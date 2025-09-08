اليابان ترفع تقدير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وسط إنفاق استهلاكي قوي

رفعت اليابان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بسبب زيادة إنفاق الأسر واستمرار استثمار الشركات، مما يظهر أن الطلب المحلي أقوى من المتوقع.

كان مكتب مجلس الوزراء قد أفاد سابقًا بأن اقتصادها نما بنسبة 0.1% فقط، لكن الأرقام الجديدة تظهر أنه في الواقع بنسبة 2.2%. يظهر هذا النمو القوي أن رابع أكبر اقتصاد في العالم يصمد بشكل جيد، على الرغم من التضخم المرتفع ونقص العمالة والضغط من الرسوم الجمركية الأمريكية.

الحكومة ترفع أرقام الناتج المحلي الإجمالي بعد زيادة إنفاق الأسر

ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.4% مقارنة بالتقدير الأول البالغ 0.2%. وهذا يشير إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل كبير على إنفاق الأسر حيث أنفقت العائلات أموالاً أكثر على السلع والخدمات والأنشطة الترفيهية مما اقترحه التقرير السابق.

كما أظهر التقرير أن النفقات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 0.6%، وهي أقل من 1.3% التي تم تقديرها أولاً. وهذا يثبت أن الشركات كانت أكثر حذراً بشأن الإنفاق، بينما خففت الأسر من قبضة محافظها.

ولكن حتى مع انخفاض إنفاق الشركات، فإن الطلب الاستهلاكي القوي رفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي. وهذا أعلى من التقدير البالغ 0.3% الذي اعتقده صانعو السياسات والمحللون في البداية.

تشير الأرقام الجديدة إلى أن قوة الاقتصاد جاءت من داخل اليابان وليس من الصادرات. شكلت صافي الصادرات 0.3% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما أضاف الإنفاق المحلي 0.2%. كما لم تظهر المخزونات أي انكماش مقارنة بالتقرير الأول.

يربط الاقتصاديون النمو بارتفاع الأجور والطلب المحلي. في يوليو، ارتفعت الأجور الاسمية (التي لا تتغير بسبب التضخم) بشكل أسرع في سبعة أشهر، بينما تحسنت الأجور الحقيقية (التي تأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار) أيضًا بشكل طفيف. وهذا منح العائلات القوة الشرائية أكثر.

الاقتصاديون يربطون النمو بارتفاع الأجور والطلب المحلي

كان بنك اليابان يحاول توجيه اقتصاد البلاد للخروج من عقود من التضخم الضعيف، ويبدو أن هناك بصيص أمل مع هذه الإحصاءات الجديدة. يقول الاقتصاديون إن البلاد كانت تعتمد سابقًا على الأسواق الخارجية لسنوات عديدة، مما جعلها عرضة لصدمات التجارة العالمية، خاصة من الرسوم الجمركية الأمريكية. ومع ذلك، تخلق البيانات المنقحة دورة تشجع فيها الدخول المرتفعة العائلات على شراء المزيد من السلع والخدمات، وبدورها، تشعر الشركات بمزيد من الثقة في رفع الأسعار.

صرح كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي، أن أحدث تقرير يظهر "دورة إيجابية من زيادات الأجور وارتفاع الأسعار كما توقع بنك اليابان". كما اقترح أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة قريبًا لأن الاقتصاد يبدو قادرًا على الحفاظ على النمو دون الكثير من الدعم النقدي.

واجه بنك اليابان سنوات من الانتقادات للحفاظ على أسعار فائدة منخفضة والاعتماد بشكل كبير على مشتريات السندات الكبيرة لاستقرار الاقتصاد. ومع ذلك، رد مسؤولو البنك، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى دليل على طلب محلي أقوى قبل تطبيع أسعارهم.

ومع ذلك، لا يزال الاقتصاديون حذرين مع تزايد صعوبة البيئة الخارجية، حتى مع تحسن الطلب المحلي. ويحذرون من أن انتعاش اليابان قد يكون قصير الأمد إذا استمرت المخاطر الخارجية مثل النمو العالمي البطيء والتوترات التجارية في إضافة المزيد من الضغط.

يعتقد الاقتصاديون أنه سيكون من الصعب للغاية على اليابان أن تنفصل تمامًا عن اعتمادها على الطلب الخارجي بسبب المخاطر الخارجية الواضحة بالفعل في بيانات التجارة. انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10% في يوليو مقارنة بالعام الماضي. كانت السيارات وقطع غيار السيارات، وهي حجر الزاوية في القاعدة الصناعية اليابانية ومصدر رئيسي للعمالة، هي القطاعات الأكثر تضررًا.

على الرغم من أن اليابان والولايات المتحدة وقعتا اتفاقية تجارية في يوليو خفضت الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات الأخرى، لا يزال المحللون يشككون في ما إذا كان ذلك سيكون كافياً لتخفيف التأثير الأكبر للرسوم التجارية الأمريكية.

شهدت السياسة في اليابان أيضًا أيامًا أفضل، حيث أعلن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا استقالته بعد انتكاسات انتخابية ألقى معظم الناس باللوم فيها على ارتفاع تكلفة المعيشة. وقد ترك هذا العديد من الأسر تكافح حتى مع زيادة الأجور.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.