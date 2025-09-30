منظمة M3 ذاتية الإدارة اللامركزية (DAO) تنضم إلى LinkLayerAI لتقديم قدرات ذكية لمستخدمي Web3، وتعزيز مشاركة العملاء

أعلنت منظمة ذاتية إدارة لامركزية (DAO) M3، وهي كيان Web3 متطور يبني ويدير النظم البيئية الرقمية من خلال حلول DeFi (التمويل اللامركزي) والبلوكتشين والميتافيرس، عن تعاون استراتيجي مع LinkLayerAI، وهو بروتوكول حوافز ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي. بناءً على هذه الشراكة، تستخدم M3 DAO البنية التحتية الذكية للحوافز من LinkLayerAI لتسريع تبني Web3 وضم مستخدمي Web2 إلى المشهد اللامركزي.

M3 DAO هي شبكة لامركزية تركز على تمكين الناس من الاستفادة من النظم البيئية لـ Web3. من خلال هذه الشبكة، يشارك الناس في مناقشات مهمة. إنها منصة نمو تربط بين تطبيقات الميتافيرس والبلوكتشين وDeFi، مما يمكن الناس من التفاعل مع حلول لامركزية متنوعة لأغراض مفيدة. من ناحية أخرى، LinkLayerAI هو بروتوكول حوافز مدعوم بوكيل الذكاء الاصطناعي يسمح للمستخدمين والمنصات الرقمية بأداء الأنشطة على السلسلة (بما في ذلك التداول الأكثر ذكاءً) بكفاءة من خلال هيكل الحوافز على السلسلة.

M3 DAO تستخدم تقنية LinkLayerAI لتمكين مستخدمي DAO الخاصة بها

تسلط هذه الشراكة الضوء على قضية حرجة: لا تزال مشاركة المستخدم والاحتفاظ به تمثل تحديًا كبيرًا للعديد من بروتوكولات Web3. تعالج M3 DAO هذا القلق من خلال تحالفها مع LinkLayerAI لتعزيز تفاعلات المستخدم داخل النظام البيئي اللامركزي. من خلال الاستفادة من البنية التحتية الذكية لـ LinkLayerAI، تمكن M3 DAO أعضائها بأنشطة أكثر ذكاءً على السلسلة، مما يتيح لهم الوصول إلى الذكاء والأتمتة المدعومة بوكيل استراتيجية LinkLayerAI. يحسن هذا النهج الاستراتيجي قوة اتخاذ القرار لمستخدمي M3 DAO في البيئة الرقمية ويعزز قدراتهم في الأسواق اللامركزية.

من خلال توحيد القوى، تمكن المنصتان مستخدمي Web3 من استخدام أدوات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي لـ:

الاتصال بمختلف التطبيقات عبر الإنترنت

اكتساب رؤية أكبر وفرص اقتصادية داخل النظام البيئي اللامركزي.

دفع المشاركات الهادفة والوصول إلى رؤى وتحليلات قوية على السلسلة.

وتحسين الأنشطة والمعاملات عبر النظم البيئية اللامركزية.

M3 DAO و LinkLayerAI يؤمنان بتطوير عالم Web3

تسلط الشراكة بين M3 DAO و LinkLayerAI الضوء على قيمة وتأثير دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي و Web3. يعد التحالف تقدمًا آخر يهدف إلى تعزيز تجارب الناس في البيئة الرقمية. من خلال تحسين المنفعة وتفاعل العملاء، يظهر المشروعان التزامًا بجعل العالم اللامركزي أكثر سلاسة وسهولة في الوصول وملاءمة.

بالنسبة لـ LinkLayerAI، توفر الشراكة فرصة لتعزيز بصمتها في الأسواق اللامركزية الدولية مع توفير فوائد ملموسة لعملاء Web3. في الوقت نفسه، تستخدم M3 DAO خبرة الذكاء من LinkLayerAI لسد الفجوة بين التطبيقات اللامركزية والمكافآت الملموسة. يلعب التحالف دورًا أساسيًا في دفع التقدم والتبني عبر الاقتصاد اللامركزي. مع إمكانية الوصول المتقدمة والمكافآت الرقمية والوظائف على السلسلة، تقوم M3 DAO و LinkLayerAI بإحداث ثورة في طريقة تفاعل الناس مع تطبيقات لامركزية (DApp).