ميغان موروني تفوز بجائزة 'أفضل بلد' الجديدة

ميغان موروني (R) تحضر حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة 2025 في ساحة UBS في 07 سبتمبر 2025 في إلمونت، نيويورك. (تصوير روي روشلين/Getty Images لـ MTV) Getty Images لـ MTV

في ليلة الأحد، أصبحت ميغان موروني أول فنانة تفوز بجائزة أفضل موسيقى ريفية في حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة.

تسلمت موروني جائزة "رجل القمر" التي يصوت عليها المعجبون أثناء سيرها على السجادة الحمراء قبل انطلاق العرض الرئيسي في ساحة UBS في نيويورك. فازت موروني عن أغنية "Am I Okay؟"، وهي الأغنية الرئيسية من ألبومها لعام 2024 الذي يحمل نفس الاسم.

"أشكركم جميعًا على التصويت. شكرًا لكم على كل شيء، على كل الدعم هذا العام،" قالت موروني خلال خطاب قبول ما قبل العرض. "يا رفاق، لقد تقاتلت حرفيًا على تمثال 'رجل القمر' في لعبة الفيل الأبيض العام الماضي في عيد الميلاد والآن لدي واحد حقيقي. أنا في حالة ذهول. هذا أفضل بكثير من ذلك الموجود في Home Goods."

بعد شكر عدد من المتعاونين والداعمين، أضافت لاحقًا، "هذا رائع جدًا. أنا مثل، ماذا أفعل هنا أصلاً؟"

تغلبت موروني على مجموعة قوية من المنافسين بما في ذلك جيلي رول (المرشح عن أغنيته "Liar")، كريس ستابلتون (عن "Think I'm In Love With You")، كودي جونسون وكاري أندروود (عن ثنائية "I'm Gonna Love You")، ليني ويلسون (عن "4x4xU") ومورغان والين (عن "Smile").

أعلن منظمو العرض عن جائزة أفضل موسيقى ريفية الشهر الماضي؛ كانت واحدة من جائزتين جديدتين تم تقديمهما خلال العرض المباشر ليلة الأحد، إلى جانب جائزة أفضل فنان بوب. تم بث حفل توزيع جوائز VMAs 2025 ليلة الأحد على قناتي CBS وMTV.

VMAs تضيف فئة أفضل موسيقى ريفية

تأتي إضافة فئة أفضل موسيقى ريفية بعد أشهر من إلغاء شبكة CMT الشقيقة لـ MTV لجوائز CMT الموسيقية 2025 بسبب الاندماج بين الشركة الأم باراماونت وسكايدانس ميديا. غالبًا ما هيمنت أندروود على جوائز CMT الموسيقية التي يصوت عليها المعجبون، حيث فازت بجائزة تحديد الفيديو للعام تسع مرات بين عامي 2007 و2021. كان جيلي رول آخر فنان يفوز بجائزة تحديد الفيديو للعام، حيث حصل على الجائزة في عام 2024 عن أغنيته المنفردة "Need A Favor".

حصل عدد قليل من فناني الموسيقى الريفية على ترشيحات في فئات جميع الأنواع أيضًا. تلقت صانعة الأغاني سريعة الصعود إيلا لانغلي ترشيحًا لجائزة أفضل فنان جديد على خلفية ألبومها الناجح لعام 2024 Hungover. تنافس جيلي رول على أربع جوائز: أفضل موسيقى ريفية، تحديد الفيديو للخير، أفضل هيب-هوب (لتعاون مع إمينيم) وأفضل بديل (لثنائية مع MGK).

بالإضافة إلى ذلك، حصل الفنانان المثيران للضجة شابوزي وداشا على ترشيحات في فئة أداء MTV Push للعام، بينما تنافس والين على جائزة فنان العام وأفضل ألبوم وأغنية الصيف.