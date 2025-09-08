سجل "Last Rites" لشباك التذاكر لا يمكن فهمه

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "السجل القياسي لشباك التذاكر لفيلم Last Rites لا يمنطقي" على BitcoinEthereumNews.com. فيلم The Conjuring Last Rites من WB "حقق نجاحاً مخيفاً"، كما يقال في مصطلحات شباك التذاكر، بأحد أفضل عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية لفيلم رعب على الإطلاق بإيرادات عالمية بلغت 187 مليون دولار، مضاعفاً ميزانيته تقريباً أربع مرات على الفور. هل هو... جيد فعلاً؟ يعتمد ذلك على من تسأل، وبينما يقول النقاد شيئاً، فإن الجمهور لديه الكلمة الأخيرة، وأعتقد أن هذه قصة تستحق التوضيح. لقد قمت بترتيب عالم The Conjuring، الذي يتضمن مجموعتين من الأفلام الفرعية، إلى الأعلى تقييماً، وكما اتضح، مع قاطع التعادل، فإن Last Rites هو الأدنى تصنيفاً. لكنه على وشك أن يكون الأكثر ربحية في فترة زمنية قصيرة. إليك القائمة: The Conjuring – 86% تقييم النقاد، 83% تقييم الجمهور The Conjuring 2 – 80% تقييم النقاد، 82% تقييم الجمهور Anabelle: Creation – 70% تقييم النقاد، 68% تقييم الجمهور Anabelle Comes Home – 64% تقييم النقاد، 70% تقييم الجمهور The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 56% تقييم النقاد، 83% تقييم الجمهور The Conjuring: Last Rites – 56% تقييم النقاد، 79% تقييم الجمهور The Nun II – 51% تقييم النقاد، 72% تقييم الجمهور Annabelle – 28% تقييم النقاد، 35% تقييم الجمهور The Nun – 24% تقييم النقاد، 35% تقييم الجمهور من الأمور المثيرة للاهتمام التي يجب ملاحظتها هنا أنه بينما كانت الأجزاء الأولى من The Nun وAnnabelle كارثية مع النقاد والجمهور، فإن أجزاءها اللاحقة تحسنت بشكل عام وأنتجت أفلاماً أفضل. القصة الأخرى هي أنه على الرغم من النطاق الواسع لتقييمات النقاد بفارق 30% بينها، فإن تقييمات الجمهور لجميع أفلام Conjuring تتراوح بين 79% و83% The Conjuring Last Rites WB والآن، دعونا نتحدث عن شباك التذاكر، مع استبعاد Last Rites لأنه لا يزال في بدايته. هذا مذهل: الـ...ظهر المنشور "السجل القياسي لشباك التذاكر لفيلم Last Rites لا يمنطقي" على BitcoinEthereumNews.com. فيلم The Conjuring Last Rites من WB "حقق نجاحاً مخيفاً"، كما يقال في مصطلحات شباك التذاكر، بأحد أفضل عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية لفيلم رعب على الإطلاق بإيرادات عالمية بلغت 187 مليون دولار، مضاعفاً ميزانيته تقريباً أربع مرات على الفور. هل هو... جيد فعلاً؟ يعتمد ذلك على من تسأل، وبينما يقول النقاد شيئاً، فإن الجمهور لديه الكلمة الأخيرة، وأعتقد أن هذه قصة تستحق التوضيح. لقد قمت بترتيب عالم The Conjuring، الذي يتضمن مجموعتين من الأفلام الفرعية، إلى الأعلى تقييماً، وكما اتضح، مع قاطع التعادل، فإن Last Rites هو الأدنى تصنيفاً. لكنه على وشك أن يكون الأكثر ربحية في فترة زمنية قصيرة. إليك القائمة: The Conjuring – 86% تقييم النقاد، 83% تقييم الجمهور The Conjuring 2 – 80% تقييم النقاد، 82% تقييم الجمهور Anabelle: Creation – 70% تقييم النقاد، 68% تقييم الجمهور Anabelle Comes Home – 64% تقييم النقاد، 70% تقييم الجمهور The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 56% تقييم النقاد، 83% تقييم الجمهور The Conjuring: Last Rites – 56% تقييم النقاد، 79% تقييم الجمهور The Nun II – 51% تقييم النقاد، 72% تقييم الجمهور Annabelle – 28% تقييم النقاد، 35% تقييم الجمهور The Nun – 24% تقييم النقاد، 35% تقييم الجمهور من الأمور المثيرة للاهتمام التي يجب ملاحظتها هنا أنه بينما كانت الأجزاء الأولى من The Nun وAnnabelle كارثية مع النقاد والجمهور، فإن أجزاءها اللاحقة تحسنت بشكل عام وأنتجت أفلاماً أفضل. القصة الأخرى هي أنه على الرغم من النطاق الواسع لتقييمات النقاد بفارق 30% بينها، فإن تقييمات الجمهور لجميع أفلام Conjuring تتراوح بين 79% و83% The Conjuring Last Rites WB والآن، دعونا نتحدث عن شباك التذاكر، مع استبعاد Last Rites لأنه لا يزال في بدايته. هذا مذهل: الـ...

سجل "Last Rites" لشباك التذاكر لا يمكن فهمه

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:37
Lingo
LINGO$0.015-2.15%
TOP Network
TOP$0.000096--%
COM
COM$0.005479-7.37%
SphereX
HERE$0.000043--%
WilderWorld
WILD$0.0963+24.11%

The Conjuring Last Rites

WB

The Conjuring: Last Rites "أثار الرعب"، كما يقول مصطلح شباك التذاكر، وحقق أحد أفضل عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية لفيلم رعب على الإطلاق بإيرادات عالمية بلغت 187 مليون دولار، مضاعفاً ميزانيته تقريباً أربع مرات على الفور.

هل هو... جيد حقاً؟ يعتمد ذلك على من تسأل، وبينما يقول النقاد شيئاً، فإن أعضاء الجمهور هم من لديهم القول الفصل، وأعتقد أن هذه قصة تستحق التوضيح. لقد قمت بترتيب عالم Conjuring، الذي يتضمن مجموعتين من الأفلام المتفرعة، إلى الأفلام الأعلى تقييماً، وكما اتضح، مع قواطع التعادل، فإن Last Rites هو الأدنى تصنيفاً. لكنه على وشك أن يكون الأكثر ربحية في فترة زمنية قصيرة. إليك القائمة.

  • The Conjuring – 86% تقييم النقاد، 83% تقييم الجمهور
  • The Conjuring 2 – 80% تقييم النقاد، 82% تقييم الجمهور
  • Anabelle: Creation – 70% تقييم النقاد، 68% تقييم الجمهور
  • Anabelle Comes Home – 64% تقييم النقاد، 70% تقييم الجمهور
  • The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 56% تقييم النقاد، 83% تقييم الجمهور
  • The Conjuring: Last Rites – 56% تقييم النقاد، 79% تقييم الجمهور
  • The Nun II – 51% تقييم النقاد، 72% تقييم الجمهور
  • Annabelle – 28% تقييم النقاد، 35% تقييم الجمهور
  • The Nun – 24% تقييم النقاد، 35% تقييم الجمهور

من الأمور المثيرة للاهتمام التي يجب ملاحظتها هنا أنه بينما كانت الأجزاء الأولى من The Nun وAnnabelle كارثية لدى النقاد والجمهور، فإن أجزاءها اللاحقة تمكنت في الغالب من تحسين أدائها وإنتاج أفلام أفضل. والقصة الأخرى هي أنه على الرغم من النطاق الواسع لتقييمات النقاد مع فارق 30% بينها، فإن تقييمات الجمهور لـ جميع أفلام Conjuring تتراوح بين 79% و83%

The Conjuring Last Rites

WB

الآن، دعونا نتناول شباك التذاكر، مع استبعاد Last Rites لأنه لا يزال في بدايته. هذا أمر مذهل:

  • The Nun – 366 مليون دولار
  • The Conjuring 2 – 322 مليون دولار
  • The Conjuring – 320 مليون دولار
  • Anabelle: Creation – 306 مليون دولار
  • The Nun II – 261 مليون دولار
  • Annabelle – 257 مليون دولار
  • Anabelle Comes Home – 231 مليون دولار
  • The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 206 مليون دولار

انتظر، ماذا؟ هذه القائمة غريبة. هل تخبرني أنه من بين جميع الأفلام في عالم The Conjuring، فإن الأسوأ، The Nun، هو الأعلى إيراداً؟ هذا غريب في المقام الأول، ولكن ثانياً، فإن فيلم Conjuring الأقل إيراداً، الفيلم السابق لهذا، The Devil Made Me Do It، بتقييمات متطابقة من النقاد والجمهور، يتفوق بـ 20 مليون دولار فقط على عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ The Conjuring: Last Rites. الآن، يبدو أن Last Rites سيصل بسهولة إلى 400 مليون دولار أو أكثر، وإذا حدث ذلك، سيكون ضمن أفضل 10 أفلام رعب من حيث الإيرادات على الإطلاق. 500 مليون دولار ستضعه ضمن أفضل 5.

الشيء الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هنا هو أن هناك نوعاً من تأثير "Avengers: Endgame" يحدث هنا، حيث تم تقديم Last Rites على أنه النهاية النهائية لعالم The Conjuring التي أراد جميع المعجبين السابقين الحضور لها، حتى لو كانوا قد تذبذبوا في متابعة السلسلة. أنا لا أعتقد فعلياً أن هذا سيكون آخر فيلم Conjuring، بالنظر إلى مقدار ما يحققه هو وأفلامه المتفرعة من أرباح، لكن هذا هو أفضل تخميني.

أنا لا أفهم الأمر. أنا سعيد لأن الناس يحبونه، لكنني لا أفهم ذلك.

تابعني على تويتر، يوتيوب، و انستغرام.

احصل على رواياتي الخيالية العلمية سلسلة Herokiller و The Earthborn Trilogy.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/09/08/why-the-conjuring-last-rites-record-box-office-makes-no-sense/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000235+1.29%
Swarm Network
TRUTH$0.02692-0.81%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004015+4.17%
1
1$0.01955-9.82%
EPNS
PUSH$0.01692+8.88%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,617.59
$101,617.59$101,617.59

-0.60%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,413.53
$3,413.53$3,413.53

-0.42%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.34
$153.34$153.34

-1.52%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3837
$2.3837$2.3837

+0.65%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11174
$0.11174$0.11174

+4.42%