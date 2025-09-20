كيفن دورانت يستعيد الوصول إلى البيتكوين بعد سنوات

استعاد نجم الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) كيفن دورانت أخيرًا السيطرة على محفظة بيتكوين المفقودة منذ فترة طويلة بعد ما يقرب من عشر سنوات من عدم القدرة على الوصول إلى حسابه في Coinbase. أثارت هذه العودة إلى أصوله من العملات المشفرة نقاشًا واسعًا داخل مجتمع العملات الرقمية، مسلطة الضوء على تعقيدات وطبيعة تقلبات سوق العملات المشفرة فيما يتعلق بالأمن الرقمي. [...]
المصدر: https://en.bitcoinhaber.net/kevin-durant-recovers-bitcoin-access-after-years