سولانا (SOL) لديها فرص أقل للتأثر بضغط العرض المحتمل من تأثير Grayscale مقارنة بـ Litecoin (LTC) إذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للعملات البديلة.سولانا (SOL) لديها فرص أقل للتأثر بضغط العرض المحتمل من تأثير Grayscale مقارنة بـ Litecoin (LTC) إذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للعملات البديلة.

مركز طويل الأجل في Solana، ومركز قصير في Litecoin صفقة جذابة إذا تمت الموافقة على صناديق العلملات البديلة: K33

بواسطة: Fxstreet
2025/10/01 05:35
  • قد تكون استراتيجية التداول الطويل لسولانا والقصير لليتكوين جذابة إذا حصلت العلملات البديلة ETF على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
  • يمثل صندوق Grayscale لـ SOL 0.1% من العرض المتداول لسولانا ولم يتم تداوله أبدًا بأقل من صافي قيمة أصوله.
  • يشكل صندوق LTC التابع للشركة 2.65% من العرض المتداول لليتكوين وغالبًا ما تم تداوله بخصومات كبيرة على أصوله الأساسية.

سولانا (SOL) لديها فرص أقل للتأثر بضغط العرض المحتمل من تأثير Grayscale مقارنة بـليتكوين (LTC) إذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق المؤشرات للعلملات البديلة.

صناديق ETF لسولانا وليتكوين تغذي المداولات قبل قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

قد تشهد سولانا وليتكوين تباينًا في مشاعر المستثمرين إذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق ETF للعلملات البديلة، كما لاحظ فيتل لوندي، رئيس الأبحاث في K33، في تقرير يوم الثلاثاء.

وأشار لوندي إلى أن تداول "طويل SOL، قصير LTC" قد يكون جذابًا إذا تم إطلاق صناديق ETF للعلملات البديلة، مستشهدًا بالاختلافات في تاريخ تداول صناديق Grayscale لسولانا وليتكوين.

صندوق سولانا التابع للشركة، الذي بدأ التداول في عام 2023، يمثل فقط 0.1% من العرض المتداول لـ SOL ولم يتم تداوله أبدًا بأقل من صافي قيمة أصوله (NAV). لاحظت K33 أن هذا يزيل مخاطر وصول العرض الزائد إلى السوق إذا تم تحويل صندوق Grayscale لـ SOL إلى ETF.

من ناحية أخرى، تم تداول صندوق Grayscale لليتكوين، الذي طرح للتداول العام قبل نظيره سولانا، بخصومات كبيرة خلال سوق الهبوط في عام 2022 ومعظم عام 2025.

وأكد لوندي أن Grayscale تمتلك جزءًا كبيرًا من العرض المتداول لـ LTC — 2.65%. ونظرًا لتاريخه في التداول بخصومات في بعض الأحيان، يمكن أن يشهد صندوق ليتكوين التابع للشركة تدفقات خارجية كبيرة عند تحويله إلى ETF.

"نرى أن تداول طويل SOL، قصير LTC جذاب بعد إطلاق ETF، بافتراض حدوثها في نفس الوقت تقريبًا. ونظرًا لتاريخ LTC في الاستجابة الحادة للأخبار الإيجابية، فمن المحتمل أن ننتظر بضعة أيام بعد الإطلاق قبل التصرف."

صناديق Grayscale لـ SOL و LTC. المصدر: أبحاث K33

كما ضغطت التدفقات الخارجية المكثفة من صناديق Grayscale لبيتكوين والإيثريوم على صناديق ETF لـ BTC و ETH خلال عمليات إطلاقها العام الماضي. ومع ذلك، تمكنت التدفقات الداخلية إلى العديد من المنتجات الأخرى من موازنة التدفقات الخارجية من Grayscale إلى حد كبير.

على عكس صناديق ETF لبيتكوين والإيثريوم، تعد Grayscale واحدة من ثلاثة مصدرين فقط، إلى جانب Canary Capital و CoinShares، قدموا طلبًا لإنشاء ETF لـ LTC، "مما يعني وجود عدد أقل من المصدرين لموازنة التدفقات الخارجية المحتملة،" كما يذكر التقرير.

يأتي توقع K33 بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على معايير الإدراج العامة لصناديق ETF للعملات المشفرة. ومن المتوقع أيضًا أن تتخذ الهيئة قرارًا بشأن طلبات ETF لليتكوين وسولانا في أوائل أكتوبر، قبل اتخاذ قرار بشأن الصناديق الأخرى في وقت لاحق من الشهر.

يتم تداول سولانا وليتكوين حول 210 دولار و107 دولار، بانخفاض 2% وارتفاع 0.1%، على التوالي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

