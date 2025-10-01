البورصةDEX+
ماساتشوستس ستعقد جلسة استماع حول مشروع قانون احتياطي البيتكوين المقترح قريباً. قد يسمح مشروع القانون لماساتشوستس باستثمار 10% من صندوق الاستقرار الخاص بها في البيتكوين. فقط عدد قليل من الولايات، مثل تكساس ونيو هامبشاير، وافقت على مشاريع قوانين احتياطي البيتكوين المماثلة. يأتي مشروع القانون بعد أمر تنفيذي فيدرالي يدعم احتياطيات البيتكوين والعملات الرقمية.

ماساتشوستس لمراجعة مشروع قانون احتياطي بيتكوين المقترح في جلسة استماع قادمة

بواسطة: Coincentral
2025/10/01 01:18
الخلاصة

  • ستعقد ولاية ماساتشوستس جلسة استماع حول مشروع قانون احتياطي بيتكوين المقترح قريبًا.
  • قد يسمح مشروع القانون لماساتشوستس باستثمار 10% من صندوق الاستقرار الخاص بها في بيتكوين.
  • لم توافق سوى بعض الولايات، مثل تكساس ونيو هامبشاير، على مشاريع قوانين احتياطي بيتكوين مماثلة.
  • يأتي مشروع القانون بعد أمر تنفيذي فيدرالي يدعم احتياطيات بيتكوين والعملات المشفرة.

ماساتشوستس تستعد لعقد جلسة استماع للنظر في مشروع قانون مقترح قد يمهد الطريق للولاية للاحتفاظ ببيتكوين كجزء من احتياطيها الاستراتيجي. يهدف التشريع، الذي قدمه السيناتور الجمهوري بيتر دورانت، إلى السماح لماساتشوستس بالاستثمار في العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، من خلال استخدام جزء من صندوق الاستقرار في الولاية. يضيف مشروع القانون هذا إلى القائمة المتزايدة من المقترحات على مستوى الولاية التي تستكشف دمج الأصول الرقمية في المالية العامة للولاية.

جلسة استماع للنظر في مشروع قانون احتياطي بيتكوين

من المقرر أن تعقد لجنة الإيرادات المشتركة في ماساتشوستس جلسة استماع لمناقشة مشروع قانون "احتياطي بيتكوين الاستراتيجي". تم تقديم التشريع المقترح من قبل السيناتور الجمهوري بيتر دورانت في وقت سابق من هذا العام.

سيسمح مشروع القانون للولاية باستثمار ما يصل إلى 10% من صندوق استقرار الكومنولث في بيتكوين أو أصول رقمية أخرى. كما يسمح بإضافة أي عملة مشفرة تصادرها الولاية إلى صندوق الاحتياطي.

هذا الاقتراح هو جزء من دفعة أوسع بين المشرعين الجمهوريين في عدة ولايات لدمج العملات المشفرة في ميزانيات الولاية وصناديق الاحتياطي. لم تتخذ الولاية أي قرارات بعد، لكن جلسة الاستماع تمثل خطوة مهمة نحو مناقشة الدور المحتمل للأصول الرقمية في مالية الولاية. اكتسب مشروع القانون اهتمامًا كجزء من اتجاه وطني أوسع حيث تستكشف بعض الولايات احتياطيات العملات المشفرة.

السياق السياسي للاقتراح

يواجه مشروع القانون مسارًا غير مؤكد بسبب المشهد السياسي الحالي في ماساتشوستس. في حين أن الهيئة التشريعية للولاية يسيطر عليها الديمقراطيون، مع أغلبية كبيرة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، استمر المشرعون الجمهوريون مثل السيناتور دورانت في الترويج للتشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة.

سيحتاج مشروع القانون إلى دعم كبير من كلا الجانبين للمرور، لكن المناخ السياسي قد يؤثر على فرصه.

غالبًا ما يشار إلى ماساتشوستس، مثل بعض الولايات الأمريكية الأخرى، باسم "كومنولث". ومع ذلك، فإن هذا المصطلح لا يغير علاقتها القانونية مع الحكومة الفيدرالية أو وضعها كولاية. إذا تم تمرير مشروع القانون، فقد يضع سابقة للولايات الأخرى التي تتطلع إلى إنشاء تدابير احتياطي بيتكوين مماثلة.

مقترحات مماثلة في ولايات أخرى

تنضم ماساتشوستس إلى العديد من الولايات التي نظرت أو أقرت تشريعات للاحتفاظ ببيتكوين كجزء من احتياطياتها الاستراتيجية. اعتبارًا من سبتمبر 2025، تعد نيو هامبشاير وتكساس من بين الولايات التي نفذت بالفعل تدابير مماثلة.

رفضت ولايات أخرى، مثل مونتانا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية، مشاريع قوانين مماثلة في عام 2025، بينما لا تزال ميشيغان وأوهايو تنظر في مثل هذه المقترحات.

يأتي الاهتمام المتزايد باحتياطيات بيتكوين على مستوى الولاية بعد مبادرة فيدرالية بدأها الرئيس السابق دونالد ترامب. في مارس 2025، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنشاء مخزون حكومي فيدرالي من بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. تم تصميم هذه المبادرة لبناء احتياطيات من خلال الأصول التي تصادرها السلطات، ويعمل بعض المشرعين على تقنين هذا الأمر في القانون من خلال الكونغرس.

بيتكوين كاستراتيجية مالية

ترتبط الدفعة نحو احتياطيات بيتكوين أيضًا بالاتجاه الأوسع لتبني العملات المشفرة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. ينظر بعض الشركات والأفراد، بما في ذلك أولئك الذين يشغلون أدوارًا قيادية في شركات مثل MicroStrategy، منذ فترة طويلة إلى بيتكوين كوسيلة لتنويع الحيازات المالية.

يتم تبني هذه الرؤية ببطء من قبل حكومات الولايات، خاصة تلك التي تتمتع بأغلبية جمهورية متحمسة لاستكشاف استراتيجيات مالية بديلة.

في ماساتشوستس، قد يكون مشروع قانون احتياطي بيتكوين المقترح خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ومع ذلك، لا تزال نتيجة جلسة الاستماع والعملية التشريعية اللاحقة غير مؤكدة. كما هو الحال مع الولايات الأخرى، سيتعين على ماساتشوستس الموازنة بين الفوائد المحتملة للاحتفاظ بالأصول الرقمية والمخاطر المرتبطة بمثل هذا الاستثمار.

ظهر المنشور "ماساتشوستس تراجع مشروع قانون احتياطي بيتكوين المقترح في جلسة استماع قادمة" لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

