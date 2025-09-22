البورصةDEX+
سوق العملات المشفرة في المنطقة الحمراء اليوم. بيتكوين BTC بسعر 112,851 دولار، تقلبات السعر خلال 24 ساعة: 2.6%، القيمة السوقية: 2.25 تريليون دولار، حجم 24 ساعة: 34.85 مليار دولار، يتم تداوله عند حوالي 112 ألف دولار، بانخفاض 1.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفي الوقت نفسه، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.9%، لتصل إلى 3.89 تريليون دولار. التالي إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، فإننا نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى. أخبار العملات المشفرة، أخبار جوليا هي كاتبة محتوى ذات خبرة. تعمل مع مواضيع ومجالات أعمال مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بلوكتشين، والعملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات. تظهر مقالاتها بانتظام على مواقع إخبارية مرموقة وبوابات أعمال تكنولوجيا المعلومات. حاليًا، جوليا هي محررة الاتحاد الأوروبي الأولى في Coinspeaker. جوليا ساكوفيتش على X المصدر: https://www.coinspeaker.com/live-crypto-market-cap-falls-3-89t-news-sept-22/

مباشر: انخفاض القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 3.89 تريليون دولار وأخبار أخرى في 22 سبتمبر

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/22 14:35
سوق العملات المشفرة في المنطقة الحمراء اليوم. بيتكوين

BTC
$112 851



تقلبات السعر خلال 24 ساعة:
2.6%


القيمة السوقية:
$2.25 T



حجم 24 ساعة:
$34.85 B

يتم تداوله عند حوالي 112 ألف دولار، بانخفاض 1.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفي الوقت نفسه، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.9%، لتصل إلى 3.89 تريليون دولار.

التالي


إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، فإننا نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.

أخبار العملات المشفرة، أخبار


جوليا هي كاتبة محتوى ذات خبرة. تعمل مع مواضيع ومجالات أعمال مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البلوكشين والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات. تظهر مقالاتها بانتظام على مواقع إخبارية ذات سمعة طيبة وبوابات أعمال تكنولوجيا المعلومات. حاليًا، جوليا هي المحررة الأوروبية الأولى في Coinspeaker.

جوليا ساكوفيتش على X


المصدر: https://www.coinspeaker.com/live-crypto-market-cap-falls-3-89t-news-sept-22/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

