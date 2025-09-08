انخفاض سعر Kinto بنسبة 85% مع إعلان المشروع عن إغلاقه

سيغلق مشروع Ethereum Layer-2 Kinto هذا الشهر بعد استغلال كبير في يوليو استنزف احتياطياته وترك الفريق غير قادر على تأمين تمويل جديد.

ملخص انخفض سعر Kinto بأكثر من 80% بعد إعلان الإغلاق في أعقاب استغلال يوليو الذي استنزف 577 ETH.

سيسترد مقرضو Phoenix حوالي 76% من الأموال، بينما يحق لضحايا الاختراق الحصول على منح حسن النية بقيمة 1,100 دولار.

تظل عمليات السحب مفتوحة حتى 30 سبتمبر، مع عقد مطالبة Ethereum و token airdrop ERA مخطط لهما في أكتوبر.

في 7 سبتمبر، أعلنت Kinto على X أنها ستغلق عملياتها في 30 سبتمبر، بعد استغلال في يوليو استنزف حوالي 577 ETH (بقيمة 1.9 مليون دولار) وترك الفريق غير قادر على التعافي مالياً.

أثار الإعلان تقلبات، مع انخفاض رمز K الخاص بالمشروع بنسبة 85% في الـ 24 ساعة الماضية، وانخفض الآن بنسبة 94% في الشهر الماضي.

من الاستغلال إلى الإغلاق

نشأ الحادث من ثغرة في معيار ERC-1967 Proxy، وهو قاعدة شفرة OpenZeppelin المستخدمة على نطاق واسع للعقود الذكية القابلة للترقية. تم إنشاء 110,000 رمز Kinto مزيف من قبل المهاجمين على Arbitrum (ARB) واستخدمت لسحب الأموال من مجمعات السيولة Uniswap (UNI) وخزائن الإقراض Morpho (MORPHO).

من خلال "برنامج Phoenix"، جمعت Kinto مليون دولار من الديون واستأنفت التداول لاستقرار العمليات. ومع ذلك، أثبتت الديون المتزايدة، وظروف السوق الضعيف، وفقدان ثقة المستثمرين أنها لا يمكن التغلب عليها. توقفت جهود جمع التبرعات، ولم يتم دفع رواتب أعضاء الفريق منذ يوليو.

تعويض Kinto والخطوات التالية

تقول Kinto إنها جمعت حوالي 800,000 دولار من الأصول المتبقية في خزنة تسيطر عليها المؤسسة. ستذهب هذه الأموال أولاً إلى مقرضي Phoenix، الذين من المتوقع أن يستردوا حوالي 76% من رأس مالهم.

سيتلقى ضحايا الاختراق على Morpho ما يصل إلى 1,100 دولار لكل منهم من منحة حسن النية بقيمة 55,000 دولار ممولة شخصياً من مؤسس Kinto رامون ريكويرو. سيتم إعادة الاستردادات الإضافية من Ethereum (ETH) المسروقة، إذا نجحت، إلى الضحايا ثم مشاركتها مع المجتمع من خلال تصويت اللقطة.

لدى المستخدمين حتى 30 سبتمبر لسحب الأصول من Layer-2 الخاص بـ Kinto. بعد ذلك، سيتم نشر عقد مطالبة على الشبكة الرئيسية لـ Ethereum في أكتوبر للسماح للمستخدمين باسترداد الأرصدة. سيتم توزيع token airdrop ERA المجدول في 15 أكتوبر.

قصة تحذيرية لـ DeFi

إغلاق Kinto هو مجرد مثال آخر على المخاطر التي تواجهها مشاريع Layer-2 و DeFi، خاصة تلك التي تعتمد على العقود الذكية القابلة للترقية. أدى الاستغلال إلى تجديد الدعوات لإجراءات أمنية أكثر صرامة، وحماية أفضل للخزينة، ونماذج عائد مستدامة.

بالنسبة لـ Kinto، تأتي النهاية مع جهد لسداد ما يمكنها. "سنغلق بمسؤولية، ونعيد ما يمكننا اليوم، ونستمر في القتال من أجل الاستردادات غدًا،" كتب الفريق على X.