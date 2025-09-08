ليزا تفوز بجائزة MTV VMA لأفضل كيه-بوب عن أغنية "Born Again" مع دوجا كات وراي

دوجا كات، راي، وليسا (صورة من فرانك ميسيلوتا/ديزني عبر غيتي إيميجز) ديزني عبر غيتي إيميجز

مرة أخرى، أثبتت ليسا من بلاك بينك نفسها كقوة في جوائز MTV للموسيقى المصورة رغم عدم تمكنها من حضور حفل عام 2025.

حصلت النجمة التايلاندية على ترشيح واحد في حفل توزيع جوائز VMAs لهذا العام في فئة أفضل K-Pop لأغنيتها "Born Again" بمشاركة دوجا كات وراي. وبينما ناقش البعض ما إذا كانت أغنية البوب الإنجليزية هي في الواقع أغنية K-pop، فإن أغنية عودة ليسا وجولتها مع بلاك بينك هذا العام أعادتها إلى صناعة البوب الكورية على الأقل لعام 2025.

وبينما لم تتمكن نجمة Alter Ego من قبول جائزة Moonman شخصيًا، إلا أنها سجلت خطاب الفائز الذي تم بثه خلال العرض التمهيدي لجوائز VMAs.

"أنا فخورة جدًا بتلقي هذه الجائزة،" قالت ليسا عن فوزها بجائزة أفضل K-Pop. "أريد أن أشكر MTV وVMAs على كل الحب والدعم. شكرًا لدوجا كات وراي لجعل 'Born Again' أغنية مميزة للغاية، ولـ [عائلتي]

عائلة RCA وفريق LLOUD، شكرًا لمساعدتي للوصول إلى ما أنا عليه اليوم. وأخيرًا، إلى Lilies وBlinks، لم أكن لأنجح بدونكم، لذا شكرًا لكم وأنا أحبكم."

تنافست "Born Again" ضد زميلات ليسا الثلاث في بلاك بينك في فئة أفضل K-Pop مع أغنية جيسو "Earthquake"، وأغنية جيني "Like Jennie"، وأغنية روزي "Toxic Till the End". كما تم ترشيح أغنية جيمين من BTS "Who" إلى جانب "Chk Chk Boom" من فرقة الفتيان Stray Kids و"Whiplash" من فرقة الفتيات aespa.

يمثل فوز ليسا بجائزة أفضل K-Pop فوزها الثالث في هذه الفئة خلال أربع سنوات.

بعد ظهورها المنفرد في K-pop عام 2021 بأغنية الهيب هوب "Lalisa"، فازت ليسا بجائزة أفضل K-Pop لعام 2022 التي قبلتها شخصيًا مع تشجيع زميلاتها في بلاك بينك لها. بالإضافة إلى ظهورها وأدائها في حفل عام 2024، فازت ليسا أيضًا بجائزة أفضل K-Pop لأغنية "Rockstar"، الأغنية الرئيسية لألبومها الكامل الأول Alter Ego.

الآن مع ثلاثة انتصارات في رصيدها لأفضل K-Pop، تتعادل السيدة لاليسا مع زملائها النجوم العالميين BTS في أكبر عدد من الانتصارات في هذه الفئة. فاز كلاهما بالتمثال ثلاث مرات منذ تقديمه في عام 2019، مع تأمين Stray Kids للفوز في عام 2023. ومن المثير للاهتمام، تمامًا مثل ليسا، فازت BTS بجائزة أفضل K-Pop لأغاني غنيت بشكل أساسي باللغتين الكورية والإنجليزية. ليسا هي الفنانة الوحيدة التي فازت بجائزة أفضل K-Pop كل عام تم ترشيحها فيه.

يمثل فوز "Born Again" جائزة VMA السادسة لدوجا كات. كما أنها أول فوز لراي على الإطلاق بعد أن تم الاعتراف بالمغنية وكاتبة الأغاني العام الماضي بترشيح في فئة فيديو للخير لأغنيتها الناجحة "Genesis".

كل فائز بجائزة MTV للموسيقى المصورة لأفضل K-Pop

قدمت MTV لأول مرة جائزة الموسيقى المصورة لأفضل K-Pop في حفل توزيع جوائز VMAs لعام 2019. وبينما سمحت بتمثيل أكبر والمزيد من الفنانين من مشهد K-pop في العرض، إلا أنها حصلت أيضًا على بعض الانتقادات من وسائل الإعلام والمعجبين الذين قالوا إن الفئة عزلت الأعمال الكورية عن المزيد من الفئات الرئيسية.

ألق نظرة على الفائزين على مر السنين.