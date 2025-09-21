كيفن دورانت يستعيد بيتكوين اشتراه بسعر 650 دولار، بزيادة تتجاوز 17,700%، بعد ما يقرب من عقد

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "كيفن دورانت يستعيد بيتكوين اشتراه بسعر 650 دولارًا، بزيادة تتجاوز 17,700% بعد ما يقرب من عقد" على موقع BitcoinEthereumNews.com. استعاد لاعب الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) كيفن دورانت الوصول إلى بيتكوين الخاص به مرة أخرى، بعد أن تم حظره من حساب Coinbase الخاص به لما يقرب من عقد. خلال ذلك الوقت، ارتفع سعر BTC بأكثر من 17,700%. "لقد أصلحنا هذا. اكتمل استرداد الأصل،" نشر الرئيس التنفيذي لـ Coinbase براين أرمسترونج على X، ردًا على تغريدة انتشرت حول مشاكل وصول دورانت. تأتي عملية الاسترداد بعد أيام من مناقشة دورانت وشريكه التجاري، ريتش كلاينمان، لمشكلة الحظر في مؤتمر Game Plan التابع لـ CNBC. قال كلاينمان: "إنها مجرد عملية لم نتمكن من معرفة كيفية حلها". ومع ذلك، لاحظ أن "بيتكوين يستمر في الارتفاع... لذا، أعني، أنه أفادنا فقط". اشترى دورانت بيتكوين في عام 2016 بعد أن سمع عنه من زملائه في فريق جولدن ستيت واريورز. في ذلك الوقت، كان تداول بيتكوين بين 360 دولارًا و1,000 دولار، ويُقدر أن دورانت اشتراه بحوالي 650 دولارًا للعملة الواحدة. وهو الآن يحوم قرب 116,000 دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. لم يكشف دورانت ولا كلاينمان عن حجم ممتلكاته. دورانت وكلاينمان من المستثمرين في Coinbase وقد روجوا للشركة من خلال وسيلة الإعلام الخاصة بهم، Boardroom. تأتي هذه الحلقة وسط تزايد الإحباط بين بعض مستخدمي Coinbase، الذين ادعوا أنهم واجهوا مشاكل مماثلة في استعادة الوصول إلى الحساب أو الحصول على مساعدة من دعم العملاء. اعترف أرمسترونج بالانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن الشركة "تضع تركيزًا كبيرًا" على تحسين دعم العملاء. المصدر: https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decadeظهر منشور "كيفن دورانت يستعيد بيتكوين اشتراه بسعر 650 دولارًا، بزيادة تتجاوز 17,700% بعد ما يقرب من عقد" على موقع BitcoinEthereumNews.com. استعاد لاعب الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) كيفن دورانت الوصول إلى بيتكوين الخاص به مرة أخرى، بعد أن تم حظره من حساب Coinbase الخاص به لما يقرب من عقد. خلال ذلك الوقت، ارتفع سعر BTC بأكثر من 17,700%. "لقد أصلحنا هذا. اكتمل استرداد الأصل،" نشر الرئيس التنفيذي لـ Coinbase براين أرمسترونج على X، ردًا على تغريدة انتشرت حول مشاكل وصول دورانت. تأتي عملية الاسترداد بعد أيام من مناقشة دورانت وشريكه التجاري، ريتش كلاينمان، لمشكلة الحظر في مؤتمر Game Plan التابع لـ CNBC. قال كلاينمان: "إنها مجرد عملية لم نتمكن من معرفة كيفية حلها". ومع ذلك، لاحظ أن "بيتكوين يستمر في الارتفاع... لذا، أعني، أنه أفادنا فقط". اشترى دورانت بيتكوين في عام 2016 بعد أن سمع عنه من زملائه في فريق جولدن ستيت واريورز. في ذلك الوقت، كان تداول بيتكوين بين 360 دولارًا و1,000 دولار، ويُقدر أن دورانت اشتراه بحوالي 650 دولارًا للعملة الواحدة. وهو الآن يحوم قرب 116,000 دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. لم يكشف دورانت ولا كلاينمان عن حجم ممتلكاته. دورانت وكلاينمان من المستثمرين في Coinbase وقد روجوا للشركة من خلال وسيلة الإعلام الخاصة بهم، Boardroom. تأتي هذه الحلقة وسط تزايد الإحباط بين بعض مستخدمي Coinbase، الذين ادعوا أنهم واجهوا مشاكل مماثلة في استعادة الوصول إلى الحساب أو الحصول على مساعدة من دعم العملاء. اعترف أرمسترونج بالانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن الشركة "تضع تركيزًا كبيرًا" على تحسين دعم العملاء. المصدر: https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade

كيفن دورانت يستعيد بيتكوين اشتراه بسعر 650 دولار، بزيادة تتجاوز 17,700%، بعد ما يقرب من عقد

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 00:40
NEAR
NEAR$2.54-1.39%
1
1$0.01957-14.76%
Threshold
T$0.01229-2.14%
Bitcoin
BTC$101,790.32-1.14%
Moonveil
MORE$0.00394+1.62%
Nowchain
NOW$0.00233+0.86%

لاعب الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) كيفن دورانت استعاد الوصول إلى بيتكوين الخاص به، بعد أن تم حظره من حساب Coinbase لما يقرب من عقد. خلال تلك الفترة، ارتفع سعر BTC بأكثر من 17,700%.

"لقد أصلحنا هذا. اكتمل استرداد الأصل،" نشر الرئيس التنفيذي لـ Coinbase براين أرمسترونج على X، رداً على تغريدة انتشرت حول مشاكل وصول دورانت.

يأتي الاسترداد بعد أيام من مناقشة دورانت وشريكه التجاري، ريتش كليمان، لمشكلة الحظر في مؤتمر Game Plan التابع لـ CNBC. قال كليمان: "إنها مجرد عملية لم نتمكن من حلها". ومع ذلك، لاحظ أن "بيتكوين يستمر في الارتفاع... لذا، أعني، لقد استفدنا منها فقط."

اشترى دورانت بيتكوين في عام 2016 بعد أن سمع عنها من زملائه في فريق غولدن ستيت واريورز. في ذلك الوقت، كان تداول بيتكوين بين 360 دولارًا و1,000 دولار، ويقدر أن دورانت اشتراها بحوالي 650 دولارًا للعملة الواحدة.

وهي الآن تحوم قرب 116,000 دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. لم يكشف دورانت أو كليمان عن حجم ممتلكاته.

دورانت وكليمان من المستثمرين في Coinbase وقد روجوا للشركة من خلال منفذهم الإعلامي، Boardroom.

تأتي هذه الحلقة وسط تزايد الإحباط بين بعض مستخدمي Coinbase، الذين ادعوا أنهم واجهوا مشاكل مماثلة في استعادة الوصول إلى الحساب أو الحصول على مساعدة من دعم العملاء. اعترف أرمسترونج بالانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن الشركة "تضع تركيزًا كبيرًا" على تحسين دعم العملاء.

المصدر: https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,790.30
$101,790.30$101,790.30

-0.44%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,408.79
$3,408.79$3,408.79

-0.56%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-1.62%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3718
$2.3718$2.3718

+0.15%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11146
$0.11146$0.11146

+4.15%