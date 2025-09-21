فيتاليك يقول إن التمويل اللامركزي منخفض المخاطر يمكن أن يفعل للإيثريوم ما فعله البحث لجوجل

قال فيتاليك بوتيرين إن بروتوكولات التمويل اللامركزي منخفضة المخاطر يمكن أن تجلب إيرادات مستقرة للشبكة، مثلما يفعل بحث Google لشركة Google، مع ضمان بقاء القيم الأساسية لبلوكتشين الإيثريوم سليمة.

قال المؤسس المشارك للإيثريوم فيتاليك بوتيرين إن الإيرادات من بروتوكولات التمويل اللامركزي منخفضة المخاطر يمكن أن تمنح الشبكة استقرارًا اقتصاديًا — تمامًا مثلما يدعم بحث Google شركة Google — مع السماح للتطبيقات غير المالية بالحفاظ على القيم الثقافية للإيثريوم.

يمكن للتمويل اللامركزي منخفض المخاطر معالجة "التوترات المهمة" في مجتمع الإيثريوم حول ما إذا كانت التطبيقات التي تجلب إيرادات كافية للحفاظ على النظام البيئي اقتصاديًا تتماشى مع القيم الثقافية والأخلاقية التي جذبت الناس إلى الإيثريوم في المقام الأول، كما قال بوتيرين في منشور على المدونة يوم السبت.

وقال إن الأول كان مزيجًا من الرموز غير القابلة للاستبدال، وعملات meme، والتداول المضاربي، بينما التطبيقات غير المالية وشبه المالية التي تعكس القيم الثقافية للإيثريوم إما كافحت لاكتساب اعتماد واسع النطاق أو لم تولد رسومًا كافية.

اقرأ المزيد