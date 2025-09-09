من المرجح أن يتداول في نطاق بين 146.55 و149.55 - مجموعة UOB

ظهر المنشور من المحتمل أن يتداول في نطاق بين 146.55 و 149.55 - مجموعة UOB على BitcoinEthereumNews.com. التقدم السريع في الدولار الأمريكي (USD) لديه مجال لاختبار 148.80 قبل الاستقرار؛ من غير المرجح أن يتعرض 149.55 للتهديد. على المدى الطويل، التوقعات مختلطة؛ يمكن أن يتداول الدولار الأمريكي في نطاق بين 146.55 و 149.55 في الوقت الحالي. ارتفع الدولار الأمريكي الثلاثاء الماضي، كما لاحظ محللو الفوركس في مجموعة UOB كويك سير ليانغ وبيتر شيا. توقعات USD/JPY مختلطة نظرة 24 ساعة: "يوم الجمعة الماضي، انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد إلى أدنى مستوى عند 146.80 قبل أن يشهد ارتداداً حاداً ويغلق عند 147.38 (-0.74%). يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع حيث افتتح بفجوة أعلى اليوم. التقدم السريع لديه مجال لاختبار 148.80 قبل الاستقرار. حتى إذا كسر الدولار الأمريكي فوق 148.80، فمن غير المرجح أن يهدد مستوى المقاومة الرئيسي عند 149.15. على الجانب السلبي، مستويات الدعم هي عند 147.90 و 147.50." نظرة 1-3 أسابيع: "في أحدث تحديث لنا من يوم الأربعاء (30 سبتمبر، السعر الفوري عند 148.55)، أكدنا أنه 'في حين أن توقعات الدولار الأمريكي إيجابية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكنه الحفاظ على وتيرة التقدم السريع.' وأضفنا، 'المستوى الذي يجب مراقبته هو 149.55.' ارتفع الدولار الأمريكي لاحقاً إلى أعلى مستوى عند 149.13، ولكن يوم الجمعة الماضي، انخفض بشكل حاد وكسر أسفل مستوى 'الدعم القوي' لدينا. بعد الخروج من التقدم القوي السابق، لم يترجم الانخفاض الحاد يوم الجمعة الماضي إلى بناء ذي مغزى في الزخم الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي بفجوة عند الافتتاح اليوم. أدت التقلبات الحادة ولكن قصيرة الأمد إلى توقعات مختلطة. في الوقت الحالي، يمكن أن يتداول الدولار الأمريكي في نطاق بين 146.55 و 149.55." المصدر: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142 ظهر المنشور من المحتمل أن يتداول في نطاق بين 146.55 و 149.55 - مجموعة UOB على BitcoinEthereumNews.com. التقدم السريع في الدولار الأمريكي (USD) لديه مجال لاختبار 148.80 قبل الاستقرار؛ من غير المرجح أن يتعرض 149.55 للتهديد. على المدى الطويل، التوقعات مختلطة؛ يمكن أن يتداول الدولار الأمريكي في نطاق بين 146.55 و 149.55 في الوقت الحالي. ارتفع الدولار الأمريكي الثلاثاء الماضي، كما لاحظ محللو الفوركس في مجموعة UOB كويك سير ليانغ وبيتر شيا. توقعات USD/JPY مختلطة نظرة 24 ساعة: "يوم الجمعة الماضي، انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد إلى أدنى مستوى عند 146.80 قبل أن يشهد ارتداداً حاداً ويغلق عند 147.38 (-0.74%). يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع حيث افتتح بفجوة أعلى اليوم. التقدم السريع لديه مجال لاختبار 148.80 قبل الاستقرار. حتى إذا كسر الدولار الأمريكي فوق 148.80، فمن غير المرجح أن يهدد مستوى المقاومة الرئيسي عند 149.15. على الجانب السلبي، مستويات الدعم هي عند 147.90 و 147.50." نظرة 1-3 أسابيع: "في أحدث تحديث لنا من يوم الأربعاء (30 سبتمبر، السعر الفوري عند 148.55)، أكدنا أنه 'في حين أن توقعات الدولار الأمريكي إيجابية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكنه الحفاظ على وتيرة التقدم السريع.' وأضفنا، 'المستوى الذي يجب مراقبته هو 149.55.' ارتفع الدولار الأمريكي لاحقاً إلى أعلى مستوى عند 149.13، ولكن يوم الجمعة الماضي، انخفض بشكل حاد وكسر أسفل مستوى 'الدعم القوي' لدينا. بعد الخروج من التقدم القوي السابق، لم يترجم الانخفاض الحاد يوم الجمعة الماضي إلى بناء ذي مغزى في الزخم الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي بفجوة عند الافتتاح اليوم. أدت التقلبات الحادة ولكن قصيرة الأمد إلى توقعات مختلطة. في الوقت الحالي، يمكن أن يتداول الدولار الأمريكي في نطاق بين 146.55 و 149.55." المصدر: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142