ليكرز يقللون من عبء العمل على لوكا دونتشيتش؛ جيه جيه ريديك يشرح السبب

لم يشارك لوكا دونتشيتش في مباراة ما قبل الموسم الافتتاحية لفريق لوس أنجلوس ليكرز. وبينما تعتبر نتيجة المباراة التجريبية أقل جانب مهم فيها، تعرض الأرجواني والذهبي لخسارة 103-81 أمام فينيكس صنز. وبعد غيابه عن هزيمة يوم الجمعة في بالم ديزرت، لن يشارك دونتشيتش أيضًا في مباراة الأحد خارج الأرض ضد جولدن ستيت واريورز.

وفي شرحه لهذا القرار بعد خسارة ليكرز أمام صنز، قال المدرب جيه جيه ريديك: "سنستخدم الأسبوع المقبل لمواصلة وضعه في مكان جيد، مع جسده وطاقته وكل تلك الأشياء. كان رائعًا في اليومين الأولين في المعسكر، [لكن] كان ذلك كثيرًا. أعتقد أنه كان منطقيًا، بالنظر إلى عبء عمله هذا الصيف، أن نتراجع قليلاً."

وأشار ريديك إلى أنه بعد تحوله خلال فترة التوقف إلى شخصية رشيقة، وهو ما أوصله إلى غلاف مجلة Men's Health، فإن النجم الذي تم اختياره خمس مرات للمشاركة في مباراة كل النجوم "في مكان رائع جسديًا وعقليًا."

كما شارك مدرب لوس أنجلوس أن مشجعي ليكرز لن يضطروا للانتظار حتى بداية الموسم العادي لرؤية هذه النسخة النحيفة من دونتشيتش على أرض الملعب. وصرح ريديك: "توقعنا [هو أن] لوكا سيلعب في فترة ما قبل الموسم."

بروني جيمس يركز على الإيجابيات بعد افتتاحية صعبة لفترة ما قبل الموسم

إلى جانب دونتشيتش، لم يشارك ليبرون جيمس وماركوس سمارت وجابي فينسنت وماكسي كليبر في أول مباراة تجريبية لليكرز يوم الجمعة. مما خلق فرصًا وفيرة لبروني جيمس.

لسوء الحظ، واجه الأخير، الذي دخل أولاً كجزء من الموجة الأولى من التبديلات في فريقه، صعوبة في العثور على إيقاعه. أنهى جيمس المباراة بنتيجة 1/12 من الميدان. كانت تسجيلته الوحيدة ثلاثية في الربع الثالث. وأخفق في محاولاته السبع الأخرى من خلف القوس.

ومع ذلك، وفقًا لماثيو فالينتو من موقع LakersNation.com، بعد المباراة، لاحظ جيمس، الذي يبلغ 21 عامًا يوم الاثنين، "شعرت أنها كانت تسديدات جيدة جدًا." وأوضح اختيار الجولة الثانية لعام 2024: "لم تكن متسرعة، ولم أكن أفرض أي شيء. لم تكن ساقاي تحتي بقدر ما أردت، لذلك كان الكثير منها قصيرًا، لكن معظمها كان على الخط. شعرت أنني كنت قادرًا على تسجيلها. شعرت أنني قمت ببعض التسديدات الجيدة."

رفض نجم USC السابق أن تؤثر تلك الإخفاقات على ثقته. كما يواصل إظهار مستوى راحة متزايد في التعامل مع الكرة. كان ذلك استمرارًا للنمو الذي أظهره في دوري الصيف.

"بالتأكيد شعرت أنني كنت أكثر راحة، خاصة مع الكرة في يدي، ومع المخططات الدفاعية والهجومية،" قال جيمس بعد الخسارة. "لكنني أحاول فقط استكشاف الأمر. ما زلت أشعر بطريقي وأستمر في النمو."

ساعده هذا التحسن على تسجيل خمس نقاط من خط الرمية الحرة، مما سمح له بإنهاء المباراة بثماني نقاط على الرغم من صعوباته من الميدان.

ولحسن حظه، كما لاحظ جيمس، لم تؤثر تلك الإخفاقات أيضًا على تركيزه في الدفاع. هذا الجانب من الكرة هو المكان الذي يمكن أن يكون لدى ليكرز أكبر قدر من الثقة فيما يتعلق بما يمكنه المساهمة به.

"إنه أكثر راحة وثقة كلاعب بكثير،" صرح ريديك. "من حيث المهارة، ومن حيث القراءة، كل تلك الأشياء تحسنت، لكن هناك فرق كبير بين تحسين تلك الأشياء في التدريبات الفردية والإعدادات الجماعية الصغيرة والقيام بها 5 ضد 5. ... إنه لاعب مختلف تمامًا عما كان عليه قبل عام. أعتقد أن الأشياء التي قام بها في دوري G العام الماضي كانت ضخمة بالنسبة له في تطوير مستوى الراحة في اللعب على هذا المستوى."

بعد عام من النمو الملحوظ مع فريق ليكرز التابع لدوري G، حقق جيمس خطوات تمهد له قفزة أخرى ذات معنى في موسمه الاحترافي الثاني. حقيقة أنه على وشك بلوغ 21 عامًا فقط تعكس مدى وجود مساحة للتطور.