مدينة أمريكية كبرى تجرب برنامجاً تجريبياً جديداً للدخل الأساسي، مستعدة لتوزيع 12,000 دولار من التشفير المجاني غير المشروط لكل شخص

لأول مرة معروفة على الإطلاق، يتم إطلاق برنامج تجريبي للدخل المضمون في الولايات المتحدة سيوزع عملات مشفرة بدون قيود، وليس نقدًا.

وفقًا لتقرير جديد من بلومبرج، تدير المنظمة غير الربحية GiveDirectly البرنامج الجديد بالشراكة مع منصة تبادل تشفير أمريكية رائدة Coinbase، التي تمول المبادرة باستخدام العملة المستقرة المرتبطة بالدولار USDC من Circle.

البرنامج، المسمى "المستقبل أولاً"، يمنح سكان نيويورك من الشباب ذوي الدخل المنخفض 12,000 دولار من العملات المشفرة على مدى فترة خمسة أشهر. هناك 160 مشاركًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، تم اختيارهم عن طريق سحب محظوظ. لقد بدأوا للتو في تلقي المدفوعات في حساباتهم على Coinbase.

إنه أول برنامج تجريبي معروف للدخل المضمون في الولايات المتحدة يستخدم العملات المشفرة، وليس النقد.

سيتلقى المشاركون دفعة إجمالية واحدة قدرها 8,000 دولار بالإضافة إلى خمس دفعات بقيمة 800 دولار.

تقول إيما كيلسي، التي تقود البرامج الأمريكية في GiveDirectly،

"يمكنك تخيل استخدام المبلغ الإجمالي لوديعة التأمين، على سبيل المثال...

لدينا فرضية أنه بالنسبة لهذه الفئة العمرية، فإن نموذج المبلغ الإجمالي منطقي أيضًا، نظرًا لهذه المرحلة الحياتية المحورية."

يقول دارين كارتر، رئيس السياسة الأمريكية والدعوة الشعبية في Coinbase، إن الجهود ستوفر "دعمًا ماليًا" و"توضح كيف يمكن للمدفوعات القائمة على بلوكتشين أن يكون لها تأثير إيجابي."

