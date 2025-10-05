البورصةDEX+
لأول مرة معروفة على الإطلاق، يتم إطلاق برنامج تجريبي للدخل المضمون في الولايات المتحدة سيوزع تشفير بدون قيود، وليس نقدًا. وفقًا لتقرير جديد من بلومبرج، تدير المنظمة غير الربحية GiveDirectly البرنامج الجديد بالشراكة مع منصة تبادل التشفير الأمريكية الرائدة Coinbase، التي تمول هذا الجهد باستخدام العملة المرتبطة بالدولار من Circle [...] ظهر منشور "مدينة أمريكية كبرى تختبر برنامجًا تجريبيًا جديدًا للدخل الأساسي، جاهز لتوزيع 12,000 دولار من التشفير المجاني بدون قيود لكل شخص" لأول مرة على The Daily Hodl.

مدينة أمريكية كبرى تجرب برنامجاً تجريبياً جديداً للدخل الأساسي، مستعدة لتوزيع 12,000 دولار من التشفير المجاني غير المشروط لكل شخص

بواسطة: The Daily Hodl
2025/10/05 04:00
لأول مرة معروفة على الإطلاق، يتم إطلاق برنامج تجريبي للدخل المضمون في الولايات المتحدة سيوزع عملات مشفرة بدون قيود، وليس نقدًا.

وفقًا لتقرير جديد من بلومبرج، تدير المنظمة غير الربحية GiveDirectly البرنامج الجديد بالشراكة مع منصة تبادل تشفير أمريكية رائدة Coinbase، التي تمول المبادرة باستخدام العملة المستقرة المرتبطة بالدولار USDC من Circle.

البرنامج، المسمى "المستقبل أولاً"، يمنح سكان نيويورك من الشباب ذوي الدخل المنخفض 12,000 دولار من العملات المشفرة على مدى فترة خمسة أشهر. هناك 160 مشاركًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، تم اختيارهم عن طريق سحب محظوظ. لقد بدأوا للتو في تلقي المدفوعات في حساباتهم على Coinbase.

إنه أول برنامج تجريبي معروف للدخل المضمون في الولايات المتحدة يستخدم العملات المشفرة، وليس النقد.

سيتلقى المشاركون دفعة إجمالية واحدة قدرها 8,000 دولار بالإضافة إلى خمس دفعات بقيمة 800 دولار.

تقول إيما كيلسي، التي تقود البرامج الأمريكية في GiveDirectly،

"يمكنك تخيل استخدام المبلغ الإجمالي لوديعة التأمين، على سبيل المثال...

لدينا فرضية أنه بالنسبة لهذه الفئة العمرية، فإن نموذج المبلغ الإجمالي منطقي أيضًا، نظرًا لهذه المرحلة الحياتية المحورية."

يقول دارين كارتر، رئيس السياسة الأمريكية والدعوة الشعبية في Coinbase، إن الجهود ستوفر "دعمًا ماليًا" و"توضح كيف يمكن للمدفوعات القائمة على بلوكتشين أن يكون لها تأثير إيجابي."

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في The Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في بيتكوين أو العملات المشفرة أو الأصول الرقمية. يرجى العلم أن تحويلاتك وتداولاتك تتم على مسؤوليتك الخاصة، وأن أي خسائر قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي The Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات مشفرة أو أصول رقمية، كما أن The Daily Hodl ليست مستشارًا استثماريًا. يرجى ملاحظة أن The Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المولدة: Midjourney

ظهر المنشور مدينة أمريكية كبرى تجرب برنامجًا تجريبيًا جديدًا للدخل الأساسي، جاهز لتوزيع 12,000 دولار من تشفير مجاني بدون قيود لكل شخص لأول مرة على The Daily Hodl.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

