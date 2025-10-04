قامت مجموعة مارا القابضة بتعدين 736 بيتكوين في سبتمبر وتمتلك 52,580 بيتكوين. بواسطة: PANews 2025/10/04 08:38 مشاركة

أفادت PANews في 4 أكتوبر أن شركة MARA القابضة (MARA) أعلنت أنها أنتجت 736 بيتكوين (BTC) في سبتمبر، بزيادة قدرها 4% عن شهر أغسطس، وأمّنت 218 كتلة على شبكة البيتكوين. ارتفعت حيازات MARA من البيتكوين من 50,639 BTC في 31 أغسطس إلى 52,850 في 30 سبتمبر. لا تزال MARA ثاني أكبر احتياطي للبيتكوين للشركات المتداولة علنًا، بعد احتياطي Strategy البالغ 640,031 BTC.