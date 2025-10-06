انخفاض عناوين حيتان Kaspa إلى مستوى قياسي منخفض - ولكن إليك لماذا ليس كله سوق هابط

تُظهر بيانات على السلسلة الخاصة بـKaspa تحولاً مثيراً للاهتمام هذا الأسبوع. انخفض عدد العناوين التي تحتجز 10 ملايين أو أكثر من KAS إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقاً للبيانات التي شاركها Kaspa Daily. للوهلة الأولى، يبدو ذلك سلبياً، حيث أن انخفاض عدد الحيتان غالباً ما يعني أن كبار الحائزين يقومون بتصفية استثماراتهم. لكن هذا ليس ما يحدث فعلاً تُظهر بيانات على السلسلة الخاصة بـKaspa تحولاً مثيراً للاهتمام هذا الأسبوع. انخفض عدد العناوين التي تحتجز 10 ملايين أو أكثر من KAS إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقاً للبيانات التي شاركها Kaspa Daily. للوهلة الأولى، يبدو ذلك سلبياً، حيث أن انخفاض عدد الحيتان غالباً ما يعني أن كبار الحائزين يقومون بتصفية استثماراتهم. لكن هذا ليس ما يحدث فعلاً