عاجل! الثور الكبير مايكل سايلور يقدم إعلانه طويل الانتظار عن بيتكوين (BTC)! إليكم التفاصيل...

استمرارًا لمشترياتها الأسبوعية، قامت MicroStrategy (استراتيجية) بعملية شراء أسبوعية لـ بيتكوين (BTC) وأعلنت أنها اشترت 1,955 BTC الأسبوع الماضي. وفقًا لذلك، اشترت MicroStrategy 1,955 BTC بقيمة 217.4 مليون دولار بمتوسط سعر 111,196 دولار. أعلن مؤسس استراتيجية مايكل سايلور الخبر عبر منشور على حسابه في X. "اشترت استراتيجية 1,955 BTC بما يقارب 217.4 مليون دولار، بما يقارب 111,196 دولار لكل بيتكوين، مما أدى إلى عائد BTC بنسبة 25.8% في عام 2025 حتى تاريخه. اعتبارًا من 07/09/2025، نحتفظ بـ 638,460 BTC تم شراؤها بما يقارب 47.17 مليار دولار بمتوسط سعر 73,880 دولار لكل بيتكوين." *هذه ليست نصيحة استثمارية. المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/just-in-major-bull-michael-saylor-makes-his-long-anticipated-bitcoin-btc-announcement-here-are-the-details/