ظهر المنشور مباشر: انخفاض القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 3.89 تريليون دولار وأخبار أخرى في 22 سبتمبر على BitcoinEthereumNews.com. سوق العملات المشفرة في المنطقة الحمراء اليوم. بيتكوين BTC بسعر 112,851 دولار، تقلبات السعر خلال 24 ساعة: 2.6%، القيمة السوقية: 2.25 تريليون دولار، حجم 24 ساعة: 34.85 مليار دولار، يتم تداوله عند حوالي 112 ألف دولار، بانخفاض 1.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفي الوقت نفسه، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.9%، لتصل إلى 3.89 تريليون دولار. التالي إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، فإننا نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى. أخبار العملات المشفرة، أخبار جوليا هي كاتبة محتوى ذات خبرة. تعمل مع مواضيع ومجالات أعمال مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بلوكتشين، والعملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات. تظهر مقالاتها بانتظام على مواقع إخبارية مرموقة وبوابات أعمال تكنولوجيا المعلومات. حاليًا، جوليا هي محررة الاتحاد الأوروبي الأولى في Coinspeaker. جوليا ساكوفيتش على X المصدر: https://www.coinspeaker.com/live-crypto-market-cap-falls-3-89t-news-sept-22/