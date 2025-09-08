بيع مكثف من قبل الحيتان يهدد الارتفاع قصير المدى لبيتكوين

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور بعنوان "بيع مكثف من الحيتان يهدد ارتفاع بيتكوين قصير المدى" على BitcoinEthereumNews.com. قام كبار حاملي بيتكوين بتفريغ أكثر من 12 مليار دولار من BTC في شهر واحد فقط، مما أثار مخاوف متجددة بشأن استقرار الأسعار قصير المدى. تظهر بيانات من CryptoQuant أن محافظ الحيتان - تلك التي تحتفظ بين 1,000 و10,000 BTC - خفضت احتياطياتها بأكثر من 100,000 عملة في الـ 30 يومًا الماضية. أكبر عملية بيع منذ 2022 يصف المحللون التدفق الخارجي بأنه أثقل توزيع للحيتان منذ يوليو 2022. مع بيع حوالي 114,920 BTC، بقيمة حوالي 12.7 مليار دولار بالمستويات الحالية، أثرت موجة البيع على هيكل سعر بيتكوين، مما دفع السوق مؤقتًا إلى ما دون 108,000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. لاحظ "caueconomy" من CryptoQuant أن الاتجاه يعكس تزايد تجنب المخاطر بين المستثمرين الكبار: "لا يزال اللاعبون الرئيسيون يقللون من محافظهم، وهذا قد يبقي الضغط على الأسعار للأسابيع القليلة المقبلة." علامات التباطؤ بينما بدأ سبتمبر بتحويل الحيتان لما يقرب من 95,000 BTC في أسبوع واحد فقط - أكبر تغيير لمدة سبعة أيام منذ مارس 2021 - تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الحدة تتراجع. اعتبارًا من 6 سبتمبر، انخفضت التدفقات الخارجية الأسبوعية لتقترب من 38,000 BTC. على الرغم من الانخفاضات، استقر بيتكوين في نطاق تداول ضيق، يتراوح بين 110,000 و111,000 دولار على مدار الأيام الثلاثة الماضية. يجادل البعض في السوق، بمن فيهم رائد أعمال بيتكوين ديفيد بيلي، بأنه إذا توقف البيع، يمكن أن ترتفع الأسعار حتى 150,000 دولار. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يظل الضوء مسلطًا على سلوك الحيتان، الذي يستمر في إملاء الزخم قصير المدى. المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. المؤلف ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه المزيد...ظهر المنشور بعنوان "بيع مكثف من الحيتان يهدد ارتفاع بيتكوين قصير المدى" على BitcoinEthereumNews.com. قام كبار حاملي بيتكوين بتفريغ أكثر من 12 مليار دولار من BTC في شهر واحد فقط، مما أثار مخاوف متجددة بشأن استقرار الأسعار قصير المدى. تظهر بيانات من CryptoQuant أن محافظ الحيتان - تلك التي تحتفظ بين 1,000 و10,000 BTC - خفضت احتياطياتها بأكثر من 100,000 عملة في الـ 30 يومًا الماضية. أكبر عملية بيع منذ 2022 يصف المحللون التدفق الخارجي بأنه أثقل توزيع للحيتان منذ يوليو 2022. مع بيع حوالي 114,920 BTC، بقيمة حوالي 12.7 مليار دولار بالمستويات الحالية، أثرت موجة البيع على هيكل سعر بيتكوين، مما دفع السوق مؤقتًا إلى ما دون 108,000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. لاحظ "caueconomy" من CryptoQuant أن الاتجاه يعكس تزايد تجنب المخاطر بين المستثمرين الكبار: "لا يزال اللاعبون الرئيسيون يقللون من محافظهم، وهذا قد يبقي الضغط على الأسعار للأسابيع القليلة المقبلة." علامات التباطؤ بينما بدأ سبتمبر بتحويل الحيتان لما يقرب من 95,000 BTC في أسبوع واحد فقط - أكبر تغيير لمدة سبعة أيام منذ مارس 2021 - تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الحدة تتراجع. اعتبارًا من 6 سبتمبر، انخفضت التدفقات الخارجية الأسبوعية لتقترب من 38,000 BTC. على الرغم من الانخفاضات، استقر بيتكوين في نطاق تداول ضيق، يتراوح بين 110,000 و111,000 دولار على مدار الأيام الثلاثة الماضية. يجادل البعض في السوق، بمن فيهم رائد أعمال بيتكوين ديفيد بيلي، بأنه إذا توقف البيع، يمكن أن ترتفع الأسعار حتى 150,000 دولار. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يظل الضوء مسلطًا على سلوك الحيتان، الذي يستمر في إملاء الزخم قصير المدى. المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. المؤلف ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه المزيد...

بيع مكثف من قبل الحيتان يهدد الارتفاع قصير المدى لبيتكوين

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:22
NEAR
NEAR$2.525-1.01%
LooksRare
LOOKS$0.005779-18.44%
ChangeX
CHANGE$0.00139036-0.37%
Bitcoin
BTC$101,644.97-1.45%
Moonveil
MORE$0.004017+4.06%
بيتكوين

قام كبار حاملي البيتكوين بتفريغ أكثر من 12 مليار دولار من BTC في شهر واحد فقط، مما أثار مخاوف متجددة بشأن استقرار السعر قصير المدى.

تُظهر البيانات من CryptoQuant أن محافظ الحيتان — تلك التي تحتفظ بين 1,000 و10,000 BTC — خفضت احتياطياتها بأكثر من 100,000 عملة في الـ 30 يومًا الماضية.

أكبر عملية بيع منذ 2022

يصف المحللين التدفق الخارجي بأنه أثقل توزيع للحيتان منذ يوليو 2022. مع بيع ما يقرب من 114,920 BTC، بقيمة حوالي 12.7 مليار دولار بالمستويات الحالية، أثرت موجة البيع على هيكل سعر البيتكوين، مما دفع السوق لفترة وجيزة إلى ما دون 108,000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لاحظ "caueconomy" من CryptoQuant أن الاتجاه يعكس تزايد تجنب المخاطر بين المستثمرين الكبار: "لا يزال اللاعبون الرئيسيون يقللون من محافظهم، وهذا يمكن أن يبقي الضغط على الأسعار للأسابيع القليلة المقبلة."

علامات التباطؤ

بينما بدأ سبتمبر بتحويل الحيتان ما يقرب من 95,000 BTC في أسبوع واحد فقط — أكبر تغيير لمدة سبعة أيام منذ مارس 2021 — تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الحدة تتراجع. اعتبارًا من 6 سبتمبر، انخفضت التدفقات الخارجية الأسبوعية إلى ما يقرب من 38,000 BTC.

على الرغم من التراجعات، استقر البيتكوين في نطاق تداول ضيق، يتراوح بين 110,000 دولار و111,000 دولار على مدار الأيام الثلاثة الماضية. يجادل البعض في السوق، بمن فيهم رائد أعمال البيتكوين ديفيد بيلي، بأنه إذا توقف البيع، يمكن أن ترتفع الأسعار حتى إلى 150,000 دولار.

في الوقت الحالي، ومع ذلك، يظل الضوء مسلطًا على سلوك الحيتان، الذي يستمر في تحديد الزخم على المدى القريب.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال الكريبتو، حيث يحدد بمهارة الاتجاهات الجديدة في عالم العملات الرقمية. سواء كان يقدم تحليلًا متعمقًا أو تقارير يومية حول جميع المواضيع، فإن فهمه العميق وحماسه لما يفعله يجعله عضوًا قيمًا في الفريق.

قصص ذات صلة



المقال التالي

المصدر: https://coindoo.com/massive-whale-sell-off-threatens-bitcoins-short-term-rally/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000235+1.29%
Swarm Network
TRUTH$0.02692-0.81%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004015+4.17%
1
1$0.01955-9.82%
EPNS
PUSH$0.01692+8.88%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,644.97
$101,644.97$101,644.97

-0.58%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,414.69
$3,414.69$3,414.69

-0.39%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.29
$153.29$153.29

-1.55%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3868
$2.3868$2.3868

+0.78%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11163
$0.11163$0.11163

+4.31%