كيفن دورانت يستعيد بيتكوين اشتراه بسعر 650 دولار، بزيادة تتجاوز 17,700%، بعد ما يقرب من عقد

لاعب الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) كيفن دورانت استعاد الوصول إلى بيتكوين الخاص به، بعد أن تم حظره من حساب Coinbase لما يقرب من عقد. خلال تلك الفترة، ارتفع سعر BTC بأكثر من 17,700%.

"لقد أصلحنا هذا. اكتمل استرداد الأصل،" نشر الرئيس التنفيذي لـ Coinbase براين أرمسترونج على X، رداً على تغريدة انتشرت حول مشاكل وصول دورانت.

يأتي الاسترداد بعد أيام من مناقشة دورانت وشريكه التجاري، ريتش كليمان، لمشكلة الحظر في مؤتمر Game Plan التابع لـ CNBC. قال كليمان: "إنها مجرد عملية لم نتمكن من حلها". ومع ذلك، لاحظ أن "بيتكوين يستمر في الارتفاع... لذا، أعني، لقد استفدنا منها فقط."

اشترى دورانت بيتكوين في عام 2016 بعد أن سمع عنها من زملائه في فريق غولدن ستيت واريورز. في ذلك الوقت، كان تداول بيتكوين بين 360 دولارًا و1,000 دولار، ويقدر أن دورانت اشتراها بحوالي 650 دولارًا للعملة الواحدة.

وهي الآن تحوم قرب 116,000 دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. لم يكشف دورانت أو كليمان عن حجم ممتلكاته.

دورانت وكليمان من المستثمرين في Coinbase وقد روجوا للشركة من خلال منفذهم الإعلامي، Boardroom.

تأتي هذه الحلقة وسط تزايد الإحباط بين بعض مستخدمي Coinbase، الذين ادعوا أنهم واجهوا مشاكل مماثلة في استعادة الوصول إلى الحساب أو الحصول على مساعدة من دعم العملاء. اعترف أرمسترونج بالانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن الشركة "تضع تركيزًا كبيرًا" على تحسين دعم العملاء.