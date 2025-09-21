التمويل اللامركزي منخفض المخاطر: رؤية فيتاليك بوتيرين لتطبيق إيثريوم القاتل

لم يفتقر الإيثريوم يومًا إلى الطموح. منذ أيامه الأولى، كان يحمل شعارًا جريئًا ليصبح "كمبيوتر العالم".

ستكون شبكة الإيثريوم منصة عالمية لامركزية حيث يمكن للمطورين بناء كل شيء من شبكات اجتماعية غير خاضعة للرقابة إلى أسواق مالية من الجيل القادم.

ومع ذلك، بعد عقد من الزمن، ظل "التطبيق القاتل" الذي من شأنه أن يجذب الملايين، بل المليارات، إلى البلوكتشين بعيد المنال بعناد.

الآن، في منشور صريح جديد بعنوان "يمكن أن يكون DeFi منخفض المخاطر للإيثريوم ما كان البحث لجوجل"، يقدم مبتكر الإيثريوم فيتاليك بوتيرين حجته لمحفز المنصة: DeFi منخفض المخاطر.

فكر في كازينو كريبتو أقل، والمقامرة على سعر ETH، والمزيد من المعادل لبحث جوجل.

شيء مفيد عالميًا، موثوق بهدوء، وأساسي بما يكفي لدعم نظام بيئي اقتصادي كامل.

المصدر: فيتاليك بوتيرين على X

الإيثريوم: من كمبيوتر العالم إلى حصان العمل DeFi

لقد كانت رحلة مثيرة لسرد الإيثريوم وسعر ETH على مر السنين. عند الإطلاق، كان التركيز كله على العقود الذكية والتطبيقات التي لا يمكن إيقافها، نوع من الإنترنت الجديد.

ثم جاء ازدهار ICO، الذي حول الإيثريوم إلى آلة لجمع رأس المال وجذب موجات من الحرارة التنظيمية. لفترة من الوقت، سرقت NFT والفن الرقمي السرد.

ثم، رسخ صيف DeFi (وما تلاه من شتاءات) دور الإيثريوم كخط أنابيب مالي للكريبتو ومكان للمضاربة.

عكس كل سرد كلاً من العبقرية وآلام النمو؛ شهادة على مدى صعوبة تحقيق التوازن بين الابتكار والتبني والمبدأ.

ومع ذلك، خلال كل هذه التحولات، كان هناك شيء مفقود: نوع التطبيق اليومي الذي يبقى على قيد الحياة بعد فترة طويلة من انتهاء الضجيج.

يجادل بوتيرين بأن جوجل لديها العديد من المنتجات المذهلة، لكن البحث وإعلانات البحث هي التي تدفع الفواتير.

ما الذي يمكن أن يخدم غرضًا أساسيًا مماثلًا للإيثريوم ويرفع سعر ETH؟

ربما، كما يجادل الآن، ليس أحدث يانصيب عملات meme، ولكن الإقراض التقليدي القديم، والعملات المستقرة، ومنتجات التوفير منخفضة التقلب المبنية على السلسلة (DeFi منخفض المخاطر).

صعود DeFi منخفض المخاطر: قصص نجاح هادئة

دعونا نتجنب الوميض للحظة وننظر إلى ما يعمل. أصبحت البروتوكولات مثل Aave، التي تقدم باستمرار معدلات إيداع تتراوح بين 4-6٪ للعملات المستقرة ذات القيمة العالية والموثوقة، العمود الفقري للتمويل على السلسلة.

تمكنت Compound وSummer.fi وJustLend جميعها من تجاوز دورات السوق المتعددة مع جذب مستخدمين حقيقيين وسيولة ورأس مال محافظ.

في الوقت نفسه، قدمت خدمات الرهان السائل مثل Lido وRocket Pool الملايين إلى فرص العائد مع مخاطر تقنية منخفضة نسبيًا، مما يسمح للمستخدمين بكسب مكافآت الرهان دون تشغيل البنية التحتية.

على جانب التأمين، تجلب البروتوكولات مثل Nexus Mutual وCover Protocol شبكة أمان إضافية، وتوفر الحماية ضد أخطاء العقد الذكي والاختراقات، مما يعالج أحد المخاوف الرئيسية لجلب الأصول الحقيقية والمستخدمين الجادين على السلسلة.

التطبيق القاتل ممل، وهذه هي النقطة

مع أكثر من 170 مليار دولار مقفلة في بروتوكولات DeFi، وهو الأعلى منذ أوائل عام 2022، يتحول السرد من جنون المضاربة إلى بنية تحتية يمكن الاعتماد عليها. DeFi ينمو.

هذا النمو يلفت الانتباه خارج فقاعة الكريبتو: اللوائح الجديدة مثل قانون وضوح سوق الأصول الرقمية تضيف الشرعية التي تشتد الحاجة إليها، وتظهر الاستطلاعات أن ما يقرب من نصف المستثمرين الأمريكيين سيفكرون في DeFi إذا كانت هناك قواعد أوضح.

بشكل حاسم، يعد DeFi منخفض المخاطر أرضًا طبيعية للمؤسسات والتمويل التقليدي. كل تلك الأسماء الكبيرة، من صناديق التأمين إلى مديري الأصول، تبحث عن عائد أعلى من التضخم ولكنها تعاني من حساسية تجاه عمليات الاحتيال ودراما رموز meme.

بالنسبة لهم (وللمدخرين العاديين الذين أحرقهم التضخم)، يمكن أن تجعل أسواق الإقراض المستقرة ومنتجات العائد وبروتوكولات التأمين الإيثريوم مملًا وجديرًا بالثقة ولزجًا مثل، حسنًا، بحث جوجل.

الإيثريوم كمخزن حقيقي للقيمة

لا تخلط بين الملل وعدم الأهمية. توقع جوزيف لوبين، المؤسس المشارك للإيثريوم وأسد عالم الكريبتو، مؤخرًا أن هذه الهجرة المؤسسية يمكن أن ترسل ETH أعلى بـ 100 مرة.

وأنه سيتفوق حتى على البيتكوين كطبقة أساسية للتمويل العالمي.

مع ارتفاع السيولة والاستخدام، ومع الرهان، وDeFi، والترميز الذي يقفل المزيد من ETH، يمكن أن يكون ضغط العرض حقيقيًا.

ومع ذلك، مع دوران رأس المال خارج الرهان النقي إلى DeFi ذي العائد الأعلى والمخاطر الأقل، قد تنخفض تقلبات السعر أيضًا.

ربما، مجرد ربما، جعل ETH مخزنًا حقيقيًا للقيمة حتى لأكثر الناس تجنبًا للمخاطر.

تظهر رحلة الإيثريوم عبر عملات meme، والفن الرقمي، والنقاشات الوجودية، والمزيد من التفرعات أكثر من خدمة العشاء المتوسطة مدى صعوبة بناء ليس فقط تقنية ثورية، ولكن اقتصاد حقيقي.

حجة فيتاليك الأخيرة ليست للقفزات القمرية، ولكن لجعل السباكة جديرة بالثقة وقابلة للتوسع ومفيدة للجميع.

إذا أصبح DeFi منخفض المخاطر حقًا "لحظة محرك البحث" للإيثريوم، فقد يحقق أخيرًا رؤية كمبيوتر العالم القديم، وهو جزء أساسي هادئ من إنترنت الغد.