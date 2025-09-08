اليابان ترفع تقدير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وسط إنفاق استهلاكي قوي

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "اليابان ترفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وسط إنفاق استهلاكي قوي" على BitcoinEthereumNews.com. رفعت اليابان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لأن الأسر أنفقت أكثر واستمرت الشركات في الاستثمار، مما يظهر أن الطلب المحلي أقوى من المتوقع. كان مكتب مجلس الوزراء قد أفاد سابقًا بأن اقتصادها نما بنسبة 0.1% فقط لكن الأرقام الجديدة تظهر أنه في الواقع بنسبة 2.2%. يظهر هذا النمو الأقوى أن رابع أكبر اقتصاد في العالم يصمد بشكل جيد، رغم التضخم المرتفع ونقص العمالة والضغط من الرسوم الجمركية الأمريكية. الحكومة ترفع أرقام الناتج المحلي الإجمالي بعد إنفاق أسري أقوى ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.4% مقارنة بالتقدير الأول البالغ 0.2%. يشير هذا إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الأسري حيث أنفقت العائلات أموالاً أكثر على السلع والخدمات وأنشطة الترفيه مما اقترحه التقرير السابق. كما أظهر التقرير أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 0.6%، وهو أقل من 1.3% الذي تم تقديره أولاً. يثبت هذا أن الشركات كانت أكثر حذرًا بشأن الإنفاق، بينما خففت الأسر من قبضتها على محافظها. لكن حتى مع انخفاض إنفاق الشركات، رفع الطلب الاستهلاكي الأقوى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي. وهذا أعلى من التقدير البالغ 0.3% الذي اعتقده صانعو السياسات والمحللون في البداية. تشير الأرقام الجديدة إلى أن قوة الاقتصاد جاءت من داخل اليابان وليس من الصادرات. شكلت صافي الصادرات 0.3% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما أضاف الإنفاق المحلي 0.2%. كما لم تظهر المخزونات أي انكماش مقارنة بالتقرير الأول. يربط الاقتصاديون النمو بارتفاع الأجور والطلب المحلي. في يوليو، ارتفعت الأجور الاسمية (التي لا تتغير بسبب التضخم) بشكل أسرع في سبعة أشهر، بينما تحسنت الأجور الحقيقية (التي تأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار) أيضًا بشكل طفيف. منح هذا العائلات قوة شرائية أكبر. يربط الاقتصاديون النمو بارتفاع الأجور والطلب المحلي كان بنك اليابان يحاول توجيه اقتصاد البلاد للخروج من عقود من التضخم الضعيف، ويبدو أن هناك بريقًا...ظهر المنشور "اليابان ترفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وسط إنفاق استهلاكي قوي" على BitcoinEthereumNews.com. رفعت اليابان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لأن الأسر أنفقت أكثر واستمرت الشركات في الاستثمار، مما يظهر أن الطلب المحلي أقوى من المتوقع. كان مكتب مجلس الوزراء قد أفاد سابقًا بأن اقتصادها نما بنسبة 0.1% فقط لكن الأرقام الجديدة تظهر أنه في الواقع بنسبة 2.2%. يظهر هذا النمو الأقوى أن رابع أكبر اقتصاد في العالم يصمد بشكل جيد، رغم التضخم المرتفع ونقص العمالة والضغط من الرسوم الجمركية الأمريكية. الحكومة ترفع أرقام الناتج المحلي الإجمالي بعد إنفاق أسري أقوى ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.4% مقارنة بالتقدير الأول البالغ 0.2%. يشير هذا إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الأسري حيث أنفقت العائلات أموالاً أكثر على السلع والخدمات وأنشطة الترفيه مما اقترحه التقرير السابق. كما أظهر التقرير أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 0.6%، وهو أقل من 1.3% الذي تم تقديره أولاً. يثبت هذا أن الشركات كانت أكثر حذرًا بشأن الإنفاق، بينما خففت الأسر من قبضتها على محافظها. لكن حتى مع انخفاض إنفاق الشركات، رفع الطلب الاستهلاكي الأقوى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي. وهذا أعلى من التقدير البالغ 0.3% الذي اعتقده صانعو السياسات والمحللون في البداية. تشير الأرقام الجديدة إلى أن قوة الاقتصاد جاءت من داخل اليابان وليس من الصادرات. شكلت صافي الصادرات 0.3% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما أضاف الإنفاق المحلي 0.2%. كما لم تظهر المخزونات أي انكماش مقارنة بالتقرير الأول. يربط الاقتصاديون النمو بارتفاع الأجور والطلب المحلي. في يوليو، ارتفعت الأجور الاسمية (التي لا تتغير بسبب التضخم) بشكل أسرع في سبعة أشهر، بينما تحسنت الأجور الحقيقية (التي تأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار) أيضًا بشكل طفيف. منح هذا العائلات قوة شرائية أكبر. يربط الاقتصاديون النمو بارتفاع الأجور والطلب المحلي كان بنك اليابان يحاول توجيه اقتصاد البلاد للخروج من عقود من التضخم الضعيف، ويبدو أن هناك بريقًا...

اليابان ترفع تقدير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وسط إنفاق استهلاكي قوي

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:34
Threshold
T$0.01226-1.28%
Union
U$0.006154+0.53%
RealLink
REAL$0.06437-3.13%
ChangeX
CHANGE$0.00139214-0.30%
Moonveil
MORE$0.004019+4.17%

رفعت اليابان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بسبب زيادة إنفاق الأسر واستمرار استثمار الشركات، مما يظهر أن الطلب المحلي أقوى من المتوقع.

كان مكتب مجلس الوزراء قد أفاد سابقًا بأن اقتصادها نما بنسبة 0.1% فقط، لكن الأرقام الجديدة تظهر أنه في الواقع بنسبة 2.2%. يظهر هذا النمو القوي أن رابع أكبر اقتصاد في العالم يصمد بشكل جيد، على الرغم من التضخم المرتفع ونقص العمالة والضغط من الرسوم الجمركية الأمريكية.

الحكومة ترفع أرقام الناتج المحلي الإجمالي بعد زيادة إنفاق الأسر

ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.4% مقارنة بالتقدير الأول البالغ 0.2%. وهذا يشير إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على إنفاق الأسر حيث أنفقت العائلات أموالاً أكثر على السلع والخدمات والأنشطة الترفيهية مما اقترحه التقرير السابق.

كما أظهر التقرير أن النفقات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 0.6%، وهي أقل من 1.3% التي تم تقديرها أولاً. وهذا يثبت أن الشركات كانت أكثر حذراً بشأن الإنفاق، بينما خففت الأسر من قبضة محافظها.

ولكن حتى مع انخفاض إنفاق الشركات، فإن الطلب الاستهلاكي القوي رفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي. وهذا أعلى من التقدير البالغ 0.3% الذي اعتقده صانعو السياسات والمحللون في البداية.

تشير الأرقام الجديدة إلى أن قوة الاقتصاد جاءت من داخل اليابان وليس من الصادرات. شكلت صافي الصادرات 0.3% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما أضاف الإنفاق المحلي 0.2%. كما لم تظهر المخزونات أي انكماش مقارنة بالتقرير الأول.

يربط الاقتصاديون النمو بارتفاع الأجور والطلب المحلي. في يوليو، ارتفعت الأجور الاسمية (التي لا تتغير بسبب التضخم) بشكل أسرع في سبعة أشهر، بينما تحسنت الأجور الحقيقية (التي تأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار) أيضًا بشكل طفيف. وهذا منح العائلات القوة الشرائية أكثر.

الاقتصاديون يربطون النمو بارتفاع الأجور والطلب المحلي

كان بنك اليابان يحاول توجيه اقتصاد البلاد للخروج من عقود من التضخم الضعيف، ويبدو أن هناك بصيص أمل مع هذه الإحصاءات الجديدة. يقول الاقتصاديون إن البلاد كانت تعتمد سابقًا على الأسواق الخارجية لسنوات عديدة، مما جعلها عرضة لصدمات التجارة العالمية، خاصة من الرسوم الجمركية الأمريكية. ومع ذلك، تخلق البيانات المنقحة دورة تشجع فيها الدخول المرتفعة العائلات على شراء المزيد من السلع والخدمات، وبدورها، تشعر الشركات بمزيد من الثقة في رفع الأسعار.

صرح كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي، أن أحدث تقرير يظهر "دورة إيجابية من زيادات الأجور وارتفاع الأسعار كما توقع بنك اليابان". كما اقترح أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة قريبًا لأن الاقتصاد يبدو قادرًا على الحفاظ على النمو دون الكثير من الدعم النقدي.

واجه بنك اليابان سنوات من الانتقادات للحفاظ على أسعار فائدة منخفضة والاعتماد بشكل كبير على مشتريات السندات الكبيرة لاستقرار الاقتصاد. ومع ذلك، رد مسؤولو البنك، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى دليل على طلب محلي أقوى قبل تطبيع أسعارهم.

ومع ذلك، لا يزال الاقتصاديون حذرين مع تزايد صعوبة البيئة الخارجية، حتى مع تحسن الطلب المحلي. ويحذرون من أن انتعاش اليابان قد يكون قصير الأمد إذا استمرت المخاطر الخارجية مثل النمو العالمي البطيء والتوترات التجارية في إضافة المزيد من الضغط.

يعتقد الاقتصاديون أنه سيكون من الصعب للغاية على اليابان أن تنفصل تمامًا عن اعتمادها على الطلب الخارجي بسبب المخاطر الخارجية الواضحة بالفعل في بيانات التجارة. انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10% في يوليو مقارنة بالعام الماضي. كانت السيارات وقطع غيار السيارات، وهي حجر الزاوية في القاعدة الصناعية اليابانية ومصدر رئيسي للعمالة، هي القطاعات الأكثر تضررًا.

على الرغم من أن اليابان والولايات المتحدة وقعتا اتفاقية تجارية في يوليو خفضت الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات الأخرى، لا يزال المحللون يشككون في ما إذا كان ذلك سيكون كافياً لتخفيف التأثير الأكبر للرسوم التجارية الأمريكية.

شهدت السياسة في اليابان أيضًا أيامًا أفضل، حيث أعلن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا استقالته بعد انتكاسات انتخابية ألقى معظم الناس باللوم فيها على ارتفاع تكلفة المعيشة. وقد ترك هذا العديد من الأسر تكافح حتى مع زيادة الأجور.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/japan-raises-q2-gdp-estimate/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000235+1.29%
Swarm Network
TRUTH$0.02692-0.81%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004015+4.17%
1
1$0.01955-9.82%
EPNS
PUSH$0.01692+8.88%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,669.96
$101,669.96$101,669.96

-0.55%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,413.29
$3,413.29$3,413.29

-0.43%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.42
$153.42$153.42

-1.47%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3859
$2.3859$2.3859

+0.75%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11156
$0.11156$0.11156

+4.25%