلاقه لكنه فشل في التعافي منذ الانهيار.

أحيت ميلانيا ترامب مؤخرًا عملة meme الخاصة بها المبنية على النظام البيئي سولانا MELANIA بعد أشهر من الخمول. هذه الخطوة المفاجئة، التي تميزت بفيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أعادت إشعال الاهتمام بالتوكن. على الرغم من ارتفاع قصير في السعر، لا يزال التوكن يعاني من انخفاض كبير من أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير.

فيديو الذكاء الاصطناعي يعزز سعر التوكن، لكن المخاوف بشأن الشفافية مستمرة

روجت ميلانيا ترامب لعملة meme الخاصة بها من خلال فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ونشره على X. كان الفيديو، الذي حمل عنوان "إلى المستقبل"، أول منشور لها منذ يونيو. أدى هذا الترويج غير المتوقع إلى زيادة مؤقتة في سعر التوكن، الذي ارتفع من 0.16 دولار إلى 0.19 دولار قبل أن يستقر عند 0.18 دولار.

على الرغم من هذه القفزة في السعر، لم يكن هناك تعليق من ترامب بشأن ملايين الدولارات من مبيعات التوكن في وقت سابق من هذا العام. أثار محللو البلوكشين مخاوف بشأن شفافية مشروع MELANIA، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع أموال المجتمع. وقالت Bubblemaps، وهي منصة تحليلية تتتبع البيانات على السلسلة: "ميلانيا ترامب لن تتناول مسألة بيع توكنات المجتمع بقيمة 10 ملايين دولار من محافظ الفريق".

فريق MELANIA ترامب يبيع توكنات بقيمة 30 مليون دولار

في أبريل، قام مشروع MELANIA بنقل وبيع توكنات بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار، مما تسبب في ضجة داخل مجتمع العملات المشفرة. كشفت البيانات على السلسلة أن توكنات بقيمة 10 ملايين دولار تم بيعها من قبل محافظ الفريق، مما أثار انتقادات بشأن نقص التواصل. تساءل المستثمرون عن سبب بيع مثل هذه الكمية الكبيرة من التوكنات دون أي تفسير.

لاحظ خبراء البلوكشين أيضًا أن فريق MELANIA باع توكنات بقيمة تزيد عن 1.5 مليون دولار في غضون ثلاثة أيام. ساعد نهج المبيعات المتدرج هذا، المشابه للمتوسط التكلفة الدولارية، في تجنب انهيار فوري للسعر. سمحت الاستراتيجية للفريق بتقليل ممتلكاتهم مع الحفاظ على ضغط بيع متسق على التوكن.

سعر عملة MELANIA لم يتعافى أبدًا من الارتفاع الأولي

تم إطلاق عملة meme MELANIA قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا، ووصلت بسرعة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 13.73 دولار. ومع ذلك، لم يتعافى سعر التوكن أبدًا بعد انهياره. منذ ذلك الحين، كافحت عملة MELANIA للحفاظ على أي زخم تصاعدي كبير.

جاء إطلاق عملة ميلانيا ترامب بعد نجاح توكن TRUMP. شهد توكن TRUMP العديد من الارتفاعات في السعر، خاصة بعد الإعلانات السياسية الرئيسية. ومع ذلك، واجه كلا التوكنين تدقيقًا عامًا كبيرًا، مع اتهامات بالتلاعب في السوق تحيط بكليهما.

