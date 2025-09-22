زخم ETF لعملة Litecoin ونمو السيولة الفائقة يلتقيان مع البيع المسبق لـ BlockchainFX كأكبر قصة استثمار في العملات المشفرة لعام 2025 بواسطة: Coinstats 2025/09/22 00:30 مشاركة

هل سبق أن ندمت على تفويت فرصة شراء الإيثريوم بأقل من 1 دولار أو سولانا بسعر 0.20 دولار؟ إن الندم على تفويت تلك الفرص أدى إلى ظهور آلاف المليونيرات في عالم الكريبتو. في عام 2025، يمنح البيع المسبق لـ BlockchainFX أعضاء المجتمع الافتراضي تلك الفرصة النادرة مرة أخرى. مع الزخم المتفجر، ومكافآت التخزين بنسبة 90% APY، وسعر إطلاق مؤكد قدره 0.05 دولار، يطلق عليه بالفعل