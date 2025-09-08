ليدي غاغا تهدي فوزها بجائزة فنان العام في جوائز MTV VMAs إلى خطيبها والمعجبين

ليدي غاغا تتقبل جائزة فنان العام على المسرح خلال حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة لعام 2025 في ساحة UBS في 7 سبتمبر 2025 في إلمونت، نيويورك. Getty Images لـ MTV

قدمت ليدي غاغا تصفيقها لبعض الأشخاص المميزين خلال خطاب قبولها لجائزة فنان العام في حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة لعام 2025.

كانت غاغا حاضرة لفترة وجيزة في حفل MTV VMAs يوم الأحد، الذي استضافه LL Cool J. في بداية حفل توزيع الجوائز، بعد أداء دوجا كات وكيني جي لأغنية "Jealous Type"، قدم الموسيقي ليني كرافيتز لغاغا أول جائزة في الليلة.

"أثناء الاستعداد لهذا العرض، فكرت كم سيعني لي الفوز بهذه الجائزة الليلة، ولا يمكنني أن أبدأ في إخباركم بما يعنيه هذا بالنسبة لي،" قالت غاغا وهي تقرأ خطابًا معدًا مسبقًا على المسرح في ساحة UBS في إلمونت، نيويورك. "فكرت في معنى أن تُكافأ لكونك فنانًا، أن تُكافأ على شيء هو بالفعل مجزٍ للغاية."

"كونك فنانًا هو محاولة لربط أرواح الناس في جميع أنحاء العالم،" واصلت مغنية "Abracadabra". "كونك فنانًا هو انضباط، حرفة تهدف للوصول إلى قلب شخص ما حيث تنمو جذورها، وتذكيرهم بالحلم. كونك فنانًا هو مسؤولية لجعل الجمهور يبتسم، يرقص، يبكي، يتحرر في أي منعطف. إنها طريقة لبناء التفاهم والاحتفال بالمجتمع."

ليدي غاغا تقف خلف الكواليس في حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة لعام 2025. Kevin Mazur/Getty Images لـ MTV

فازت غاغا بالجائزة التي صوت عليها المعجبون متفوقة على باد باني، بيونسيه، كيندريك لامار، مورغان والين، تايلور سويفت وذا ويكند. كما كانت الفنانة الأكثر ترشيحًا في حفل VMAs هذا العام بإجمالي 12 ترشيحًا. في خطابها، قدمت بعض كلمات التشجيع لمعجبيها.

"آمل أنه أثناء تنقلك عبر فوضى الحياة اليومية، تتذكر أهمية فن حياتك، وأنه يمكنك الاعتماد على نفسك ومهاراتك البسيطة للحفاظ على اكتمالك،" قالت. "تدريبك، انضباطك، حرفتك تستحق أن تُكافأ على شغفها. الطريقة التي تتحرك بها عبر حياتك هي أيقونية ونادرة - إنها ملكك تمامًا."

"أهدي هذه الجائزة إلى الجمهور،" أضافت غاغا. "أنتم، أنتم تستحقون حقًا مسرحًا للتألق عليه، وأقدم لكم جميعًا تصفيقي. شكرًا، Little Monsters، معجبيني، لدعمي دائمًا ودعم الوحش بداخلي دائمًا."

قبل إنهاء خطابها، وجهت غاغا تحية إلى خطيبها مايكل بولانسكي، الذي خطبت له عام 2024. يُعتبر بولانسكي منتجًا تنفيذيًا وكاتبًا في ألبوم غاغا Mayhem، الذي صدر في مارس.

"لشريكي في كل شيء، مايكل، إن الإبداع معك هذا العام كان حلمًا جميلًا، جميلًا، وكنت شريكي في كل خطوة على الطريق،" قالت. "أهدي هذا لك أيضًا، يا حبي."

"أتمنى لو أستطيع البقاء ومشاهدة كل هذه العروض المذهلة، لكن يجب أن أعود إلى ماديسون سكوير غاردن،" ختمت غاغا، مشيرة إلى حفلها الليلة في ساحة مدينة نيويورك كجزء من جولتها Mayhem Ball.

على الرغم من أن غاغا لم تبق لبقية حفل VMAs، إلا أنها أدت أيضًا أغنية "Abracadabra" وأغنيتها التي صدرت مؤخرًا "The Dead Dance" خلال مقطع تم تسجيله مسبقًا في MSG. تظهر أغنية "The Dead Dance" في الموسيقى التصويرية للموسم الثاني من مسلسل Netflix الناجح Wednesday، حيث تلعب غاغا أيضًا شخصية جديدة تدعى روزالين روتوود.