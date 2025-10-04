جيتس يحصلون لغلين على أول فوز له؛ كولتس وفايكنغز يتقدمون

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "Jets Get Glenn His First Victory; Colts, Vikings Roll" على BitcoinEthereumNews.com. لقد اندفع لاعب كرة القدم الأمريكية الجديد لفريق نيويورك جيتس جاستن فيلدز لتسجيل ثلاثة أهداف هذا الموسم. (صورة AP/دوغ موراي) حقوق النشر 2025 لوكالة أسوشيتد برس. جميع الحقوق محفوظة. يبدأ فريق نيويورك جيتس سلسلة من ثلاث مباريات على أرضه ضد دالاس كاوبويز هذا الأسبوع، وبعد بدايات غير ناجحة على أرضه ضد بيتسبرغ وبافالو، تبدو هذه أفضل فرصة لمنح المدرب الجديد آرون غلين أول فوز له. سيقدم كليفلاند براونز لاعب كرة القدم الأمريكية المبتدئ ديلون غابرييل عندما يلعبون ضد مينيسوتا فايكنغز في ملعب توتنهام هوتسبر في لندن يوم الأحد. سيحل غابرييل محل المخضرم جو فلاكو لإحياء هجوم سجل 53 نقطة فقط في مبارياته الأربع الأولى. انقطعت سلسلة انتصارات إنديانابوليس المكونة من ثلاث مباريات في لوس أنجلوس رامز مؤخرًا لكنه يتطلع إلى العودة على أرضه ضد منافس أضعف هذا الأسبوع، لاس فيغاس رايدرز. دالاس كاوبويز (1-2-1) ضد نيويورك جيتس (0-4) الأحد، FOX، الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة منح فريق جيتس لاعب كرة القدم الأمريكية الجديد جاستن فيلدز السيطرة على الهجوم، وقد انطلق بها. (عذرًا.) في المباراتين اللتين كان فيهما فيلدز بصحة جيدة، حقق 573 ياردة في إجمالي الهجوم، مع 129 ياردة وثلاثة أهداف على الأرض. لم يتوصل كاوبويز بعد إلى طريقة لإيقاف أي شخص. سجل باكرز 40 نقطة ضدهم الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين من تسجيل جاينتس 37 نقطة. بدأ يبدو كما لو أن إيغلز قرروا السيطرة على الكرة ضد كاوبويز حتى النهاية بدلاً من رفع النتيجة في فوزهم 24-20 على أرض مبللة في افتتاح الموسم. سجل كاوبويز 1-1-1 في مبارياتهم الثلاث الأخيرة على الرغم من تلقيهم 108 نقاط. على الرغم من أن جيتس لم يحقق أي فوز، إلا أنهم يحظون باحترام 2-2 ضد الانتشار وتجاوزوا في ثلاث من مبارياتهم...ظهر المنشور "Jets Get Glenn His First Victory; Colts, Vikings Roll" على BitcoinEthereumNews.com. لقد اندفع لاعب كرة القدم الأمريكية الجديد لفريق نيويورك جيتس جاستن فيلدز لتسجيل ثلاثة أهداف هذا الموسم. (صورة AP/دوغ موراي) حقوق النشر 2025 لوكالة أسوشيتد برس. جميع الحقوق محفوظة. يبدأ فريق نيويورك جيتس سلسلة من ثلاث مباريات على أرضه ضد دالاس كاوبويز هذا الأسبوع، وبعد بدايات غير ناجحة على أرضه ضد بيتسبرغ وبافالو، تبدو هذه أفضل فرصة لمنح المدرب الجديد آرون غلين أول فوز له. سيقدم كليفلاند براونز لاعب كرة القدم الأمريكية المبتدئ ديلون غابرييل عندما يلعبون ضد مينيسوتا فايكنغز في ملعب توتنهام هوتسبر في لندن يوم الأحد. سيحل غابرييل محل المخضرم جو فلاكو لإحياء هجوم سجل 53 نقطة فقط في مبارياته الأربع الأولى. انقطعت سلسلة انتصارات إنديانابوليس المكونة من ثلاث مباريات في لوس أنجلوس رامز مؤخرًا لكنه يتطلع إلى العودة على أرضه ضد منافس أضعف هذا الأسبوع، لاس فيغاس رايدرز. دالاس كاوبويز (1-2-1) ضد نيويورك جيتس (0-4) الأحد، FOX، الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة منح فريق جيتس لاعب كرة القدم الأمريكية الجديد جاستن فيلدز السيطرة على الهجوم، وقد انطلق بها. (عذرًا.) في المباراتين اللتين كان فيهما فيلدز بصحة جيدة، حقق 573 ياردة في إجمالي الهجوم، مع 129 ياردة وثلاثة أهداف على الأرض. لم يتوصل كاوبويز بعد إلى طريقة لإيقاف أي شخص. سجل باكرز 40 نقطة ضدهم الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين من تسجيل جاينتس 37 نقطة. بدأ يبدو كما لو أن إيغلز قرروا السيطرة على الكرة ضد كاوبويز حتى النهاية بدلاً من رفع النتيجة في فوزهم 24-20 على أرض مبللة في افتتاح الموسم. سجل كاوبويز 1-1-1 في مبارياتهم الثلاث الأخيرة على الرغم من تلقيهم 108 نقاط. على الرغم من أن جيتس لم يحقق أي فوز، إلا أنهم يحظون باحترام 2-2 ضد الانتشار وتجاوزوا في ثلاث من مبارياتهم...

جيتس يحصلون لغلين على أول فوز له؛ كولتس وفايكنغز يتقدمون

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 07:01
GET
GET$0.001071-2.98%
COM
COM$0.005501-7.14%
Seed.Photo
PHOTO$0.4281-9.83%
SQUID MEME
GAME$43.6671+0.29%
LooksRare
LOOKS$0.006069-15.35%

سجل لاعب نيويورك جيتس الجديد جاستن فيلدز ثلاثة أهداف جرياً هذا الموسم. (صورة AP/دوغ موراي)

حقوق النشر 2025 لوكالة أسوشيتد برس. جميع الحقوق محفوظة.

يبدأ فريق نيويورك جيتس سلسلة من ثلاث مباريات على أرضه ضد دالاس كاوبويز هذا الأسبوع، وبعد بدايات غير ناجحة على أرضه ضد بيتسبرغ وبافالو، تبدو هذه أفضل فرصة لمنح المدرب الجديد آرون غلين أول انتصار له.

سيقدم كليفلاند براونز لاعب الوسط المبتدئ ديلون غابرييل عندما يواجهون مينيسوتا فايكنغز في ملعب توتنهام هوتسبر في لندن يوم الأحد.

سيحل غابرييل محل المخضرم جو فلاكو لإحياء هجوم سجل 53 نقطة فقط في مبارياته الأربع الأولى.

انقطعت سلسلة انتصارات إنديانابوليس المكونة من ثلاث مباريات أمام لوس أنجلوس رامز، لكنه يتطلع إلى العودة على أرضه ضد منافس أضعف هذا الأسبوع، لاس فيغاس رايدرز.

دالاس كاوبويز (1-2-1) ضد نيويورك جيتس (0-4)

الأحد، FOX، 1 مساءً بتوقيت الشرق

منح فريق جيتس لاعب الوسط الجديد جاستن فيلدز السيطرة على الهجوم، وقد تعامل معها بشكل جيد. (عذراً.) في المباراتين اللتين كان فيهما فيلدز بصحة جيدة، حقق 573 ياردة في إجمالي الهجوم، منها 129 ياردة وثلاثة أهداف على الأرض.

لم يتمكن كاوبويز بعد من إيجاد طريقة لإيقاف أي فريق. سجل باكرز 40 نقطة ضدهم الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين من تسجيل جاينتس 37 نقطة. يبدو أن إيغلز قرروا السيطرة على الكرة ضد كاوبويز بدلاً من زيادة النتيجة في فوزهم 24-20 على أرض مبللة في افتتاح الموسم.

سجل كاوبويز 1-1-1 في مبارياتهم الثلاث الأخيرة رغم استقبالهم 108 نقطة.

على الرغم من أن جيتس لم يحقق أي فوز، إلا أنهم حققوا 2-2 محترمة ضد انتشار الأسعار وتجاوزوا في ثلاث من مبارياتهم الأربع الأولى. دالاس سجل 1-4-1 في آخر ست مباريات له ضد الرقم.

انتشار الأسعار: كاوبويز، -1 1/2

خط المال: كاوبويز -134، جيتس +114

المجموع: -47 1/2

اللعب: جيتس

مينيسوتا فايكنغز (2-2) ضد كليفلاند براونز (1-3)

الأحد، شبكة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، 9:30 صباحاً بتوقيت الشرق

غابرييل ليس الوافد الجديد الوحيد في هذه المواجهة. سيبدأ كارسون وينتز مباراته الثالثة على التوالي مع فايكنغز بدلاً من ج.ج. مكارثي، الذي تميزت مسيرته بإصابات مضعفة.

كليفلاند هو الفريق الوحيد في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) الذي سجل أقل من 18 نقطة في كل من مبارياته الأربع الأولى، وهو السبب الواضح لتحول براونز إلى غابرييل، اختيار الجولة الثالثة.

لكن مواجهة غابرييل البالغ طوله 5 أقدام و11 بوصة ضد منسق دفاع مينيسوتا بريان فلوريس ليست مواجهة مواتية. حقق فايكنغز على الأقل إسقاطين في آخر ثماني مباريات لهم، وهي أطول سلسلة في الدوري.

خبرة وينتز ستحدث فرقاً.

سجل براونز 1-9 مباشرة و2-8 ضد انتشار الأسعار في آخر 10 مباريات لهم.

انتشار الأسعار: فايكنغز -3 1/2

خط المال: فايكنغز -188، براونز -158

المجموع: -35 1/2

اللعب: فايكنغز -3 1/2

لاس فيغاس رايدرز (1-3) ضد إنديانابوليس كولتس (3-1)

الأحد، FOX، 1 مساءً بتوقيت الشرق

يبدو أن مدرب كولتس شين ستايشن قد فك شفرة لاعب الوسط دانيال جونز، الذي تبدو صعوباته في نيويورك مرتبطة أكثر فأكثر بالمجموعة التي كان يلعب معها وليس بقدراته.

يمتلك كولتس تهديداً كبيراً في الجري متمثلاً في لاعب الوسط جوناثان تايلور، الذي حقق أعلى معدل في الدوري بـ 414 ياردة وثلاثة أهداف.

يجعل تهديد الجري الأمر أسهل بكثير لجونز لاستكشاف خياراته في الميدان، حيث انضم لاعب الوسط المبتدئ تايلر وارن إلى مايكل بيتمان كأهداف رئيسية.

حقق لاعب رايدرز المبتدئ آشتون جينتي اختراقاً بثلاثة أهداف الأسبوع الماضي، لكن رايدرز لم يتمكنوا من صد بيرز، الذين أوقفوا ركلة ميدانية في الثواني الأخيرة للصمود.

كان لدى جينو سميث عام جيد واحد مع بيت كارول في سياتل، لكنه غير موثوق به. يتصدر سميث الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) بسبع اعتراضات.

انتشار الأسعار: كولتس -6 1/2

خط المال: كولتس -320، رايدرز +260

المجموع: 47 1/2

اللعب: كولتس

الأسبوع الماضي: 1-2

الموسم: 5-9

الاحتمالات من FanDuel

المصدر: https://www.forbes.com/sites/jackmagruder/2025/10/03/nfl-week-5-picks-jets-get-glenn-his-first-victory-colts-vikings-roll/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,778.16
$101,778.16$101,778.16

-0.45%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,409.40
$3,409.40$3,409.40

-0.54%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.21
$153.21$153.21

-1.60%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3720
$2.3720$2.3720

+0.16%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11146
$0.11146$0.11146

+4.15%