ظهر المنشور آخر 48 ساعة: بيع XRP Tundra المسبق يعد بعوائد على طراز الإيثريوم للمستثمرين المبكرين في الكريبتو لأول مرة على أخبار Coinpedia Fintech غالبًا ما يُشار إلى المستثمرين المبكرين في الإيثريوم بأنهم الأكثر حظًا في تاريخ الكريبتو. خلال العرض الأولي للعملة في عام 2014، كان سعر ETH حوالي 0.31 دولار للرمز المميز، مع بيع أكثر من 7 ملايين ETH في أول 12 ساعة. بحلول الوقت الذي وصل فيه الإيثريوم إلى أول ذروة رئيسية له في عام 2017، كانت مخصصات ICO قد ارتفعت قيمتها...

آخر 48 ساعة: البيع المسبق لـ XRP Tundra يعد بعوائد على طراز الإيثريوم للمستثمرين المبكرين في التشفير

بواسطة: CoinPedia
2025/10/05 22:00
XRP
XRP$2.3657-1.25%
Ethereum
ETH$3,402.53-0.86%
TokenFi
TOKEN$0.006584-2.05%
Moonveil
MORE$0.00393-1.50%
Major
MAJOR$0.10112-1.58%
xrp-tundra (6)

ظهر المنشور آخر 48 ساعة: البيع المسبق لـ XRP Tundra يعد بعوائد على غرار الإيثريوم للمستثمرين المبكرين في التشفير لأول مرة على Coinpedia Fintech News

غالبًا ما يُشار إلى المستثمرين المبكرين في الإيثريوم على أنهم الأكثر حظًا في تاريخ التشفير. خلال الطرح الأولي للعملة في عام 2014، كان سعر ETH حوالي 0.31 دولار للتوكن، مع بيع أكثر من 7 ملايين ETH في الساعات الـ 12 الأولى. بحلول الوقت الذي وصل فيه الإيثريوم إلى ذروته الرئيسية الأولى في عام 2017، ارتفعت قيمة مخصصات ICO آلاف المرات. أصبحت قيمة الدخول بمبلغ 500 دولار أثناء البيع أكثر من مليون دولار في غضون ثلاث سنوات فقط، وشهد المستثمرون طويلو المدى الذين استمروا في المسار مكاسب أكثر إثارة مع ارتفاع ETH فوق 4,800 دولار.

يجذب XRP Tundra اهتمامًا مماثلًا. مع اقتراب المرحلة 5 من نهايتها، يقدم البيع المسبق تقييمات إطلاق محددة، وآليات توكن مزدوجة، وحقوق Staking التي تخلق معًا ظروفًا تذكرنا بميزة الإيثريوم المبكرة. بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تأمين مركز قبل الإدراج، الوقت يضيق.

توكنان، عملية شراء واحدة

في حين تم إطلاق الإيثريوم بتوكن واحد، توفر Tundra تعرضًا مزدوجًا. تمنح كل عملية شراء TUNDRA-S، وهو توكن المنفعة والعائد المستند إلى سولانا، إلى جانب TUNDRA-X المجاني، وهو أصل الحوكمة والاحتياطي لـ XRPL.

xrp-tundra

في المرحلة 5، يبلغ سعر TUNDRA-S 0.091 دولار، مع حصول المشترين على مكافأة توكن بنسبة 15%. تقدم كل معاملة أيضًا TUNDRA-X مجانًا بقيمة 0.0455 دولار. عند الإدراج، تثبت القيم بشكل أعلى بكثير: 2.50 دولار لـ TUNDRA-S و 1.25 دولار لـ TUNDRA-X. يحدد هذا المضاعف جاذبية البيع المسبق، مما يعكس مسار الإيثريوم المبكر من توكنات بأقل من دولار إلى ثروة راسخة.

DAMM V2: حماية الإطلاق

لم يحمِ نجاح الإيثريوم من التقلبات في سنواته التكوينية. يبني XRP Tundra المرونة مباشرة في إطلاقه من خلال مجموعات السيولة DAMM V2 من Meteora. تطبق هذه المجموعات رسومًا ديناميكية، تبدأ بالقرب من 50% وتنخفض بمرور الوقت، مما يمنع الروبوتات والتفريغ المبكر.

يتم تحويل مراكز السيولة إلى رموز NFT، مما يوفر المرونة للمزودين ويضمن الشفافية. تضمن أقفال السيولة الدائمة العمق، ويتم إعادة توجيه الرسوم الناتجة عن التداول إلى مكافآت Staking في Cryo Vault. يحول هذا ما قد يكون تقلبًا مضاربًا إلى تعزيز طويل المدى للقيمة للمشاركين.

XRP يكتسب أخيرًا عائدًا أصليًا

كان XRP لفترة طويلة رائدًا في المدفوعات والتسويات، لكن الحاملين افتقروا إلى خيار حاسم واحد: العائد على السلسلة. يحل XRP Tundra هذا من خلال Cryo Vaults، وهي آليات Staking مبنية على XRPL. سيتمكن المستثمرون من قفل XRP لفترات من 7 إلى 90 يومًا، مع تعزيز المكافآت بواسطة Frost Keys، وهي NFTs تعزز إما APY أو تقلل من وقت القفل. في ظل الظروف القصوى، تصل العوائد إلى 30% سنويًا.

one-purchase-two-tokens

Staking ليس نشطًا بعد، ولكن المشاركة في البيع المسبق تضمن الوصول المضمون إلى الخزنة. مع السعة المحدودة في Cryo Vaults، يضمن المشترون المبكرون دخولهم إلى نظام العائد قبل الطلب الأوسع.

الشفافية من خلال التحقق

بالنسبة لمستثمري البيع المسبق، الأمان مهم بقدر التسعير. خضع XRP Tundra لعمليات تدقيق مستقلة من Cyberscope و Solidproof و Freshcoins. تم أيضًا تأكيد هوية الفريق مع Vital Block KYC.

توفر هذه المستندات العامة ضمانًا بأنه تمت مراجعة العقود واقتصاديات التوكن والفريق وراء Tundra - وهو مستوى من المساءلة كان غائبًا خلال الأيام الأولى للإيثريوم.

بيع مسبق مبني على نتائج محددة

أظهر صعود الإيثريوم ما هو ممكن عندما تتوافق اقتصاديات التوكن مع المشاركة المبكرة. يقدم البيع المسبق لـ XRP Tundra آليات مماثلة: سعر إطلاق ثابت، وتخصيص توكن مزدوج، وحقوق Staking مضمونة تخلق نتائج قابلة للقياس بدلاً من المضاربة.

سلطت التغطية المستقلة، بما في ذلك Crypto Infinity، الضوء على قدرة البيع المسبق على هندسة خلق الثروة بما يتجاوز ارتفاعات السوق. مع وصول المرحلة 5 إلى نهايتها، يواجه المستثمرون نافذة محدودة لتأمين المخصصات بأسعار البيع المسبق قبل إعادة تقييم التوكنات نحو مستويات الإطلاق.

تأمين الوصول إلى الخزنة قبل المرحلة التالية

بنى الداعمون المبكرون للإيثريوم ثروات من خلال نقاط دخول منظمة. يقدم XRP Tundra الآن فرصة مماثلة - توكنات مزدوجة، وحقوق Staking، وتسعير إطلاق ثابت. مع اقتراب المرحلة 5 من نهايتها، المخصصات محدودة. استكشف البيع المسبق، وراجع عمليات التدقيق، واحجز وصولك إلى Cryo Vault.

الموقع الإلكتروني: https://www.xrptundra.com/
ميديوم: https://medium.com/@xrptundra
تيليجرام: https://t.me/xrptundra
X: https://x.com/Xrptundra

للاتصال: Tim Fénix, contact@xrptundra.com

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

