سهم كاكاو (035720.KS): ينخفض بنسبة 5.85% خلال الأسبوع الماضي مع مواجهة إعادة تصميم كاكاوتوك انتقادات

بواسطة: Coincentral
2025/09/30 22:29
الملخصات السريعة;

  • انخفض سهم كاكاو بنسبة 5.85% الأسبوع الماضي، متأثراً برد الفعل السلبي تجاه إعادة تصميم KakaoTalk ومخاوف الخصوصية.
  • اشتكى المستخدمون من أن الواجهة الجديدة بنمط التغذية كشفت الكثير من البيانات، مما دفع كاكاو لاستعادة الميزات القديمة.
  • تواجه كاكاو أيضًا منافسة في مجال التنقل، مع إطلاق أوبر لبرنامج عضوية منافس لخدمة طلب السيارات.
  • يمكن أن يعزز تكامل ChatGPT القائم على الذكاء الاصطناعي النمو طويل المدى، لكن المستثمرين لا يزالون حذرين بشأن مشاركة المستخدمين على المدى القريب.

شهد عملاق الإنترنت الكوري الجنوبي كاكاو كورب (035720.KS) انخفاضًا في سعر سهمه بنسبة 5.85% خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل انخفاض إضافي بنسبة 1.16% عند إغلاق يوم الاثنين عند ₩59,600.

يأتي هذا الانخفاض وسط تصاعد رد الفعل السلبي ضد إعادة تصميم KakaoTalk المثير للجدل، والذي قدم واجهة بنمط التغذية انتقدها العديد من المستخدمين باعتبارها متطفلة وأقرب إلى منصة وسائط اجتماعية منها إلى تطبيق مراسلة خاص.

تتمحور احتجاجات المستخدمين حول مخاوف الخصوصية وسهولة الاستخدام. يجادل النقاد بأن التحديث يكشف الكثير من المعلومات الشخصية مع تقليل الوظيفة الأساسية للتطبيق كخدمة مراسلة. أعلنت كاكاو منذ ذلك الحين عن خطط للتراجع عن العديد من التغييرات، بما في ذلك استعادة علامة تبويب "الأصدقاء" الشهيرة إلى تنسيقها الأصلي والسماح للمستخدمين بالتبديل بين أنماط العرض القديمة والجديدة.

Kakao Corp. (035720.KS)

تأثير السوق ومشاعر المستثمرين

استجاب المستثمرون بحذر للضجة، حيث يشير المحللون إلى أنه في حين أن استجابة كاكاو السريعة قد تحد من الضرر السمعي، فإن الحادث يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستخدم في نظام بيئي رقمي مشبع.

تعرضت الأسهم للضغط ليس فقط بسبب استياء المستخدمين ولكن أيضًا بسبب تزايد المنافسة في خدمات المراسلة والتنقل. أطلقت كاكاو موبيليتي مؤخرًا برنامج عضوية مدفوع،

أعضاء كاكاو تي، الذي يقدم مزايا للركاب ومالكي السيارات. لكن مع إعلان أوبر عن عضويتها المنافسة "أوبر ون" بنفس السعر، يخشى المستثمرون من تكثيف ضغوط الهامش في مجال خدمات طلب السيارات.

مقامرة كاكاو بالذكاء الاصطناعي مع ChatGPT

مع إضافة طبقة أخرى من التعقيد، تحاول كاكاو في الوقت نفسه إعادة اختراع جريئة لمنصتها الرئيسية. في الأسبوع الماضي فقط، كشفت الشركة أن ChatGPT سيتم دمجه مباشرة في KakaoTalk بدءًا من أكتوبر. يمثل هذا أحد أكثر ترقيات التطبيق طموحًا، مما يشير إلى طموح كاكاو الأوسع للتطور إلى "تطبيق خارق" متعدد الوظائف.

وصف الرئيس التنفيذي تشونغ شين-أ التكامل بأنه "لحظة محورية"، واعدًا المستخدمين بالوصول السلس إلى النظام البيئي الأوسع لكاكاو، من الحجوزات والهدايا إلى بث الموسيقى. ردد المديرون التنفيذيون في OpenAI هذا التفاؤل، واصفين الخطوة بأنها خطوة حاسمة في دمج الذكاء الاصطناعي العالمي في الحياة الكورية اليومية.

على الرغم من الضجة، يحذر المحللون من أن تحول الذكاء الاصطناعي لن يعوض على الفور الانخفاضات قصيرة المدى في مشاركة المستخدم. وفقًا لبيانات مؤشر الجوال، انخفض متوسط الوقت المستغرق على KakaoTalk بنسبة 16% بين عامي 2021 و2025، مما يؤكد الحاجة الملحة وراء التجديد الرقمي لكاكاو.

التعافي أم الصراعات المطولة؟

لا يزال KakaoTalk يتباهى بما يقرب من 49 مليون مستخدم نشط شهريًا، مما يغطي بشكل فعال سكان كوريا الجنوبية. ومع ذلك، فإن المنصة تفقد أرضية أمام اللاعبين العالميين مثل يوتيوب وإنستغرام من حيث الوقت المستغرق لكل مستخدم.

يسلط رد الفعل السلبي لإعادة التصميم، جنبًا إلى جنب مع تصلب المنافسة في مجال التنقل والتجارة الإلكترونية، الضوء على الحبل المشدود الذي يجب على كاكاو أن تسير عليه بين الابتكار ورضا المستخدم.

سيعتمد استقرار السهم على عاملين: مدى سلاسة إدارة كاكاو للتراجع عن عناصر التصميم غير الشعبية، وما إذا كان تحولها المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يعيد إشعال ولاء المستخدم ويقدم مصادر جديدة للتحويل النقدي. في الوقت الحالي، لا يزال المستثمرون يراقبون، حيث تتنقل الشركة بين إصلاح الثقة في الداخل ومتابعة طموحات الذكاء الاصطناعي العالمية الطموحة.

 

ظهر المنشور Kakao (035720.KS) Stock: Falls 5.85% in Past Week as KakaoTalk Redesign Faces Backlash لأول مرة على CoinCentral.

