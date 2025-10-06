مباشر: بيتكوين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق، الإيثريوم يرتفع، وتحديثات أخرى لسوق التشفير في 6 أكتوبر

في 6 أكتوبر، لا يزال بيتكوين BTC $123 785 تقلب 24 ساعة: 0.8% القيمة السوقية: $2.47 T حجم 24 ساعة: $57.38 B محط الاهتمام. يتم تداوله حاليًا عند حوالي $123,000. الإيثريوم ETH $4 563 تقلب 24 ساعة: 0.7% القيمة السوقية: $550.68 B حجم 24 ساعة: $31.90 B فوق $4,530. هل يكتسب شهر أكتوبر الصاعد زخمًا؟ ماذا يحدث في سوق التشفير اليوم؟
ظهر المنشور مباشر: بيتكوين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق، وارتفاع الإيثيريوم، وتحديثات أخرى لسوق العملات المشفرة في 6 أكتوبر لأول مرة على Coinspeaker.
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.