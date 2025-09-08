البورصةDEX+
كينتو تنخفض بنسبة 81% بعد إعلانها إغلاق بلوكتشين الخاص بها

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:24
انخفض توكن Kinto، وهو توكن الحوكمة لشبكة Kinto، بأكثر من 80% بعد أن أعلن فريقه أن بلوكتشين الإيثريوم من الطبقة الثانية سيتوقف في نهاية سبتمبر، بعد أشهر من الانتكاسات.

جمعت Kinto مليون دولار كديون لاستعادة التداول على "منصة التبادل المعيارية" بعد عملية اختراق واسعة النطاق في يوليو استنزفت حوالي 577 إيثر (ETH) بقيمة 1.6 مليون دولار من البروتوكول.

ومع ذلك، فإن تدهور ظروف السوق "قضى على جمع التمويل الإضافي"، مما أجبر مشروع الكريبتو على الإغلاق، كما نشرت Kinto على منصة Medium يوم الأحد.

المصدر: Kinto

نتجت عملية الاختراق البالغة 1.6 مليون دولار عن ثغرة أمنية في معيار ERC-1967 Proxy - وهو قاعدة شفرة OpenZeppelin شائعة تسمح بترقية العقود الذكية دون تغيير عناوينها. تأثرت أيضًا عدة مشاريع أخرى.

بينما ألقت Kinto باللوم في الفشل على الاختراق وتزايد الضغوط المالية، أشار أحد المراقبين إلى عروض العائد السنوي المرتفعة بشكل مفرط من Kinto على العملات المستقرة، حتى في الأوقات التي أعقبت الاختراق عندما كانوا يكافحون لتحقيق الإيرادات.

أشار أحد مؤسسي Kinto، رامون ريكويرو، في أبريل إلى أن K staking قدم عائدًا سنويًا بنسبة 130% في USDC (USDC) - وهو من أعلى المعدلات في مجال DeFi بأكمله. وقد شهدت منصات التمويل اللامركزي الأخرى ذات العوائد المرتفعة ماضيًا متقلبًا.

المشروع، الذي تم بناؤه على Arbitrum ويستفيد من الشبكة الرئيسية للإيثريوم للتسويات، قدم أيضًا تداول الأسهم المرمزة مثل Apple وMicrosoft وNvidia.

حاولت منصة التبادل المعيارية الجمع بين كفاءة منصات التداول المركزية مع ميزات الأمان التي توفرها منصات التداول اللامركزية.

Kinto تكشف عن خطة الاسترداد

قالت Kinto إن جميع الأصول المتبقية - بما في ذلك 800,000 دولار من سيولة Uniswap - سيتم نقلها إلى Foundation Safe وتوزيعها على المقرضين "Phoenix" "الذين تحملوا المخاطرة" لمساعدة Kinto على إعادة الإطلاق. من المتوقع أن يستردوا 76% من أصل القرض.

تقوم Kinto وريكويرو أيضًا بإنشاء "منحة حسن النية" لضحايا الاختراق، حيث يتلقى كل منهم 1,100 دولار لكل عنوان متأثر. قال ريكويرو إنه سيساهم بأكثر من 130,000 دولار من أمواله الخاصة لتقديم الإغاثة.

قالت Kinto إنها ستواصل استرداد الأصول المفقودة وأنه إذا تجاوزت عمليات الاسترداد مبالغ الضحايا، فستشارك ذلك مع المجتمع عبر Snapshot، وهي منصة تصويت تستخدم عادة من قبل المنظمات المستقلة اللامركزية.

حث فريق Kinto المستخدمين على سحب الأصول بحلول 30 سبتمبر. بعد ذلك، سيحتاجون إلى المطالبة بأي أصول من خلال عقد مطالبة دائم تخطط Kinto لإنشائه.

Kinto هو مشروع الكريبتو الفاشل الثاني لريكويرو

تمثل Kinto مشروع الكريبتو الثاني لريكويرو الذي يغلق أبوابه، بعد Babylon Finance، الذي أغلق في نوفمبر 2022 بعد أن وقع ضحية لعملية اختراق بقيمة 3.4 مليون دولار في وقت سابق من ذلك العام.

وبالمثل، قال ريكويرو في ذلك الوقت إن فريقه لم يكن "قادرًا على عكس الزخم السلبي" الناجم عن الاختراق، مما أجبر Babylon على الإغلاق بعد ستة أشهر فقط من إطلاقه العام.

ذات صلة: تعاني الطبقة الثانية من الإيثريوم Starknet من انقطاع ثانٍ للشبكة الرئيسية في شهرين

توكن K ينخفض بنسبة تقارب 80%

انخفض Kinto (K) بنسبة 81.4% إلى 0.46 دولار منذ أن أعلن الفريق عن الأخبار، مع قيمة سوقية بالكاد تحوم فوق علامة المليون دولار، كما تظهر بيانات CoinGecko.

يأتي الانخفاض بعد شهر تقريبًا من الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 14.5 مليون دولار في 14 أغسطس. تم إطلاق توكن Kinto قبل أربعة أشهر فقط في أبريل.

التغيير في القيمة السوقية لـ Kinto منذ 31 مارس 2025. المصدر: CoinGecko

مجلة: يمكن أن يجعلك علم التنجيم متداول كريبتو أفضل: لقد تم التنبؤ بذلك

المصدر: https://cointelegraph.com/news/kinto-plunges-81-as-eth-l2-is-set-to-wind-down-months-after-hack?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

