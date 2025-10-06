مباشر: بيتكوين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق، الإيثريوم يرتفع، وتحديثات أخرى لسوق التشفير في 6 أكتوبر

في 6 أكتوبر، لا يزال بيتكوين BTC $123 785 تقلب 24 ساعة: 0.8% القيمة السوقية: $2.47 T حجم 24 ساعة: $57.38 B محط الاهتمام. يتم تداوله حاليًا عند حوالي $123,000. الإيثريوم ETH $4 563 تقلب 24 ساعة: 0.7% القيمة السوقية: $550.68 B حجم 24 ساعة: $31.90 B فوق $4,530. هل يكتسب شهر أكتوبر الصاعد زخمًا؟ ماذا يحدث في سوق التشفير اليوم؟

