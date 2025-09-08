بيع مكثف من قبل الحيتان يهدد الارتفاع قصير المدى لبيتكوين

بيتكوين

قام كبار حاملي البيتكوين بتفريغ أكثر من 12 مليار دولار من BTC في شهر واحد فقط، مما أثار مخاوف متجددة بشأن استقرار السعر قصير المدى.

تُظهر البيانات من CryptoQuant أن محافظ الحيتان — تلك التي تحتفظ بين 1,000 و10,000 BTC — خفضت احتياطياتها بأكثر من 100,000 عملة في الـ 30 يومًا الماضية.

أكبر عملية بيع منذ 2022

يصف المحللين التدفق الخارجي بأنه أثقل توزيع للحيتان منذ يوليو 2022. مع بيع ما يقرب من 114,920 BTC، بقيمة حوالي 12.7 مليار دولار بالمستويات الحالية، أثرت موجة البيع على هيكل سعر البيتكوين، مما دفع السوق لفترة وجيزة إلى ما دون 108,000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لاحظ "caueconomy" من CryptoQuant أن الاتجاه يعكس تزايد تجنب المخاطر بين المستثمرين الكبار: "لا يزال اللاعبون الرئيسيون يقللون من محافظهم، وهذا يمكن أن يبقي الضغط على الأسعار للأسابيع القليلة المقبلة."

علامات التباطؤ

بينما بدأ سبتمبر بتحويل الحيتان ما يقرب من 95,000 BTC في أسبوع واحد فقط — أكبر تغيير لمدة سبعة أيام منذ مارس 2021 — تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الحدة تتراجع. اعتبارًا من 6 سبتمبر، انخفضت التدفقات الخارجية الأسبوعية إلى ما يقرب من 38,000 BTC.

على الرغم من التراجعات، استقر البيتكوين في نطاق تداول ضيق، يتراوح بين 110,000 دولار و111,000 دولار على مدار الأيام الثلاثة الماضية. يجادل البعض في السوق، بمن فيهم رائد أعمال البيتكوين ديفيد بيلي، بأنه إذا توقف البيع، يمكن أن ترتفع الأسعار حتى إلى 150,000 دولار.

في الوقت الحالي، ومع ذلك، يظل الضوء مسلطًا على سلوك الحيتان، الذي يستمر في تحديد الزخم على المدى القريب.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال الكريبتو، حيث يحدد بمهارة الاتجاهات الجديدة في عالم العملات الرقمية. سواء كان يقدم تحليلًا متعمقًا أو تقارير يومية حول جميع المواضيع، فإن فهمه العميق وحماسه لما يفعله يجعله عضوًا قيمًا في الفريق.

