أحدث أغنية لجاستن بيبر في قائمة أفضل 10 أغاني تثبت قوته المستمرة في الإذاعة

تتسلق أغنية جاستن بيبر "Daisies" إلى قائمة كبار المتداولين على أغاني الراديو، مضيفة نجاحًا آخر إلى مسيرته المهنية حيث يجذب Swag II اهتمامًا متجددًا بكتالوجه. إنجلوود، كاليفورنيا - 13 فبراير: حضر المغني جاستن بيبر مباراة السوبر بول LVI بين لوس أنجلوس رامز وسينسيناتي بنغالز في ملعب SoFi في 13 فبراير 2022 في إنجلوود، كاليفورنيا. (تصوير: كيفن سي. كوكس/جيتي إيماجز) جيتي إيماجز

يرتد ألبوم جاستن بيبر الأخير Swag على المخططات ويرتفع بعد أن أعاد المغني إصدار المجموعة كنسخة فاخرة بعنوان Swag II. المشروع هو في الأساس مجموعتان كاملتان مدمجتان، وتساعد مبيعات وتدفقات كلا المشروعين - وخاصة الإصدار الأخير - على تسلقه في عدد من التصنيفات في الولايات المتحدة.

بينما قدم بيبر للمعجبين أكثر من 20 مسارًا جديدًا في Swag II، لا يزال التركيز عندما يتعلق الأمر بالمخططات على الأغاني المنفردة من Swag. "Daisies"، أول قطعة ترويجية تم دفعها من الألبوم الكامل الأول، ترتفع مرة أخرى في تصنيفات متعددة وتدخل قائمة كبار المتداولين على العديد من إحصاءات الراديو، مما يكسب بيبر نجاحًا آخر في مسيرته المهنية.

أغنية جاستن بيبر "Daisies" تدخل قائمة كبار المتداولين

تصل "Daisies" أخيرًا إلى قائمة كبار المتداولين على قائمة أغاني الراديو، وهي قائمة بيلبورد لأكثر المسارات نجاحًا عبر جميع محطات الراديو، بغض النظر عن النوع أو اللغة، في الولايات المتحدة. في هذا الإطار، تنمو "Daisies" من المركز 11 إلى المركز 7.

تدخل نفس الأغنية أيضًا أعلى مستوى في تصنيف البث الإذاعي للبوب للكبار للمرة الأولى، متقدمة من المركز 11 إلى المركز 9، وتأتي في مساحات قليلة تحت المكان الذي تهبط فيه على قائمة أغاني الراديو.

جاستن بيبر يضيف نجاحات جديدة في قائمة كبار المتداولين مع "Daisies"

يجمع بيبر إنجازًا هامًا وهو الوصول إلى قائمة كبار المتداولين للمرة الخامسة عشرة على قائمة البث الإذاعي للبوب للكبار. وصل أيقونة البوب الكندية إلى 22 من كبار المتداولين على قائمة أغاني الراديو. لقد وصل إلى المركز الأول خمس مرات في كلتا القائمتين، ولكن بمجموعة مختلفة من المسارات.

أغنية جاستن بيبر "Daisies" تتسلق عاليًا

تصل "Daisies" أيضًا إلى مستوى جديد مرتفع في تصنيف البث الإذاعي للبوب، وهو الأكثر تنافسية من بين قوائم راديو البوب الثلاث لـ بيلبورد، حيث تتقدم القطعة شمالًا من المركز 5 إلى المركز 4. في الوقت نفسه، تتراجع الأغنية في قائمة البوب المعاصر للكبار، متراجعة مركزًا واحدًا من أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو المركز 21.

"Daisies" في خضم أسبوع كبير على المخططات، وهو أمر مذهل بالنظر إلى حقيقة أنها واجهت منافسة شديدة من أحدث أغاني بيبر. مع وصول المسار إلى نقاط عالية جديدة في تصنيفات الراديو المتعددة، فإنه يعود أيضًا إلى قائمة كبار المتداولين على Hot 100 ويتقدم من المركز 26 إلى المركز 19 على قائمة أغاني البث.