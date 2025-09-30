البورصةDEX+
من خلال الشراكة مع LinkLayerAI، تقوم M3 DAO بتحسين السيولة والكفاءة في منصتها وتمكن أعضائها من التفاعل مع تطبيقات DApps بشكل أكثر سلاسة.من خلال الشراكة مع LinkLayerAI، تقوم M3 DAO بتحسين السيولة والكفاءة في منصتها وتمكن أعضائها من التفاعل مع تطبيقات DApps بشكل أكثر سلاسة.

منظمة M3 ذاتية الإدارة اللامركزية (DAO) تنضم إلى LinkLayerAI لتقديم قدرات ذكية لمستخدمي Web3، وتعزيز مشاركة العملاء

بواسطة: Blockchainreporter
2025/09/30 16:00
blockchain6 main

أعلنت منظمة ذاتية إدارة لامركزية (DAO) M3، وهي كيان Web3 متطور يبني ويدير النظم البيئية الرقمية من خلال حلول DeFi (التمويل اللامركزي) والبلوكتشين والميتافيرس، عن تعاون استراتيجي مع LinkLayerAI، وهو بروتوكول حوافز ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي. بناءً على هذه الشراكة، تستخدم M3 DAO البنية التحتية الذكية للحوافز من LinkLayerAI لتسريع تبني Web3 وضم مستخدمي Web2 إلى المشهد اللامركزي.

M3 DAO هي شبكة لامركزية تركز على تمكين الناس من الاستفادة من النظم البيئية لـ Web3. من خلال هذه الشبكة، يشارك الناس في مناقشات مهمة. إنها منصة نمو تربط بين تطبيقات الميتافيرس والبلوكتشين وDeFi، مما يمكن الناس من التفاعل مع حلول لامركزية متنوعة لأغراض مفيدة. من ناحية أخرى، LinkLayerAI هو بروتوكول حوافز مدعوم بوكيل الذكاء الاصطناعي يسمح للمستخدمين والمنصات الرقمية بأداء الأنشطة على السلسلة (بما في ذلك التداول الأكثر ذكاءً) بكفاءة من خلال هيكل الحوافز على السلسلة.

M3 DAO تستخدم تقنية LinkLayerAI لتمكين مستخدمي DAO الخاصة بها

تسلط هذه الشراكة الضوء على قضية حرجة: لا تزال مشاركة المستخدم والاحتفاظ به تمثل تحديًا كبيرًا للعديد من بروتوكولات Web3. تعالج M3 DAO هذا القلق من خلال تحالفها مع LinkLayerAI لتعزيز تفاعلات المستخدم داخل النظام البيئي اللامركزي. من خلال الاستفادة من البنية التحتية الذكية لـ LinkLayerAI، تمكن M3 DAO أعضائها بأنشطة أكثر ذكاءً على السلسلة، مما يتيح لهم الوصول إلى الذكاء والأتمتة المدعومة بوكيل استراتيجية LinkLayerAI. يحسن هذا النهج الاستراتيجي قوة اتخاذ القرار لمستخدمي M3 DAO في البيئة الرقمية ويعزز قدراتهم في الأسواق اللامركزية.

من خلال توحيد القوى، تمكن المنصتان مستخدمي Web3 من استخدام أدوات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي لـ:

  • الاتصال بمختلف التطبيقات عبر الإنترنت
  • اكتساب رؤية أكبر وفرص اقتصادية داخل النظام البيئي اللامركزي.
  • دفع المشاركات الهادفة والوصول إلى رؤى وتحليلات قوية على السلسلة.
  • وتحسين الأنشطة والمعاملات عبر النظم البيئية اللامركزية.

M3 DAO و LinkLayerAI يؤمنان بتطوير عالم Web3

تسلط الشراكة بين M3 DAO و LinkLayerAI الضوء على قيمة وتأثير دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي و Web3. يعد التحالف تقدمًا آخر يهدف إلى تعزيز تجارب الناس في البيئة الرقمية. من خلال تحسين المنفعة وتفاعل العملاء، يظهر المشروعان التزامًا بجعل العالم اللامركزي أكثر سلاسة وسهولة في الوصول وملاءمة.

بالنسبة لـ LinkLayerAI، توفر الشراكة فرصة لتعزيز بصمتها في الأسواق اللامركزية الدولية مع توفير فوائد ملموسة لعملاء Web3. في الوقت نفسه، تستخدم M3 DAO خبرة الذكاء من LinkLayerAI لسد الفجوة بين التطبيقات اللامركزية والمكافآت الملموسة. يلعب التحالف دورًا أساسيًا في دفع التقدم والتبني عبر الاقتصاد اللامركزي. مع إمكانية الوصول المتقدمة والمكافآت الرقمية والوظائف على السلسلة، تقوم M3 DAO و LinkLayerAI بإحداث ثورة في طريقة تفاعل الناس مع تطبيقات لامركزية (DApp).

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
