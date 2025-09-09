البورصةDEX+
الين الياباني ضعيف وأداؤه دون المستوى - سكوتيابنك

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:04
الين الياباني (JPY) ضعيف، منخفض بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي (USD) وأداؤه أقل من جميع عملات مجموعة العشر في بداية الأسبوع، وفقًا لتقرير كبير استراتيجيي تداول العملات الأجنبية في بنك سكوشيا، شون أوزبورن وإريك ثيوريت.

الأسواق تدرس رد فعل بنك اليابان على نية رئيس الوزراء إيشيبا بالتنحي

"التطورات السياسية تضغط على الين مع استيعاب الأسواق لإعلان رئيس الوزراء إيشيبا يوم الأحد عن نيته المغادرة في الأسابيع المقبلة. من المرجح أن يكون احتمال تجدد عدم اليقين السياسي عاملاً في اعتبارات بنك اليابان أثناء صياغتهم للتحول نحو سياسة أكثر تشددًا."

"لقد أوقف بنك اليابان دورة التشديد خلال الربيع والصيف، على خلفية عدم اليقين التجاري والسياسي، وكذلك اضطرابات سوق السندات. يظل زوج الدولار/الين في نطاق محدود، وتظل العوامل الأساسية داعمة للين (انخفاض الدولار/الين). نتطلع إلى نطاق قصير المدى بين مستوى الدعم عند 147.37 (المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا) ومستوى المقاومة عند 148.83 (المتوسط المتحرك لـ 200 يوم)."

المصدر: https://www.fxstreet.com/news/jpy-is-weak-and-underperforming-scotiabank-202509081159

