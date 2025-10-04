البورصةDEX+
لاير بريت يشعل عودة موسم عملات meme مع استهداف حاملي دوجكوين وشيبا إينو لارتفاعات بنسبة 1,000%

بواسطة: LiveBitcoinNews
2025/10/04 01:00
Solayer
LAYER$0.2259-2.54%
Memecoin
MEME$0.001515-2.57%
BitShiba
SHIBA$0.000000000511+0.98%
1
1$0.01957-14.76%
Wink
LIKE$0.005304+0.53%

موسم عملات meme يسخن مرة أخرى، ومتداولو عملات meme يتطلعون إلى فرص جديدة. في حين تظل الأسماء القديمة مثل Dogecoin و Shiba Inu في قلب المحادثة، فإن منافسًا جديدًا في البيع المسبق، Layer Brett (LBRETT)، يجذب اهتمامًا متزايدًا من تجار التجزئة والحيتان على حد سواء.

تكشف المقارنة بين هذه التوكنات عن ديناميكية متغيرة في كيفية وضع عملات meme للسوق الصاعد القادم.

البيع المسبق لـ Layer Brett (LBRETT) يحدد الوتيرة

أصبح Layer Brett (LBRETT) بسرعة عنوان البيع المسبق لعام 2025. بسعر 0.0058 دولار فقط لكل LBRETT، يتدفق المستثمرون، مع توقعات المحللين لارتفاع محتمل بنسبة 100 ضعف إذا استمر الزخم. هذا النوع من التوقعات المكافئية يضع LBRETT في منافسة مباشرة مع DOGE و SHIB كواحدة من أكثر عملات meme جاذبية هذا العام.

على عكس العديد من عملات meme، يجلب LBRETT ميزة تقنية. فهو يستفيد من حل الطبقة الثانية لـ Ethereum لتوفير إنتاجية هائلة تبلغ 10,000 معاملة في الثانية، مع رسوم غاز منخفضة تصل إلى 0.001 دولار. هذا يجعلها أسرع وأرخص حتى من أكثر المنافسين تقدمًا. يمنح الإدراج المخطط لـ NFT و DeFi لـ Layer Brett وجودًا يتجاوز مجرد سرد meme.

لجذب المشاركين المبكرين بشكل أكبر، يقدم البيع المسبق staking، مع مكافآت لا تزال تزيد عن 600٪، مما يمنح المستثمرين فرصة لكسب دخل سلبي كبير أثناء انتظار إطلاق التوكن. مع بيع جولات البيع المسبق بسرعة، يظهر LBRETT كتوكن يدفع الثقة المتجددة في موسم عملات meme.

Dogecoin (DOGE) لا يزال يمتلك قوة العلامة التجارية

لا يزال Dogecoin (DOGE) الرائد الذي لا جدال فيه لعملات meme، وأهميته الثقافية لا تزال تحمل وزنًا. يقول المحللون إن DOGE قد يكون مهيأً لارتفاع جديد، مع توقعات تشير إلى ارتفاع يصل إلى 1,000٪ إذا دخل سوق العملات المشفرة الأوسع في مرحلة هوس.

تكمن مرونة DOGE في اعترافه الذي لا مثيل له. لقد نجا باستمرار من أسواق هابطة متعددة، وغالبًا ما يرتد بشكل أقوى مع التدفقات الداخلية للتجزئة. في حين يجادل النقاد بأن افتقار DOGE إلى تطوير رئيسي يحد من إمكاناته، فقد أثبت الزخم المدفوع من المجتمع مرارًا وتكرارًا أن قوة العلامة التجارية وحدها يمكن أن تدفع الارتفاعات.

مع إعادة إشعال موسم meme، قد لا يكون لدى DOGE نفس إمكانية الارتفاع الخام مثل Layer Brett، لكنه لا يزال موضوعًا كأحد رهانات عملات meme الأكثر أمانًا.

Shiba Inu (SHIB) يتطلع إلى ارتفاع أكبر

قضت Shiba Inu (SHIB) السنوات القليلة الماضية في التوسع من meme إلى نظام بيئي. بين التطوير المستمر لـ Shibarium، وحرق التوكن، ومجتمعها المزدهر، تستمر SHIB في جذب المتداولين الباحثين عن ارتفاع جيد. تشير التوقعات الحالية إلى أن SHIB يمكن أن تحقق أيضًا مكاسب تصل إلى 1,000٪ إذا تزايد التبني جنبًا إلى جنب مع حماس عملات meme الأوسع.

تكمن ميزة SHIB في بنيتها التحتية المتطورة. من خلال طبقات المرافق مثل التطبيقات اللامركزية وآليات الحرق المستمرة، تعمل SHIB على الحفاظ على النمو طويل المدى. ومع ذلك، مثل DOGE، فإن SHIB هو بالفعل مشروع بمليارات الدولارات، مما يحد من إمكاناته للعوائد الأسية مقارنة بالوافدين الجدد مثل LBRETT.

أين يرى المتداولون اللعبة الأكبر

تسلط المقارنة بين Dogecoin و Shiba Inu و Layer Brett الضوء على الطاقة المتغيرة في عملات meme. لا يزال DOGE يهيمن في الاعتراف، وتواصل SHIB بناء نظامها البيئي، لكن LBRETT يجمع بين ثقافة meme والبنية التحتية الحقيقية وهيكل اقتصاديات التوكن الذي يمكن أن يتفوق على الآخرين من حيث النسبة المئوية.

مع سعر البيع المسبق البالغ 0.0058 دولار فقط، ومكافآت staking تزيد عن 600٪، وجائزة ضخمة بقيمة 1 مليون دولار، يحفر Layer Brett موقعه كأكثر من مجرد منشور تخميني. يطلق عليه المتداولون بشكل متزايد الرهان غير المتماثل الأفضل لأولئك الذين يستهدفون مضاعفات تغير الحياة.

احصل على Layer Brett اليوم قبل انتهاء البيع المسبق!

اكتشف المزيد عن Layer Brett (LBRETT):

البيع المسبق: LayerBrett | بلوكتشين الطبقة 2 السريع والمجزي

تيليجرام: عرض @layerbrett

X: Layer Brett (@LayerBrett) / X

إخلاء المسؤولية: هذا منشور مدفوع ولا ينبغي التعامل معه كأخبار/نصائح. LiveBitcoinNews ليست مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي.

ظهر المنشور Layer Brett Sparks Return Of Meme Coin Season as Dogecoin and Shiba Inu Holders Target 1,000% Rallies لأول مرة على Live Bitcoin News.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

