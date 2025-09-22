مباشر: انخفاض القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 3.89 تريليون دولار وأخبار أخرى في 22 سبتمبر

سوق العملات المشفرة في المنطقة الحمراء اليوم. بيتكوين
BTC
$112 851
تقلبات السعر خلال 24 ساعة:
2.6%
القيمة السوقية:
$2.25 T
حجم 24 ساعة:
$34.85 B
يتم تداوله عند حوالي 112 ألف دولار، بانخفاض 1.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفي الوقت نفسه، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.9%، لتصل إلى 3.89 تريليون دولار.
إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، فإننا نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.
جوليا هي كاتبة محتوى ذات خبرة. تعمل مع مواضيع ومجالات أعمال مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البلوكشين والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات. تظهر مقالاتها بانتظام على مواقع إخبارية ذات سمعة طيبة وبوابات أعمال تكنولوجيا المعلومات. حاليًا، جوليا هي المحررة الأوروبية الأولى في Coinspeaker.
