عاجل! الثور الكبير مايكل سايلور يقدم إعلانه طويل الانتظار عن بيتكوين (BTC)! إليكم التفاصيل...

استمرارًا لمشترياتها الأسبوعية، قامت MicroStrategy (تجمع الاستراجية) بشراء البيتكوين (BTC) الأسبوعي وأعلنت أنها اشترت 1,955 BTC الأسبوع الماضي.
وفقًا لذلك، اشترت MicroStrategy 1,955 BTC بقيمة 217.4 مليون دولار بمتوسط سعر 111,196 دولار.
أعلن مؤسس الاستراجية مايكل سايلور الخبر عبر منشور على حسابه في X.
