من المرجح أن يتداول في نطاق بين 146.55 و149.55 - مجموعة UOB

التقدم السريع في الدولار الأمريكي (USD) لديه مجال لاختبار 148.80 قبل الاستقرار؛ من غير المرجح أن يتعرض مستوى 149.55 للتهديد. على المدى الطويل، التوقعات مختلطة؛ يمكن أن يتداول الدولار الأمريكي في نطاق بين 146.55 و149.55 في الوقت الحالي. ارتفع الدولار الأمريكي بشكل حاد يوم الثلاثاء الماضي، كما لاحظ محللو تداول العملات الأجنبية (FX) في مجموعة UOB كويك سير ليانغ وبيتر تشيا.
توقعات مختلطة لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني
نظرة 24 ساعة: "يوم الجمعة الماضي، انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد إلى مستوى منخفض بلغ 146.80 قبل أن يشهد ارتداداً حاداً ويغلق عند 147.38 (-0.74%). يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع حيث افتتح اليوم بفجوة أعلى. التقدم السريع لديه مجال لاختبار 148.80 قبل الاستقرار. حتى إذا كسر الدولار الأمريكي فوق 148.80، فمن غير المرجح أن يهدد مستوى المقاومة الرئيسي عند 149.15. على الجانب السلبي، مستويات الدعم هي عند 147.90 و147.50."
نظرة 1-3 أسابيع: "في آخر تحديث لنا من يوم الأربعاء (30 سبتمبر، السعر الفوري عند 148.55)، أكدنا أنه 'بينما تبدو توقعات الدولار الأمريكي إيجابية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكنه الحفاظ على وتيرة التقدم السريع.' وأضفنا، 'المستوى الذي يجب مراقبته هو 149.55.' ارتفع الدولار الأمريكي لاحقاً إلى أعلى مستوى له عند 149.13، ولكن يوم الجمعة الماضي، انخفض بشكل حاد وكسر أقل من مستوى 'الدعم القوي' لدينا. بعد التراجع عن التقدم القوي السابق، لم يترجم الانخفاض الحاد يوم الجمعة الماضي إلى بناء ذي معنى في الزخم الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي بفجوة أعلى عند الافتتاح اليوم. أدت التقلبات الحادة ولكن قصيرة الأمد إلى توقعات مختلطة. في الوقت الحالي، يمكن أن يتداول الدولار الأمريكي في نطاق بين 146.55 و149.55."
