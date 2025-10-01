القضاء على الوقت الخطي

\ فكرة أن النجاح يستغرق وقتًا هي أكبر كذبة آمنت بها على الإطلاق.

فكرة أن حياتك يجب أن تزحف للأمام في خط مستقيم، من الحاضر إلى المستقبل، خطوة بعد خطوة، هي فكرة سخيفة.

واليوم، سأثبت لك ذلك.

هذه هي الحلقة 2 من موت الذات، السلسلة التي تقتل فيها النسخة الافتراضية من نفسك، التي بناها الآخرون، وتصمم وجودًا بقواعدك الخاصة.

لقد تم تدريبنا جميعًا على الاعتقاد بأن الأشياء الجيدة "تستغرق وقتًا". اعتدت أن أقول لنفسي: بعد 6 أشهر، بعد ممارسة كافية، سأشعر أخيرًا بالثقة. ولم أشكك في ذلك أبدًا.. لأن الجميع يقول ذلك.

لقد تعلمنا أنه من المفترض أن يكون بطيئًا.

مما يعني أن فكرة وصول النجاح بسرعة... تجعلك تشعر بالذنب فعليًا. كما لو أنك لم تكسبه.

انظر حولك. إنها في كل مكان.

تقول لنفسك: 'سأكون سعيدًا عندما أتقاعد،' كما لو أن الفرح لا يتحقق إلا بعد 40 عامًا من الانتظار. تقول: 'الحب يأتي عندما يحين الوقت المناسب،' كما لو أن التقويم يقرر متى تستحق التواصل.

هذا هو فخ الوقت الخطي. نحن لا نشكك فيه حتى. نحن فقط نقبل هذا الخط المستقيم من الحاضر إلى المستقبل، دائمًا نؤجل الحياة التي نريدها إلى وقت لاحق. إنه تكييف. ويبقينا عالقين.

وهنا أدركت.. ربما المشكلة ليست في. ربما القصة الكاملة للوقت نفسه مكسورة. وكلما تعمقت أكثر، رأيت المزيد.. الفيزياء، الكم، علم الأعصاب. كلهم يتفقون: الوقت الخطي وهم.

ولذلك... قتلته.

مجازيًا، بالتأكيد.. ولكن أيضًا في الممارسة. قتلت القصة التي قالت إن من أريد أن أكون هو دائمًا في نهاية الطريق. توقفت عن انتظار الإذن من التقويم. قررت أنه يجب أن يكون الآن.

قتلت الاعتقاد بأن من أريد أن أكون موجود فقط في المستقبل.

تفكيك وهم الوقت الخطي.

هذه الفكرة عن الوقت كخط مستقيم: الماضي، الحاضر، المستقبل، مكسورة. دعونا نحللها بالفعل مع بعض الأمثلة:

1. أينشتاين (النسبية)

أظهر أينشتاين أن الوقت ليس مطلقًا. إنه ينحني. إذا كنت تطير بالقرب من سرعة الضوء أو تجلس بجوار ثقب أسود، فإن الوقت يتباطأ بالنسبة لك مقارنة بشخص على الأرض. هذا يعني أنه لا توجد ساعة عالمية واحدة تدق لنا جميعًا. الوقت مرن. إنه نسبي.

لذا حتى الفيزياء تعترف بأن الوقت ليس سهمًا مستقيمًا واحدًا. يعتمد على مكان وجودك ومدى سرعة تحركك.

2. الكم (تأثير المراقب + السببية الرجعية)

على المستوى الكمي، لا تستقر الجسيمات في مكان واحد. إنها موجودة في احتمالات (نتائج متعددة في وقت واحد) حتى تتم ملاحظتها. في اللحظة التي تلاحظها فيها، تنهار تلك الاحتمالات إلى واقع واحد. تشير بعض التجارب حتى إلى أن القياسات المستقبلية يمكن أن تؤثر على الحالات السابقة. هذا يقلب سهم الوقت رأسًا على عقب تمامًا.

يمكن لمستقبلك أن يتردد صداه في ماضيك. الوقت ليس مجرد للأمام → إنه متشابك في جميع الاتجاهات.

3. علم الأعصاب (الذاكرة مقابل الخيال)

يستخدم دماغك نفس الدوائر العصبية بالضبط لتذكر الماضي وتخيل المستقبل. في الواقع، لا يمكنه التمييز بين لحظة متخيلة، ولحظة تعيشها بالفعل. هذا هو السبب في أن الذكرى المؤلمة تبدو حقيقية مرة أخرى عندما تتذكرها. ولماذا يمكن أن يشعر التصور الحي لمستقبلك وكأنه حدث بالفعل. داخل رأسك، الماضي والمستقبل هما نفس العملية حرفيًا.

أينشتاين ثنى الوقت. فيزياء الكم حطمته. علم الأعصاب يطمسه.

فلماذا نعيش كما لو كان لا يزال خطًا مستقيمًا؟

بعضنا فهم هذا بالفعل.. لقد فاتتنا فقط الإشارات.

بودكاست المفضل لدي يسمى *المؤسسون *بواسطة ديفيد سينرا. ما يفعله هذا الرجل هو قراءة سير ذاتية لأعظم رواد الأعمال في التاريخ ثم تكثيفها في محادثات مدتها ساعة واحدة.

لقد استمعت إلى جميع الحلقات الـ 399. أساسًا، أكثر من 400 ساعة في رؤوس أعظم البناة في التاريخ.

وهنا النمط الأول عبر كل واحد منهم: لقد أصبحوا قبل أن يكونوا:

جيف بيزوس تصرف كما لو أن أمازون ستكون أكبر شركة في العالم عندما كانت مجرد متجر كتب عبر الإنترنت مغبر.

إيلون ماسك أطلق على نفسه اسم "رجل الصواريخ" عندما كانت SpaceX لا تزال تنفجر على منصة الإطلاق.

كاني أعلن أنه الأعظم قبل أن يحصل على جائزة جرامي.

لكن الأمر لا يقتصر عليهم.

والت ديزني اصطحب الناس عبر أراضي أناهايم الفارغة في كاليفورنيا، واصفًا الألعاب كما لو كان ديزني لاند قد بُني بالفعل.

ديفيد أوجيلفي كتب بيانات عن كونه أفضل وكالة إعلانية في العالم قبل وقت طويل من أن يكون لديه العملاء لدعم ذلك.

إستي لودر حملت نفسها كما لو كانت تدير إمبراطورية عالمية عندما كانت لا تزال توزع عينات مجانية.

إنزو فيراري تحدث عن فيراري كما لو كانت خالدة قبل أن يهتم أي شخص.

ستيف جوبز دفع فريقه بما أسموه "مجال تشويه الواقع". كان يجبرهم على التصرف كما لو أن الآيفون موجود بالفعل، وكانت مهمتهم فقط هي اللحاق بالركب.

لم يكن أي منهم عالقًا في الوقت الخطي.

يقول الوقت الخطي: اذهب خطوة بخطوة، من A إلى Z، تسلق السلم، انتظر دورك. لكن هؤلاء الأشخاص لم يضيعوا الطاقة على الكيفية. حصلوا على وضوح مطلق حول الماهية، واضطرت الكيفية إلى اللحاق بالركب.

وهذا هو المفتاح: الوضوح يطوي الوقت.

إذن السؤال هو: كيف تطوي الوقت؟ لا يمكنك فقط معرفة هذا.. أنت بحاجة إلى وسيلة لعيشه.

لقد كنت مهووسًا بهذا خلال الأشهر القليلة الماضية. لهذا السبب بنيت مجلة القيد المزدوج. إنها المشرط لقتل الوقت الخطي.

دعني أشرح بالضبط كيف تعمل، وكيف يمكنك استخدامها بنفسك. أي مجلة تصلح لهذا.

مجلة القيد المزدوج

\ إليك كيف يعمل الوقت الخطي:

\ لديك أنت، تكتب في المجلة عن الأشياء التي تريد القيام بها اليوم. ربما تجرؤ حتى على الكتابة عن الأشياء التي ترغب في القيام بها يومًا ما.

كم من المال تريد أن تكسب

مدى الثقة التي تريد أن تشعر بها

أي بلد آخر ترغب في زيارته

في الطرف الآخر من السهم هو أنت المستقبلي. هذا المستقبل ليس أنت في الحاضر، إنه أمل، شيء يمكن أن يحدث محتملاً، تصلي من أجله. يبدو بعيدًا، مزيفًا،