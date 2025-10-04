جيتس يحصلون لغلين على أول فوز له؛ كولتس وفايكنغز يتقدمون

سجل لاعب نيويورك جيتس الجديد جاستن فيلدز ثلاثة أهداف جرياً هذا الموسم. (صورة AP/دوغ موراي) حقوق النشر 2025 لوكالة أسوشيتد برس. جميع الحقوق محفوظة.

يبدأ فريق نيويورك جيتس سلسلة من ثلاث مباريات على أرضه ضد دالاس كاوبويز هذا الأسبوع، وبعد بدايات غير ناجحة على أرضه ضد بيتسبرغ وبافالو، تبدو هذه أفضل فرصة لمنح المدرب الجديد آرون غلين أول انتصار له.

سيقدم كليفلاند براونز لاعب الوسط المبتدئ ديلون غابرييل عندما يواجهون مينيسوتا فايكنغز في ملعب توتنهام هوتسبر في لندن يوم الأحد.

سيحل غابرييل محل المخضرم جو فلاكو لإحياء هجوم سجل 53 نقطة فقط في مبارياته الأربع الأولى.

انقطعت سلسلة انتصارات إنديانابوليس المكونة من ثلاث مباريات أمام لوس أنجلوس رامز، لكنه يتطلع إلى العودة على أرضه ضد منافس أضعف هذا الأسبوع، لاس فيغاس رايدرز.

دالاس كاوبويز (1-2-1) ضد نيويورك جيتس (0-4)

الأحد، FOX، 1 مساءً بتوقيت الشرق

منح فريق جيتس لاعب الوسط الجديد جاستن فيلدز السيطرة على الهجوم، وقد تعامل معها بشكل جيد. (عذراً.) في المباراتين اللتين كان فيهما فيلدز بصحة جيدة، حقق 573 ياردة في إجمالي الهجوم، منها 129 ياردة وثلاثة أهداف على الأرض.

لم يتمكن كاوبويز بعد من إيجاد طريقة لإيقاف أي فريق. سجل باكرز 40 نقطة ضدهم الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين من تسجيل جاينتس 37 نقطة. يبدو أن إيغلز قرروا السيطرة على الكرة ضد كاوبويز بدلاً من زيادة النتيجة في فوزهم 24-20 على أرض مبللة في افتتاح الموسم.

سجل كاوبويز 1-1-1 في مبارياتهم الثلاث الأخيرة رغم استقبالهم 108 نقطة.

على الرغم من أن جيتس لم يحقق أي فوز، إلا أنهم حققوا 2-2 محترمة ضد انتشار الأسعار وتجاوزوا في ثلاث من مبارياتهم الأربع الأولى. دالاس سجل 1-4-1 في آخر ست مباريات له ضد الرقم.

انتشار الأسعار: كاوبويز، -1 1/2

خط المال: كاوبويز -134، جيتس +114

المجموع: -47 1/2

اللعب: جيتس

مينيسوتا فايكنغز (2-2) ضد كليفلاند براونز (1-3)

الأحد، شبكة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، 9:30 صباحاً بتوقيت الشرق

غابرييل ليس الوافد الجديد الوحيد في هذه المواجهة. سيبدأ كارسون وينتز مباراته الثالثة على التوالي مع فايكنغز بدلاً من ج.ج. مكارثي، الذي تميزت مسيرته بإصابات مضعفة.

كليفلاند هو الفريق الوحيد في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) الذي سجل أقل من 18 نقطة في كل من مبارياته الأربع الأولى، وهو السبب الواضح لتحول براونز إلى غابرييل، اختيار الجولة الثالثة.

لكن مواجهة غابرييل البالغ طوله 5 أقدام و11 بوصة ضد منسق دفاع مينيسوتا بريان فلوريس ليست مواجهة مواتية. حقق فايكنغز على الأقل إسقاطين في آخر ثماني مباريات لهم، وهي أطول سلسلة في الدوري.

خبرة وينتز ستحدث فرقاً.

سجل براونز 1-9 مباشرة و2-8 ضد انتشار الأسعار في آخر 10 مباريات لهم.

انتشار الأسعار: فايكنغز -3 1/2

خط المال: فايكنغز -188، براونز -158

المجموع: -35 1/2

اللعب: فايكنغز -3 1/2

لاس فيغاس رايدرز (1-3) ضد إنديانابوليس كولتس (3-1)

الأحد، FOX، 1 مساءً بتوقيت الشرق

يبدو أن مدرب كولتس شين ستايشن قد فك شفرة لاعب الوسط دانيال جونز، الذي تبدو صعوباته في نيويورك مرتبطة أكثر فأكثر بالمجموعة التي كان يلعب معها وليس بقدراته.

يمتلك كولتس تهديداً كبيراً في الجري متمثلاً في لاعب الوسط جوناثان تايلور، الذي حقق أعلى معدل في الدوري بـ 414 ياردة وثلاثة أهداف.

يجعل تهديد الجري الأمر أسهل بكثير لجونز لاستكشاف خياراته في الميدان، حيث انضم لاعب الوسط المبتدئ تايلر وارن إلى مايكل بيتمان كأهداف رئيسية.

حقق لاعب رايدرز المبتدئ آشتون جينتي اختراقاً بثلاثة أهداف الأسبوع الماضي، لكن رايدرز لم يتمكنوا من صد بيرز، الذين أوقفوا ركلة ميدانية في الثواني الأخيرة للصمود.

كان لدى جينو سميث عام جيد واحد مع بيت كارول في سياتل، لكنه غير موثوق به. يتصدر سميث الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) بسبع اعتراضات.

انتشار الأسعار: كولتس -6 1/2

خط المال: كولتس -320، رايدرز +260

المجموع: 47 1/2

اللعب: كولتس

الأسبوع الماضي: 1-2

الموسم: 5-9

الاحتمالات من FanDuel