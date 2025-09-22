شركة يابانية تقوم بصفقة ضخمة لاستحواذ 5,419 BTC بواسطة: BitcoinEthereumNews 2025/09/22 11:35 مشاركة





















































































































الرئيسية أخبار العملات المشفرة شراء ميتابلانيت للبيتكوين: شركة يابانية تقوم بعملية استحواذ ضخمة لـ 5,419 BTC تخطي إلى المحتوى























المصدر: https://bitcoinworld.co.in/metaplanet-bitcoin-purchase-elevates/