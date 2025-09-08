سجل "Last Rites" لشباك التذاكر لا يمكن فهمه

The Conjuring Last Rites WB

The Conjuring: Last Rites "أثار الرعب"، كما يقول مصطلح شباك التذاكر، وحقق أحد أفضل عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية لفيلم رعب على الإطلاق بإيرادات عالمية بلغت 187 مليون دولار، مضاعفاً ميزانيته تقريباً أربع مرات على الفور.

هل هو... جيد حقاً؟ يعتمد ذلك على من تسأل، وبينما يقول النقاد شيئاً، فإن أعضاء الجمهور هم من لديهم القول الفصل، وأعتقد أن هذه قصة تستحق التوضيح. لقد قمت بترتيب عالم Conjuring، الذي يتضمن مجموعتين من الأفلام المتفرعة، إلى الأفلام الأعلى تقييماً، وكما اتضح، مع قواطع التعادل، فإن Last Rites هو الأدنى تصنيفاً. لكنه على وشك أن يكون الأكثر ربحية في فترة زمنية قصيرة. إليك القائمة.

The Conjuring – 86% تقييم النقاد، 83% تقييم الجمهور

The Conjuring 2 – 80% تقييم النقاد، 82% تقييم الجمهور

Anabelle: Creation – 70% تقييم النقاد، 68% تقييم الجمهور

Anabelle Comes Home – 64% تقييم النقاد، 70% تقييم الجمهور

The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 56% تقييم النقاد، 83% تقييم الجمهور

The Conjuring: Last Rites – 56% تقييم النقاد، 79% تقييم الجمهور

The Nun II – 51% تقييم النقاد، 72% تقييم الجمهور

Annabelle – 28% تقييم النقاد، 35% تقييم الجمهور

The Nun – 24% تقييم النقاد، 35% تقييم الجمهور

من الأمور المثيرة للاهتمام التي يجب ملاحظتها هنا أنه بينما كانت الأجزاء الأولى من The Nun وAnnabelle كارثية لدى النقاد والجمهور، فإن أجزاءها اللاحقة تمكنت في الغالب من تحسين أدائها وإنتاج أفلام أفضل. والقصة الأخرى هي أنه على الرغم من النطاق الواسع لتقييمات النقاد مع فارق 30% بينها، فإن تقييمات الجمهور لـ جميع أفلام Conjuring تتراوح بين 79% و83%

الآن، دعونا نتناول شباك التذاكر، مع استبعاد Last Rites لأنه لا يزال في بدايته. هذا أمر مذهل:

The Nun – 366 مليون دولار

The Conjuring 2 – 322 مليون دولار

The Conjuring – 320 مليون دولار

Anabelle: Creation – 306 مليون دولار

The Nun II – 261 مليون دولار

Annabelle – 257 مليون دولار

Anabelle Comes Home – 231 مليون دولار

The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 206 مليون دولار

انتظر، ماذا؟ هذه القائمة غريبة. هل تخبرني أنه من بين جميع الأفلام في عالم The Conjuring، فإن الأسوأ، The Nun، هو الأعلى إيراداً؟ هذا غريب في المقام الأول، ولكن ثانياً، فإن فيلم Conjuring الأقل إيراداً، الفيلم السابق لهذا، The Devil Made Me Do It، بتقييمات متطابقة من النقاد والجمهور، يتفوق بـ 20 مليون دولار فقط على عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ The Conjuring: Last Rites. الآن، يبدو أن Last Rites سيصل بسهولة إلى 400 مليون دولار أو أكثر، وإذا حدث ذلك، سيكون ضمن أفضل 10 أفلام رعب من حيث الإيرادات على الإطلاق. 500 مليون دولار ستضعه ضمن أفضل 5.

الشيء الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هنا هو أن هناك نوعاً من تأثير "Avengers: Endgame" يحدث هنا، حيث تم تقديم Last Rites على أنه النهاية النهائية لعالم The Conjuring التي أراد جميع المعجبين السابقين الحضور لها، حتى لو كانوا قد تذبذبوا في متابعة السلسلة. أنا لا أعتقد فعلياً أن هذا سيكون آخر فيلم Conjuring، بالنظر إلى مقدار ما يحققه هو وأفلامه المتفرعة من أرباح، لكن هذا هو أفضل تخميني.

أنا لا أفهم الأمر. أنا سعيد لأن الناس يحبونه، لكنني لا أفهم ذلك.

