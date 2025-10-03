البورصةDEX+
ماكسي دوج، وهو مشروع بلوكتشين يجمع بين ثقافة الميم الفيروسية والمنفعة الحقيقية، جمع مبلغًا مثيرًا للإعجاب قدره 2.6 مليون دولار في البيع المسبق الخاص به، مما يدل على شهية قوية لهذا الأصل الجديد. مع اكتساب البيع المسبق الخاص به اهتمامًا كبيرًا، يتساءل العديد من المستثمرين عما إذا كان MAXI يمكن أن يحقق العوائد الأسية التي غالبًا ما ترتبط بقطاع عملات meme. هذا ... اقرأ المزيد المنشور Maxi Doge ($MAXI) توقعات الأسعار 2025، 2026، 2030: دليل الشراء ظهر لأول مرة على BiteMyCoin.

توقعات سعر ماكسي دوج ($MAXI) لعام 2025، 2026، 2030: دليل الشراء

بواسطة: Bitemycoin
2025/10/03 15:05
ماكسي دوج، وهو مشروع بلوكشين يجمع بين ثقافة الميم الفيروسية والمنفعة الحقيقية، جمع مبلغًا مثيرًا للإعجاب قدره 2.6 مليون دولار في البيع المسبق، مما يدل على شهية قوية لهذا الأصل الجديد. مع اكتساب البيع المسبق اهتمامًا كبيرًا، يتساءل العديد من المستثمرين عما إذا كان MAXI يمكن أن يحقق العوائد الأسية المرتبطة غالبًا بقطاع عملات meme.

ستتحقق هذه المقالة مما إذا كان ماكسي دوج خيارًا استثماريًا قيمًا وحقيقيًا أم لا من خلال التنبؤ بتحركات أسعاره على المدى الطويل والقصير. بالإضافة إلى تقديم السعر المتوقع المفصل، سنتعمق في دليل الشراء وتحليل موثوقية الشبكة. دعونا نبدأ.

أحدث أخبار ماكسي دوج

قبل أن ندخل في التنبؤ، دعنا نتحقق مما يحدث حول ماكسي دوج. استمر حدث البيع المسبق لماكسي بنجاح، مع سيطرة العديد من الحيتان على الشراء. مشاركة التجزئة جديرة بالثناء أيضًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى شعار النظام البيئي المتمثل في بناء مجتمع مليء بالمرح.

يجعل مزيج هوية عملات meme والمنفعة منها عملة فريدة تستحق الاستكشاف. كما يساهم ارتفاع سعر بيتكوين وسط إغلاق الولايات المتحدة في نمو ماكسي دوج.

ما هو ماكسي دوج؟

تم بناء ماكسي دوج على بلوكتشين الإيثريوم، وهو عملة meme وتوكن المنفعة الذي يسمح للمستخدمين ببناء مجتمع مليء بالمرح وتداول الأصول القائمة على البلوكشين في جو ودي. بالإضافة إلى كونها ظاهرة ثقافية، يوفر $MAXI للحاملين عددًا من الميزات:

  • Staking مع ارتفاع APY: مع APY أولي بنسبة 669٪، يقدم البيع المسبق ميزة staking جذابة. هذا يسمح للمشترين بوضع رموزهم لزيادة المكافآت، ويقلل من ضغط البيع بعد الإطلاق.
  • ألفا المجتمع: يمتلك المشروع مجتمعًا لامركزيًا يسمح للحاملين بالوصول إلى ميزات وتكتيكات التداول المتميزة.
  • مكافآت gamified token: لخلق جو تنافسي ومثير للاهتمام، ينظم الفريق لوحات صدارة التداول الأسبوعية والتحديات لتكريم المشاركين الأكثر نشاطًا.

توكن MAXI: حالات الاستخدام واقتصاديات التوكن

رمز العملة

$MAXI

السلسلة

بلوكتشين الإيثريوم

عنوان العقد

لم يتم تحديده بعد

إجمالي العرض

150,240,000,000

توكن $MAXI هو الأصل الأساسي لمجتمع ماكسي دوج، ويستخدم بشكل أساسي للحوكمة والمعاملات. تفاصيل تخصيص التوكن كما يلي:

  • صندوق ماكسي: 25%
  • التسويق - 40%
  • التطوير - 15%
  • السيولة - 15%
  • Staking - 5%

سعر الإطلاق/القائمة المتوقع لماكسي دوج

بعد الإطلاق، من المتوقع حدوث ضخ أولي بمقدار 2x إلى 5x مع انتهاء مرحلة البيع المسبق الأخيرة ودخول السيولة من المتداولين الجدد إلى البورصات، بالنظر إلى السعر الحالي البالغ 0.0002605 دولار. لذلك، يمكننا افتراض قيمة بين 0.0005 دولار و 0.0012 دولار. إذا دخل أي من الحيتان في العملة عند الإطلاق، فسنراها ترتفع فوق التوقعات. ومع ذلك، يمكن أيضًا مشاهدة عمليات البيع على المدى القصير بسبب جنون جني الأرباح.

توقعات أسعار ماكسي دوج السنوية: 2025 إلى 2030

إذا حافظ ماكسي دوج على التفاؤل الذي أنشأه مجتمعه على المدى الطويل، يمكننا توقع تحركات الأسعار التالية للعملة.

السنةالحد الأدنى للسعرمتوسط ​​السعرالحد الأقصى للسعرعائد الاستثمار المحتمل
2025$ 0.000199$ 0.0002371$ 0.000260.00%
2026$ 0.000196$ 0.000386$ 0.000764170.26%
2027$ 0.000267$ 0.000399$ 0.00051481.99%
2028$ 0.000276$ 0.000298$ 0.00039740.51%
2029$ 0.000351$ 0.000431$ 0.000566100.39%
2030$ 0.000556$ 0.000735$ 0.001161310.67%

تاريخ إطلاق وإدراج ماكسي دوج

سيتم الكشف عن التاريخ الدقيق لحدث إنشاء التوكن (TGE) وتاريخ الإدراج فقط بعد انتهاء مرحلة البيع المسبق الأخيرة، والتي من المتوقع أن تحدث في أواخر أكتوبر 2025. تابع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية وقنوات الإعلان الخاصة بماكسي دوج للبقاء على اطلاع. 

أين وكيف تشتري ماكسي دوج؟ دليل المشاركة في البيع المسبق

يمكنك الوصول إلى صفحة البيع المسبق الرسمية لماكسي دوج وشرائها باستخدام ETH أو USDT أو USDC أو BNB. الجاذبية الرئيسية هي أن البيع المسبق يأتي مع ميزة staking، مما يقدم مكافآت مع APY أولي بنسبة 669٪.

  • قم بالوصول إلى الموقع الرسمي لماكسي دوج واضغط على "Connect Wallet."
  • قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى أداة البيع المسبق.
  • أدخل الكمية المطلوبة من MAXI التي ترغب في شرائها.
  • اضغط على خيار الشراء واختر خيار الدفع.
  • اضغط على "Buy" واشتر التوكنات.

أف

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

